Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 6 суден з українською агропродукцією, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 серпня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу 6 суден.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури України.
"Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу 6 суден. Серед них - судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.
Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції", - йдеться в повідомленні.
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