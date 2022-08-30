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Коригувальника, який передавав розвіддані про позиції систем РСЗО на півдні України, викрили в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У ході контрдиверсійної "зачистки" міста Запоріжжя СБУ спільно з поліцією затримала інформатора ворога, який коригував ракетні удари по території регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Як зазначається, мешканець Запоріжжя збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку. Одержану розвідінформацію зловмисник передавав закритим телефонним каналом своєму куратору в Росії, надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах.

Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як повідомляють правоохоронці, за вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

Коригувальника, який передавав розвіддані про позиції систем РСЗО на півдні України, викрили в Запоріжжі 01

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Коригувальника, який передавав розвіддані про позиції систем РСЗО на півдні України, викрили в Запоріжжі 02

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Коригувальника, який передавав розвіддані про позиції систем РСЗО на півдні України, викрили в Запоріжжі 03

Автор: 

Запоріжжя (2265) прокуратура (3676) СБУ (12818) державна зрада (1686)


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Топ коментарі
+16
Ще раз питаю - нах*я воно нам живе?
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30.08.2022 13:27
+14
гімно собаче обісране в сандалях
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30.08.2022 13:25
+11
і шо? коригувальнику? підоздра? медалька? чукулядка?
кров позаливає
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30.08.2022 13:23
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і шо? коригувальнику? підоздра? медалька? чукулядка?
кров позаливає
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30.08.2022 13:23 Відповісти
понять..простить и атпустить..

рожу знову замазали й текст..

пля, нахрєна таке публікувати??? краще зовсім нічого, ніж мазню ніочомну...

чи зп на цензорі від кількості начепятаних буков??? як у шахтарів від видобутку??
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30.08.2022 13:27 Відповісти
Татуха паливна...
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30.08.2022 13:45 Відповісти
Почему коллаборантов убивают , а этих мразот-убийц пособников рашистов в массовых убийствах
нельзя - при попытке к бегству ,замах на полицейского и т.д.
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30.08.2022 16:52 Відповісти
Кастрація, для початку , а там буде видно
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30.08.2022 13:47 Відповісти
Викрили і розстріляли було б нормально. А так.......
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30.08.2022 13:51 Відповісти
відпустять під заставу, як ту київську суку , що фотографувала позиції ЗСУ
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30.08.2022 18:57 Відповісти
гімно собаче обісране в сандалях
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30.08.2022 13:25 Відповісти
скажите, его и подобных ему, которых не поймали, можно в Европу без виз впускать?
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30.08.2022 13:25 Відповісти
Банки треба перевіряти- раша платит на приватні рахунки через приват колабарантам . Скоріш всього з яких українських рахунків
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30.08.2022 13:25 Відповісти
nu...hotj bi zubi povibivali....a to kak to...ne tak
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30.08.2022 13:26 Відповісти
Ще раз питаю - нах*я воно нам живе?
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30.08.2022 13:27 Відповісти
та отож..прикопали б та й все..а тутвчки і фото і статті і звіти..роботи - непочатий край..

не вміють мінімізувати кількість процесів..
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30.08.2022 13:31 Відповісти
І я так подумав:чому цього уродяку не завалили на місці
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30.08.2022 13:32 Відповісти
віддайте його тим чії родичі загинули..
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30.08.2022 13:30 Відповісти
Як повідомляють правоохоронці, за вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років, не очень жестко, может просто пусть наведет обстрел на себя и фсе?
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30.08.2022 13:33 Відповісти
зачем на себя ? его можно использовать , как полезного идиота, пусть и дальше передает данные, но под присмотром сбу , по псевдоцелям , по муляжам, по несуществующим позициям, пусть пуляют миллиарды долларов в пустую.
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30.08.2022 13:57 Відповісти
наф? достатньо телефону..

але там теж не дурні..інфу перевірять
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30.08.2022 14:22 Відповісти
Интересно когда НАТО пойдет за сибирскими ресурсами (чтобы они не достались Китаю), в рашке будет столько кацапских корректировщиков?
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30.08.2022 13:48 Відповісти
буде набагато більше. Там зборище зрадників - доведено власовим.
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30.08.2022 14:31 Відповісти
Ох і мерзенна ублюдіна...
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30.08.2022 14:19 Відповісти
Потрібно терміново розробити гармату, щоб могла стріляти такими виродками. Щоб закидувати їх зразу на кацапську територію. Катапульта не підійде, вони далеко не кидають.
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30.08.2022 14:29 Відповісти
Ап Катс,так така ж гармата вже була.Барона Мюнхаузена на Місяць закинула.Правда ядер зараз днем з факелом не найдеш,но ти ж щось придумаєш,надіюсь?Про депортацію це ти классно...
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30.08.2022 16:25 Відповісти
А заставлять таких ушлепков давать ложные координаты,типа по пустырям, СБУ не пробовало? Если нет, то можно применить к ним допрос с пристрастием и перековать для пользы ВСУ
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30.08.2022 14:52 Відповісти
Та при усьому зламати йому і ноги та руки, щоб сався під себе всі роки до смерт
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30.08.2022 15:20 Відповісти
Підтримую дератизатора:"Нафуя воно нам живе?"Щоб люди гинули,щоб будівлі знищувались,щоб підприємства страждали?Роздавіть, як гниду і ніяких проблем.Не на часі панькатись,війна-це не комп"юторна гра.
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30.08.2022 15:18 Відповісти
 
 