Вчорашній масований удар по Миколаєву: пошкоджено 8 будинків, 1 повністю зруйновано. ФОТО

Учора під масований обстріл потрапили три райони Миколаєва.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, пошкоджень зазнали 8 приватних будинків. Один із них повністю зруйнований, ще три частково. У решті будинків вибиті вікна, частково зруйнований дах. Ударною хвилею та уламками в одній з міських шкіл вибило вікна та пошкодило двері.

Також пошкоджень зазнали об’єкти комунальної та транспортної інфраструктури.

"Окрім того, за минулу добу в Миколаєві піротехніки здійснили 9 виїздів, під час яких вилучили 14 вибухонебезпечних предметів. Тому прошу всіх бути максимально обережними - не торкайтесь підозрілих предметів, якщо натрапляєте на них - викликайте рятувальників!", - звертається він до мешканців міста.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, 29 серпня під час обстрілів Миколаєва російськими окупантами по місту було завдано 12 ракетних ударів.

Раніше повідомлялося про двох загиблих та 11 постраждалих жителів міста. Є влучення в житлові будинки та навчальні заклади.