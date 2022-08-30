Пікап Mitsubishi, радіостанції, генератори, шоломи та комп’ютерну техніку передали одній з бригад ЗСУ на передову, - Порошенко. ВIДЕО

Фонд Порошенка та ГО "Справа Громад" передали українським захисникам на передову новий пікап Mitsubishi L200, радіостанції Motorola, генератори, комп’ютерну техніку та шоломи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Чим зараз живе Україна? Одним словом - контрнаступ. І кожен українець намагається зробити все, щоб підтримати Збройні Сили України. Ми віримо в успіх Збройних Сил", - наголосив лідер політсили та п'ятий президент Петро Порошенко.

Блогер та ветеран АТО Олексій Петров наголосив на тому, що техніка - це врятовані життя.

"Про зв’язок і казати годі. І безумовно транспорт. Новий транспорт, який не ламається, який може і врятувати життя, і в залежності від бойової задачі може зіпсувати життя, але вже російським окупантам", - сказав Петров.

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