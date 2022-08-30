Морські піхотинці знищили ворожий склад з боєкомплектом на Донеччині, - ВМС. ФОТО

29 серпня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та 6 чоловік живої сили ворога.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 8 загарбників та автомобіль з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

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