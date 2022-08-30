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Новини Фото Війна
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Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко. ВIДЕО

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали українським захисникам на передову новий пікап Mitsubishi L200, радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерну техніку та шоломи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Чим зараз живе Україна? Одним словом - контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил", - наголосив лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.

Блогер та ветеран АТО Олексій Петров наголосив на тому, що техніка - це врятовані життя.

"Про зв’язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам", - сказав Петров.

Також читайте: Порошенко передав партію вантажівок Leyland DAF одній з бригад Десантно-штурмових військ ЗСУ

Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 01
Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 02
Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 03
Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 04
Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 05
Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 06
Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко 07

Автор: 

допомога (8345) Порошенко Петро (15173)


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Топ коментарі
+29
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
А тепер покажіть мені як "волонтерить" Лисий?
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30.08.2022 14:43
+26
Як же горить у кацапів від Пороха
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30.08.2022 14:46
+26
Поки офіс нагороджує Лисих пікалових волонтер Порошенко робить дійсно корисні речі які зберігають життя наших воїнів
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30.08.2022 14:59
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30.08.2022 14:34 Відповісти
Вони це роблять для прискорення свого фіаско...
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30.08.2022 14:40 Відповісти
organezuites - "zakidaite" vse soc seti deputatov/chinovnikov/prezidentov tak shob malo nepokozalos , v dabavku podnimaite shum v EU - pustj ot tuda im "fe" skazhut....
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30.08.2022 14:45 Відповісти
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30.08.2022 15:06 Відповісти
Готується Росія 2.0 с чілавєчєскім ліцом. Це означає, що розумні українці будуть звалювати звідси. Диктатура-73 Україну знищить.
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30.08.2022 15:13 Відповісти
Мінськ 1 та 2 - ото була перемога . Її вже не перемогти . Дякувати сивочолому . Фас , боти .
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30.08.2022 22:11 Відповісти
молодці
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30.08.2022 14:37 Відповісти
"перша лєді" в Бучі і їхні щасливі ******
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30.08.2022 15:11 Відповісти
Перша лєдЯ нарядилася , як Ісаак на Великдень 😠
і навіть не соромно 😡
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30.08.2022 15:27 Відповісти
Клятый Барыга, не то что Владимир Александрович!!!
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30.08.2022 14:41 Відповісти
Він разом з 95-тим волонтерить і меценатствує тихенько, щоб ніхто нічого не чув: ні відосіків-гундосіків, ні консертів по Г+Г.
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30.08.2022 14:45 Відповісти
Дякуємо, Петре Олексійовичу.
А тепер покажіть мені як "волонтерить" Лисий?
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30.08.2022 14:43 Відповісти
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30.08.2022 14:47 Відповісти
Так вони себе завжди позиціонували як рузькіє
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30.08.2022 14:52 Відповісти
Пішов ***** кацапеська блювотня зеленого кольору.
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30.08.2022 16:14 Відповісти
В уявленні дебілів приблизно десь так.
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30.08.2022 17:02 Відповісти
Як же горить у кацапів від Пороха
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30.08.2022 14:46 Відповісти
:Ну а коли вже слуги урода пропіаряться.? Ато порошенко ,щось передає ,вони тільки відосики показують. та брешуть Ну правду говорять,хто на що вчився.
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30.08.2022 14:47 Відповісти
Наткнувся
Жданов про ситуацію з ордою та нашу підготовку
https://youtu.be/4FTykXOb3Vw?t=3319
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30.08.2022 14:55 Відповісти
Поки офіс нагороджує Лисих пікалових волонтер Порошенко робить дійсно корисні речі які зберігають життя наших воїнів
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30.08.2022 14:59 Відповісти
Петя минские соглашения подписал...
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30.08.2022 16:28 Відповісти
За которые ***** 4 гоода снношали,а зеленый подписал расейскую формулукоторая превратила ловушкку для РФ в капкан ддля Украаины и здал 25% территории!
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30.08.2022 17:30 Відповісти
Знову цей Порошенко "піарацца".... не те що Кашєвой Жєка з Пікаловим.... але "найвялічнайшій лідор янєлох знає кого нагороджувати а кого ні" його не обдурити він янєлох....
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30.08.2022 15:08 Відповісти
Порошенко показав унікального робота, який вивозить поранених з поля бою
https://www.youtube.com/watch?v=scPa_NG0418
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30.08.2022 15:09 Відповісти
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30.08.2022 15:15 Відповісти
Го@дон , як завжди в своєму репертуарі 😠
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30.08.2022 15:33 Відповісти
Літеру "Н" він давно собі заробив,ще з пірамідок Тому що гандон по життю
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30.08.2022 17:08 Відповісти
Ну все! Тепер, точно, прощавай громадянство... скільки ж можна, так знущатись над Оманським Віслоухим.,
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30.08.2022 15:17 Відповісти
Щира подяка Петру Олексійовичу і його команді за невпинну допомогу
нашій арміі , не відосиками допомагає , а конкретною зброєю і амуніцією для військових !! 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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30.08.2022 15:32 Відповісти
Народ, выбирайте правильных олигархов себе во власть!
Одни крадут чисто для себя, а другие исключительно для народа.
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30.08.2022 16:25 Відповісти
Вони не крадуть, а заробляють. Ще й податки державі платять. А ваш допис свідчить, що совок мозку - це дуже поширена хвороба.
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30.08.2022 17:20 Відповісти
Олигархи - заробітчане!
Теперь я понимаю, почему ни один олигарх до сих пор не написал мемуары, как я ЗАРАБОТАЛ свой первый миллиард. И поэтому такие граждане продолжают мечтать, что он наконец то наворовался на всю жизнь себе и детям и все понял. Ну ну. Блажен, кто верует.
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30.08.2022 17:29 Відповісти
Это про какой миллииард $ Зеленского на посту зезидента?
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30.08.2022 17:33 Відповісти
Я думал, что речь идет об олигархах. А ты про Зеленского. Что есть такое олигарх?
Не думаю, что у Зеленского есть миллиард. Фабрики, заводы и медиа каналы в личном распоряжении. Партия имеется. Только вот вопрос - она Коломойского, или Зеленского?
Как по мне, после глупых награждений орденами своих друзей - Зеленский потерял все шансы на повторное избрание.
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30.08.2022 17:44 Відповісти
Если посмотреть только по недвижимости семейства Зеленских, и только на Европейском континенте,то за 2 года президентства ~0.75 миллиарда €. Недвижимось в арабском мире по понятным причинам неизвестна.
По аналитическим расследрваниям,англо,фрако,испано язычных сми,и Израэля только за 2020 год он отправил в офшоры более 900 миллионов + официальные роялти от СНГ(а это не одна сотня миллионов $!). Это за год!
Так что есть,и не один! Просто в форбс офшорные миллиардеры не попадают.
И про каналы. Сейчас ВСЕ каналы в его собственности. За 2 (2019-2020) года узурпировал 95% эфира! На расее на это понадобилось 10 лет.
Думай ТЕ!
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30.08.2022 21:06 Відповісти
Это все? Может забыли что нибудь?
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30.08.2022 22:24 Відповісти
Полный перечень наворованного Зеленскими есть (наверное) только у финразведок стран НАТО и Израэля.
По всем вопросам - к ним!
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30.08.2022 23:15 Відповісти
Це не зрадницька Зелень, це справжні патріоти України! Удачі Вам у всіх діяннях!
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30.08.2022 18:59 Відповісти
Згадав чомусь стару книжку, видану ще давно за Совітів, як не дивно, книжка си називала " Казки Верховини"- то там були песиголовці- москалі, та "погани", колись то буули послідовники "іншої" віри, а тераз-малороси, які збираються десь , там посередені... ну ви звичайно зрозуміли- дупцю підставити...Але холєра ясна! ЗСУ на той пердюмонокль не згодна, і тому гамселить тих березових мавп, аж гай шумить! Слава ЗСУ і Королівській бригаді!, разом з найкращими десантниками 80-ки , 14-та підтягується, до Перемоги, Смерть москалям!
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30.08.2022 19:11 Відповісти
https://t.me/Sharpreview/16636 Олег Шарп : "Одиннадцать дней.
Одиннадцать дней назад я написал пост о том, что мы нашли партию генераторов и предложил попробовать собрать деньги. Ровно на следующий день Петро Порошенко оплатил половину суммы, а мы, собирая деньги, взяли быстрый кредит и оплатили. Доставка, покраска.
Одиннадцать дней, груз готов!
80 мощных (стабильные 6 кВт) дизельных генераторов в специальных звукопоглощающих кожухах. Это штабы артдивизионов и батальонов, это около 10 бригадных комплектов, которые через несколько дней уже поедут на фронт. Я сейчас не буду писать длинный-длинный список всего того, что будут эти генераторы запитывать - это уже и так все знают. Я лучше про вас.
Это вы помогаете армии.
Это вам спасибо.
Это вы выдергиваете из своего бюджета.
Это вы герои, я вот сейчас вообще без пафоса.

Завтра новый день и новые задачи. А генераторы мы купили, одиннадцать дней от начала проекта.
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30.08.2022 19:24 Відповісти
 
 