Коригувальника, який передавав розвіддані про позиції систем РСЗО на півдні України, викрили в Запоріжжі. ФОТОрепортаж

У ході контрдиверсійної "зачистки" міста Запоріжжя СБУ спільно з поліцією затримала інформатора ворога, який коригував ракетні удари по території регіону.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація.

Як зазначається, мешканець Запоріжжя збирав розвіддані про дислокацію, переміщення та озброєння Сил оборони України на південному напрямку. Одержану розвідінформацію зловмисник передавав закритим телефонним каналом своєму куратору в Росії, надаючи йому фото з позначками об’єктів на електронних картах.

Під час обшуку правоохоронці виявили мобільний телефон, який чоловік використовував для комунікації з російським координатором.

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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про розміщення Збройних сил України, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Як повідомляють правоохоронці, за вказаний злочин йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 8 років.

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