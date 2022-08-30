Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський наголосив, що боротьба України може тривати лише до перемоги.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та інфраструктури. Окупанти не розбирають, кого вбивати й над ким знущатися. Для них усі – однакові мішені. І це не ексцеси війни, це свідома політика.



Тому ми не маємо іншого вибору, крім як воювати за життя українців. І ця боротьба може тривати лише до перемоги", - йдеться в повідомленні.

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