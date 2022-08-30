Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко. ВIДЕО
Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали українським захисникам на передову новий пікап Mitsubishi L200, радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерну техніку та шоломи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Чим зараз живе Україна? Одним словом - контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил", - наголосив лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.
Блогер та ветеран АТО Олексій Петров наголосив на тому, що техніка - це врятовані життя.
"Про зв’язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам", - сказав Петров.
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і навіть не соромно 😡
А тепер покажіть мені як "волонтерить" Лисий?
Жданов про ситуацію з ордою та нашу підготовку
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
https://www.youtube.com/watch?v=scPa_NG0418
нашій арміі , не відосиками допомагає , а конкретною зброєю і амуніцією для військових !! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
Одни крадут чисто для себя, а другие исключительно для народа.
Теперь я понимаю, почему ни один олигарх до сих пор не написал мемуары, как я ЗАРАБОТАЛ свой первый миллиард. И поэтому такие граждане продолжают мечтать, что он наконец то наворовался на всю жизнь себе и детям и все понял. Ну ну. Блажен, кто верует.
Не думаю, что у Зеленского есть миллиард. Фабрики, заводы и медиа каналы в личном распоряжении. Партия имеется. Только вот вопрос - она Коломойского, или Зеленского?
Как по мне, после глупых награждений орденами своих друзей - Зеленский потерял все шансы на повторное избрание.
По аналитическим расследрваниям,англо,фрако,испано язычных сми,и Израэля только за 2020 год он отправил в офшоры более 900 миллионов + официальные роялти от СНГ(а это не одна сотня миллионов $!). Это за год!
Так что есть,и не один! Просто в форбс офшорные миллиардеры не попадают.
И про каналы. Сейчас ВСЕ каналы в его собственности. За 2 (2019-2020) года узурпировал 95% эфира! На расее на это понадобилось 10 лет.
Думай ТЕ!
По всем вопросам - к ним!
Одиннадцать дней назад я написал пост о том, что мы нашли партию генераторов и предложил попробовать собрать деньги. Ровно на следующий день Петро Порошенко оплатил половину суммы, а мы, собирая деньги, взяли быстрый кредит и оплатили. Доставка, покраска.
Одиннадцать дней, груз готов!
80 мощных (стабильные 6 кВт) дизельных генераторов в специальных звукопоглощающих кожухах. Это штабы артдивизионов и батальонов, это около 10 бригадных комплектов, которые через несколько дней уже поедут на фронт. Я сейчас не буду писать длинный-длинный список всего того, что будут эти генераторы запитывать - это уже и так все знают. Я лучше про вас.
Это вы помогаете армии.
Это вам спасибо.
Это вы выдергиваете из своего бюджета.
Это вы герои, я вот сейчас вообще без пафоса.
Завтра новый день и новые задачи. А генераторы мы купили, одиннадцать дней от начала проекта.