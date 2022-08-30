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Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило 6 суден з українською агропродукцією, - Мінінфраструктури. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 серпня, з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу 6 суден.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Міністерства інфраструктури України.

"Сьогодні з портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" вирушило одразу 6 суден. Серед них - судно KARTERIA, зафрахтоване Всесвітньою продовольчою програмою ООН для допомоги населенню Ємену.

Загалом на борту 6 суден (SEAJOY, LADY ZEHMA, SAFFET AGA, SIMAS, MICHALLIS та KARTERIA) 183 тис. тонн української агропродукції", - йдеться в повідомленні.

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Сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вирушило 6 суден з українською агропродукцією, - Мінінфраструктури 01

Сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вирушило 6 суден з українською агропродукцією, - Мінінфраструктури 02

Сьогодні з портів Одеса, Чорноморськ та Південний вирушило 6 суден з українською агропродукцією, - Мінінфраструктури 03

Автор: 

зерно (3119) порт (2043) Мінінфраструктури (2060)


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Топ коментарі
+8
На полонених підвищити свій рейтинг не виходить чомусь.
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30.08.2022 10:53
+5
Найвеличніший діяч всіх часів і народів рятує Ємен від голоду.
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30.08.2022 10:49
+5
мені геть байдуже, скільки на цьому зерні зароблять "інвестори". мене набагато більше турбує доля полонених і зниклих безвісти.
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30.08.2022 10:49
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ураааааааа!!!!
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30.08.2022 10:49 Відповісти
Гіп-гіп урррааааа!
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30.08.2022 10:51 Відповісти
Найвеличніший діяч всіх часів і народів рятує Ємен від голоду.
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30.08.2022 10:49 Відповісти
мені геть байдуже, скільки на цьому зерні зароблять "інвестори". мене набагато більше турбує доля полонених і зниклих безвісти.
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30.08.2022 10:49 Відповісти
На полонених підвищити свій рейтинг не виходить чомусь.
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30.08.2022 10:53 Відповісти
Да кому те полонэни нужны? Лохубонэвтик нада срочно рейтинги поднимать и куча медалек нужным людям ещё не выдана. ************* гнида, а не президент Украины. В О ТСТАВКУ, ЗЕЛЕНСКИЙ!!!!!!
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30.08.2022 10:59 Відповісти
неначасі!!!! ше стільки вітальків козлІвских, жеків та інш. ненагороджених, а ви тут зі своіми полоненими якимось!!!! 😡😡😡😡

небуло ніяких полонених.....
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30.08.2022 10:54 Відповісти
Валюта валютой...а долг платежом красен...в сентябре надо отдать кучу доляров с процентами... Западным кредиторам. ...
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30.08.2022 11:01 Відповісти
так а навіщо ти зичив кучу долярів у кредиторів?? і до чого тут украінці, і до чого тут приватні агрохолодінги з овшорів зі своїм зерном, які не платять податків в Украіні????!!!!!
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30.08.2022 11:13 Відповісти
Эрдоган возьмёт зерном 25%..не парься... без его согласия получили бы дырку от бублика...
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30.08.2022 11:21 Відповісти
Як голодних у світі рятувати, так ГВАЛТ - Україна давай. Пінчуку треба бабло заробити на пшениці, бо поіздержался. Оффшори нєвсчьот. А четвертий рейх зупинити, так СТУРБОВАННІСТЬ та АГРЕСІЯ висловлюється кожного дня з боку ООН та НАТО - не ВІЙНА навіть в Україні. І ленд-ліз буде тільки через пів року, як не більше.
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30.08.2022 11:27 Відповісти
 
 