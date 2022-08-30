"Секс-инструктор" та "Любитель пива": Роспропаганда показа "архівні фото" "підозрюваного" у знищенні Дугіної - Циганенка. ФОТОрепортаж

Російські ЗМІ показали "підозрюваного" у знищенні доньки роспропагандиста Дугіна.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише РИА Новости.

"Ймовірний співучасник вбивства Дар'ї Дугіної Циганенко у своєму профілі "ВКонтакте" використовував, можливо, псевдонім - прізвище Касьянов, хоча в акаунті в "Мой мир" зазначено його справжнє прізвище.

Серед фото "Богдана Касьянова" з одного боку сердечка, поні та милі ведмедики, з іншого - фото з нічного клубу, з відпочинку на дачі та безліч колажів, у тому числі з підписами "Секс-инструктор", "Любитель пива" та "Бери от Pepsi все" (де пляшка Pepsi використовується для вживання гашишу)", - зазначають російські пропагандисти

Нагадаємо, раніше ФСБ РФ повідомила, що знайшла ще одного "підозрюваного" у знищенні Дугіної.

21 серпня у Підмосков’ї під час вибуху автомобіля загинула Дар’я Дугіна, донька одного із ідеологів путінізму та "русского мира" Олександра Дугіна. Пізніше ФСБ РФ заявила про розкриття вбивства Дугіної та звинуватила в ньому спецслужби України. За даними росіян, вбивство вчинила нібито "військовослужбовиця полку "Азов" Наталя Вовк (Шабан). В полку "Азов" вважають такі звинувачення підготовкою до судилища над "азовцями".

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