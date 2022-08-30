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Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Шевченківського району Харкова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Так, близько 10 години ранку війська РФ в черговий раз обстріляли житлові квартали м. Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.

"Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, ще одинадцять отримали поранення. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійської установки", - додали в прокуратурі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли центральну частину Харкова: Відомо про 5 загиблих та 7 поранених (оновлено)

Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 01
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 02
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 03
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 04
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 05
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 06
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 07
Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення 08

Автор: 

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30.08.2022 14:18 Відповісти
По мирняку тварі бьють... По Харкову. При сссрі там скільки кацапні навчалося, - а тепер їхні дітки їбошат... Кацапи- кончені тварі, там вже нічого не поміняєш.
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30.08.2022 14:27 Відповісти
Щоб ви всі повиздихали в жебрацтві та пекельних борошнах, срані падлюки!!!
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30.08.2022 14:38 Відповісти
Харьков отдали на растерзание
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30.08.2022 14:48 Відповісти
С пионов вроде лупят. Хуже не бывает.
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30.08.2022 15:11 Відповісти
Кацапи сдохніть.
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30.08.2022 17:02 Відповісти
 
 