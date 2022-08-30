Боротьба України може тривати лише до перемоги, - Зеленський. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський наголосив, що боротьба України може тривати лише до перемоги.
Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Постійні обстріли українських міст, жертви серед мирних людей, руйнування житла та інфраструктури. Окупанти не розбирають, кого вбивати й над ким знущатися. Для них усі – однакові мішені. І це не ексцеси війни, це свідома політика.
Тому ми не маємо іншого вибору, крім як воювати за життя українців. І ця боротьба може тривати лише до перемоги", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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показати весь коментар30.08.2022 12:47
+6 дмитрий #513526
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+5 Вася #527413
показати весь коментар30.08.2022 12:53
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Академия в Трускавце родила не только Марьяну Безмозглую...
це 5-а колона з численними мураєвими, шаріями, медведчуками, шуфричами, рабіновичами, бужанскімі, дубінскимі, кивами, партновими, татаровими, єрмачками, шефірами, сивохами, арахамії......,.... гундяєвське кривослав`я i "дипломати" раZZії.....
і ця руSSка зброя Є НАЙнебезпечніша для України..
До самого краю.
Гірше ляха свої діти
Її розпинають."
Українцям треба читати Тараса Григоровича не лише у школі!
Зе - один із нащадків цього вінегрету.
ибо раша утилизирует свой не нужный биомусор, а у нас гибнет цвет Нации, наилучшие, патриотичные, прогрессивные и ...любимые...
наши поля превращаются в минные, наши города в руины, села в пыль...
а остается кто??? кто наживается и наживется на войне, разрухе, инфляции и послевоенной суете????
буває що просто на руцком легше думку сказати... а українська - душевніше...
але маю одне правило - коли до мене звертаються соловїною я відповідаю виключно українською
а от коли шось треба згуморити... або навпаки гнівно квакнути - тут не маю часу підбирати слова, бо все своє життя є руцкагаварящей скотинякою ))))