Наслідки ранкового обстрілу Харкова російськими окупантами: 4 особи загинули, а 11 - дістали поранення. ФОТОрепортаж
Російські окупаційні війська обстріляли житлові квартали Шевченківського району Харкова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу прокуратури.
Так, близько 10 години ранку війська РФ в черговий раз обстріляли житлові квартали м. Харкова. Під обстрілом опинився Шевченківський район. Пошкоджено низку будинків та автомобілів, дитячий садок і парк відпочинку.
"Внаслідок обстрілу загинуло чотири людини, ще одинадцять отримали поранення. Попередньо, обстріл здійснювався з артилерійської установки", - додали в прокуратурі.
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Вася Шевченко #371210
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Cazzag
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