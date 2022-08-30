Вчорашній масований удар по Миколаєву: пошкоджено 8 будинків, 1 повністю зруйновано. ФОТО
Учора під масований обстріл потрапили три райони Миколаєва.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, пошкоджень зазнали 8 приватних будинків. Один із них повністю зруйнований, ще три частково. У решті будинків вибиті вікна, частково зруйнований дах. Ударною хвилею та уламками в одній з міських шкіл вибило вікна та пошкодило двері.
Також пошкоджень зазнали об’єкти комунальної та транспортної інфраструктури.
"Окрім того, за минулу добу в Миколаєві піротехніки здійснили 9 виїздів, під час яких вилучили 14 вибухонебезпечних предметів. Тому прошу всіх бути максимально обережними - не торкайтесь підозрілих предметів, якщо натрапляєте на них - викликайте рятувальників!", - звертається він до мешканців міста.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 29 серпня під час обстрілів Миколаєва російськими окупантами по місту було завдано 12 ракетних ударів.
Раніше повідомлялося про двох загиблих та 11 постраждалих жителів міста. Є влучення в житлові будинки та навчальні заклади.
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