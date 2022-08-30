УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5174 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
8 661 3

Морські піхотинці знищили ворожий склад з боєкомплектом на Донеччині, - ВМС. ФОТО

29 серпня на Донецькому та Херсонському напрямках військовослужбовці військових частин та підрозділів морської піхоти ВМС ЗС України у складі угруповань стійко та мужньо протистояли російським окупантам на закріплених ділянках фронту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, на Донецькому напрямку морські піхотинці знищили склад з боєкомплектом та 6 чоловік живої сили ворога.

"Наші артилерійські підрозділи завдавали ударів по скупченню живої сили та техніки окупантів, в результаті чого знищено 8 загарбників та автомобіль з боєприпасами. Остаточні втрати ворога уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Морські піхотинці ліквідували 14 окупантів, знищили 1 МТЛБ, 2 артилерійські системи "Гіацинт-С" та 1 САУ, - ВМС ЗСУ

Морські піхотинці знищили ворожий склад з боєкомплектом на Донеччині, - ВМС 01

Автор: 

ВМС (1384) Донецька область (8459) ЗСУ (7544) Херсонська область (5756)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Молодці , хлопці , так тримати 👍🏼👊🏼💪🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
показати весь коментар
30.08.2022 13:17 Відповісти
Героям слава, бережи вас Господь
показати весь коментар
30.08.2022 14:59 Відповісти
Слава ЗСУ!!!
показати весь коментар
30.08.2022 16:21 Відповісти
 
 