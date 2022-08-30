УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5174 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
3 123 23

Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський наголосив, що боротьба України може тривати лише до перемоги.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та інфраструктури. Окупанти не розбирають, кого вбивати й над ким знущатися. Для них усі – однакові мішені. І це не ексцеси війни, це свідома політика.

Тому ми не маємо іншого вибору, крім як воювати за життя українців. І ця боротьба може тривати лише до перемоги", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Зеленський нагородив голівудських акторів Пенна, Стіллера та Честейн. ФОТО

Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 01
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 02
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 03
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 04
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 05
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 06
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 07
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 08
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 09
Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський 10

Автор: 

Зеленський Володимир (23829)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+14
А після перемоги настане ера відповідальності за все що ти тут натворив.
показати весь коментар
30.08.2022 12:47
+6
Так когда на фоне всех этих диких разрушений и гибели людей, начнётся победа над топ-коррупцией в Украине, панэ Прэжыдэнту, а?
показати весь коментар
30.08.2022 12:43
+5
До последнего украинца?да,шмаркля?
показати весь коментар
30.08.2022 12:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так когда на фоне всех этих диких разрушений и гибели людей, начнётся победа над топ-коррупцией в Украине, панэ Прэжыдэнту, а?
показати весь коментар
30.08.2022 12:43 Відповісти
...Што?
показати весь коментар
30.08.2022 12:48 Відповісти
А після перемоги настане ера відповідальності за все що ти тут натворив.
показати весь коментар
30.08.2022 12:47 Відповісти
Врядли. После победы зебилы будут его на руках носить
показати весь коментар
30.08.2022 12:49 Відповісти
До последнего украинца?да,шмаркля?
показати весь коментар
30.08.2022 12:53 Відповісти
Артистович и Ze обучались шлёпать видосы на 100 лет вперёд...на любой вопрос всегда есть ответ... причем паладительный на любой вкус...
Академия в Трускавце родила не только Марьяну Безмозглую...
показати весь коментар
30.08.2022 12:56 Відповісти
в московитів є НАЙсильніша та НАЙстрашніша зброя проти України.....:

це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....

і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України..
показати весь коментар
30.08.2022 13:00 Відповісти
І ще, вони кацапи єдині у своєму безумстві та кровожерливості!
показати весь коментар
30.08.2022 13:03 Відповісти
Відосик записав і пішов до Дяді Ерьмака міняти підгузник.
показати весь коментар
30.08.2022 13:02 Відповісти
"Доборолась Україна
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають."

Українцям треба читати Тараса Григоровича не лише у школі!
показати весь коментар
30.08.2022 13:05 Відповісти
ну які вони "свої". вони вороги, окупанти такі самі, як і рашисти. ну як дєдушка зе приїхав у 1963-му в Кривий Ріг придушувати повстання робочих, то який зе українець. на його папашу тільки варто подивитися, жлобяра такий, що ужас.
показати весь коментар
30.08.2022 13:08 Відповісти
Проблема в тому що комуністичний режим знищив українську інтелігенцію та середній клас. Вижили тільки або запроданці або пристосуванці. Плюс був завезений окупант-пролєтарій.
Зе - один із нащадків цього вінегрету.
показати весь коментар
30.08.2022 13:21 Відповісти
І на довго у нього така думка? Коли припинеться отой "флюгеризм"?!!
показати весь коментар
30.08.2022 13:05 Відповісти
Боротьба і після Перемоги продовжиться. З українськими гнидами. І ця боротьба виглядає на те буде ще запеклішою.
показати весь коментар
30.08.2022 13:14 Відповісти
щоб обсудити когось треба сначала подивитись на себе
показати весь коментар
30.08.2022 13:15 Відповісти
цена Победы будет неимоверно высокой...
ибо раша утилизирует свой не нужный биомусор, а у нас гибнет цвет Нации, наилучшие, патриотичные, прогрессивные и ...любимые...
наши поля превращаются в минные, наши города в руины, села в пыль...
а остается кто??? кто наживается и наживется на войне, разрухе, инфляции и послевоенной суете????
показати весь коментар
30.08.2022 13:21 Відповісти
Васильку, не в обіду. Згідний з думкою на всі 100. Але у тебе не виникає бажання перейти з мови ворога на мову національно-визвольної боротьби?
показати весь коментар
30.08.2022 13:25 Відповісти
та я така тварюка.. шо і так і так можу...
буває що просто на руцком легше думку сказати... а українська - душевніше...
але маю одне правило - коли до мене звертаються соловїною я відповідаю виключно українською
а от коли шось треба згуморити... або навпаки гнівно квакнути - тут не маю часу підбирати слова, бо все своє життя є руцкагаварящей скотинякою ))))
показати весь коментар
30.08.2022 13:31 Відповісти
Зєля не бажає припинення війни, бо наживається на ній, барига!
показати весь коментар
30.08.2022 13:26 Відповісти
заткніть того недоумка врешті! Він і так вже наговорив собі на пожиттєвий термін! Або ж дайте йому критичну дозу того лайна, яке він юзає, і хай дідько його від нас чим скоріш забере!!!
показати весь коментар
30.08.2022 15:57 Відповісти
Боротьба України може тривати лише до перемоги, Що значить- може? Воно там, що, зовсім нюх загубило? Невже нема кому поправити, га, Українці? Може вже на часі привести наймита до тямки?
показати весь коментар
30.08.2022 19:45 Відповісти
 
 