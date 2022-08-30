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"Секс-инструктор" та "Любитель пива": Роспропаганда показа "архівні фото" "підозрюваного" у знищенні Дугіної - Циганенка. ФОТОрепортаж

Російські ЗМІ показали "підозрюваного" у знищенні доньки роспропагандиста Дугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РИА Новости.

"Ймовірний співучасник вбивства Дар'ї Дугіної Циганенко у своєму профілі "ВКонтакте" використовував, можливо, псевдонім - прізвище Касьянов, хоча в акаунті в "Мой мир" зазначено його справжнє прізвище.

Серед фото "Богдана Касьянова" з одного боку сердечка, поні та милі ведмедики, з іншого - фото з нічного клубу, з відпочинку на дачі та безліч колажів, у тому числі з підписами "Секс-инструктор", "Любитель пива" та "Бери от Pepsi все" (де пляшка Pepsi використовується для вживання гашишу)", - зазначають російські пропагандисти

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомила, що знайшла ще одного "підозрюваного" у знищенні Дугіної.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. За даними росіян, вбивство вчинила нібито "військовослужбовиця полку "Азов" Наталя Вовк (Шабан). В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

Також читайте: Зеленський про заяви РФ щодо нібито причетності України до підрива Дугіної: Це - не наша відповідальність

Секс-инструктор та Любитель пива: Роспропаганда показа архівні фото підозрюваного у знищенні Дугіної - Циганенка 01
Секс-инструктор та Любитель пива: Роспропаганда показа архівні фото підозрюваного у знищенні Дугіної - Циганенка 02
Секс-инструктор та Любитель пива: Роспропаганда показа архівні фото підозрюваного у знищенні Дугіної - Циганенка 03
Секс-инструктор та Любитель пива: Роспропаганда показа архівні фото підозрюваного у знищенні Дугіної - Циганенка 04

Автор: 

Дугін Олександр (32) пропаганда (2802) росія (65162)


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Топ коментарі
+15
пивний мішок
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30.08.2022 13:02
+14
І що, "отево" може мати якесь відношення до Українських спецслужб?
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30.08.2022 13:02
+14
Это чмошник,по мнению ФСБ,поимел это же ФСБ ?
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30.08.2022 13:08
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пивний мішок
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30.08.2022 13:02 Відповісти
І що, "отево" може мати якесь відношення до Українських спецслужб?
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30.08.2022 13:02 Відповісти
Штирлитц очень долго входил в образ!
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30.08.2022 13:03 Відповісти
,Вы представляет уровень деградации фесебе, которое про@бало столько вражеских агентов?! Это не служба безопасности, это сборище конченых дегенератов, помешанных на личном обогащении за счёт " великого" вах!!! )
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30.08.2022 14:23 Відповісти
В треуголке и с пистолетом...
Сразу видно, что это секретный агент...

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30.08.2022 16:00 Відповісти
Та оно дурко в образ капитана Флинта вошло так. С понтом пиастры ищет, а на деле коноплю трусит. Фантазер---ты меня называла.....
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30.08.2022 20:43 Відповісти
ох і як же ж мені це нагадує справу шеремета...
чисто калька
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30.08.2022 13:05 Відповісти
а...)))) т.е. такого не жалко... и за пиво он и убийство Кеннеди возьмет на себя )))
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30.08.2022 13:05 Відповісти
Власне, на місці папи єдине, чого б я тепер просив у Бога, - це щоб Його - такого, як у церковному вченні, - не було. Бо якщо Він, не дай папі Боже, є, то в недалекому майбутньому на Франциска чекають малоприємні процедури у спільному з невинно убієнною Дашенькою Дуґіною казані.
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30.08.2022 13:07 Відповісти
Так це ж їхні дєбільні заставки в їх дєбільних одноклассніках.
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30.08.2022 13:08 Відповісти
Это чмошник,по мнению ФСБ,поимел это же ФСБ ?
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30.08.2022 13:08 Відповісти
Интересная инфа . Может фейк ?

Интересная инфа Корчинского про подготовку военного переворота в раше , про то что Дугин сдал подготовку переворота и за это якобы донецкие главари подготовили взрыв авто , про арест участника заговора Стрелкова.

https://youtu.be/QektM0rKck0
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30.08.2022 13:12 Відповісти
Корчинского слушать - себя не уважать.
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30.08.2022 14:07 Відповісти
ну таке собі, Корчинський хоч і друг дугіна, але хто б йому сказав про підготовку переворота.
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30.08.2022 14:10 Відповісти
Якщо звичаний пивний хлопак їбаше бімби в москві як материй террорюга, то ***** вам кацапи, якщо запоребрик зайдуть ВСУ чи ССО. зьобуйте відразу в магадан )
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30.08.2022 13:13 Відповісти
що взагалі коїться? чуваки легко працювали з натовпами трупів (курськ, нордост, беслан. зараз Маріуполь), а тут якась поодинока ТП
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30.08.2022 13:17 Відповісти
да с ТП лоханулись. Но это предсказуемо, - если дурак имеет возможность сделать ошибку, то он ее обязательно сделает. Хотели воодушивить орков на борьбу этой дурой, но рашисты прошли мимо, даже не заметив. Замочили даром))))
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30.08.2022 13:20 Відповісти
new generation ФСБ - ТП
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30.08.2022 13:28 Відповісти
на геликах
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30.08.2022 13:30 Відповісти
Нельзя недооценивать человека по пивному животу
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30.08.2022 13:18 Відповісти
****, не матрос)
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30.08.2022 13:18 Відповісти
Кто это сделал?Не украинцы. Ответ лежит на поверхности. Достаточно послушать ее выступления.
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30.08.2022 13:22 Відповісти
Одним ударом 2-х зацев, старая школа.
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30.08.2022 13:26 Відповісти
Да уже все знают что ФСБшники сняли этот кино-фейк давно...
Дарья Платонова жива и в момент взрыва авто находилась в Монако... правда под фамилией и не Дугина и не Платонова...
ФСБшники...тупая работа...болваны
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30.08.2022 13:23 Відповісти
папа *****
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30.08.2022 13:32 Відповісти
А кто на дороге валялся?
Порванная на фарш

Кому она нужна в Монако
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30.08.2022 13:34 Відповісти
Муляж сгорел..остались только кости напарника ее . Или хахаля..
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30.08.2022 13:44 Відповісти
Фантазии... ФСБ не способно на такие сложные операции, максимум, дверную ручку говном каким-нибудь токсичным обмазать. Они её просто втупую грохнули с целью жертвоприношения.
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30.08.2022 14:08 Відповісти
Фишка тут в другом....Дугин на похоронах играл слезу...а минут через 10 ржал от смеха....и раздавал автографы.
Вы бы так поступили на похоронах любимой или любимого?
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30.08.2022 13:47 Відповісти
А мы что - говнодугин тебе, чтоб как он поступать? С чего ты взяла вообще, что он её любил?
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30.08.2022 14:10 Відповісти
В те дни когда взорвали авто крысы...,в Монако отдыхал ещё один фанатик путлера ..Филипп Киркоров...Кстати награждённый тоже медалькой
Совпадение?Не думаю....
Удачи вам..."следаки"....
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30.08.2022 14:15 Відповісти
Багато уваги у наших ЗМІ до цієї шльондри дугіної.
А стосовно цього хлопця, як він українець та робить потрібні справи на користь України, то яка різниця чим він займається по життю? Тим більше сексінструктор та любитель пива - нічого поганого у цьому немає.
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30.08.2022 14:22 Відповісти
Це точно він - можете вбивати, не жалко
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30.08.2022 14:25 Відповісти
Чумаход !!!
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30.08.2022 14:32 Відповісти
Я вам щас покажу, как на параше проводятся следственные меры по этому вопросу. Берется самый большой тел. справочник, следователь закрывает глаза, открывает случайную страницу, тыкает пальцем в случайную строку, открывает глаза, записывает телефон. Если нужен еще подозреваемый - процедура повторяется. Если нужны чтобы у подозреваемого были украинские корни - процедура повторяется пока у цели не будут украинские корни.
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30.08.2022 16:19 Відповісти
 
 