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Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Для важкопоранених терміново потрібні ВАК апарати та росхідники. Рахунок на 187 тис. грн , це два ВАК, два вакуумних набора та два контейнера. Дуже прошу допомогти!!", - написала волонтерка.

Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 01

Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів: "За тиждень купила п’ять тепловізорів!! Два по 82 тис., ще три по 56 780 грн. Також купила зарядну станцію 39 900 грн, квадрокоптер Аутел 60 тис., ліки 21 тис. та 7 тис. Купила одяг та кросівки в шпиталі для поранених бійців".

Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 02

Також читайте: На Донецький напрямок терміново потрібні тепловізори, планшети та дрони, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж

Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 03
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 04
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 05
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 06

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Захисникам Донеччини терміново потрібні квадрокоптери, тепловізори, рації, біноклі та ноші, - волонтерка Юсупова. ФОТОрепортаж


Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 07

Реквізити для допомоги:

Пайпал

[email protected].

5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа

4149499374344032 приват , Юсупова

5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta

IBAN UA753220010000026204306753142

Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 08
Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених 09

Автор: 

волонтери (1332) Юсупова Наталія (195)


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Топ коментарі
+11
Кошевой и квартал не хотят помочь. Орденоносцы куевы Плять.
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30.08.2022 17:44
+10
Да что там раненые. ! Дороги пора делать! Зеля задолжал кредиторов! И
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30.08.2022 17:36
+9
+
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30.08.2022 17:44
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Да что там раненые. ! Дороги пора делать! Зеля задолжал кредиторов! И
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30.08.2022 17:36 Відповісти
+
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30.08.2022 17:44 Відповісти
Кошевой и квартал не хотят помочь. Орденоносцы куевы Плять.
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30.08.2022 17:44 Відповісти
Беня з Членограєм позавчора віджали в держави готель Мир, вартістю 2 млрд. гривень. До них спробуй достукатися. Нехай хоч тисячу гривень пожертвують.
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30.08.2022 17:51 Відповісти
Спрашивайте у ЗеКодломойских...у них миллиарды...
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30.08.2022 17:52 Відповісти
а в цей час зелена мразото знов розпочинає велике крадівництво
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30.08.2022 17:58 Відповісти
Кстати Зе наградил медалькой За заслуги Виталия Козловского который 9 мая пел в Москве песенку путлерским ублюдкам поздравлял мавзолейное быдло с днём паБеды...
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30.08.2022 17:58 Відповісти
Юрий Швец каже что Байден с февраля отстегнул ЗеКодломойским всякого разного добра..в том числе и медикаментов на почти миллиард долларов...
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30.08.2022 18:03 Відповісти
Швець до війни так солодко співав, що війни не буде і не може бути зовсім, як оті баби на островах, що моряків заманювали. А коли йому про це багато людей написали - то навіть не вибачився за свої помилкові ( не факт що не спеціально) висновки. Йому віри нема.
Литвиненко був отруєний та помер страшною смертю, бо він був їм ворогом. А цей теж їз " якобы бывших", але як сир в маслі, живе вільно і співає що замовляють.
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30.08.2022 20:26 Відповісти
Вибачились за помилкові висновки майже всі, хто не вірив у початок війни, кожен може помилитись, але лише він робить вигляд, що слухачі то тупі барани і вибачатись не справа такого профі як він, обійдуться.
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30.08.2022 20:33 Відповісти
Що ти верзеш? Ти останню новину відкрий про Запоріжжя та гуманітарку... це просто трешак 20 морських контейнерів, 389 вагонів, 220 вантажівок... немає слів і це Запоріжжя, Запоріжжя... і ще щось після такого про Швеця розпівадаєте.
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30.08.2022 22:34 Відповісти
Що ти сам верзеш, відкрий всі його байки за місяць до війни та послухай про Китай, який не дасть війні початись, про та все інше. До чого тут зараз?? Мова про Литвиненко та прогнози, та аналіз ситуації перед війною. Всі його випуски довоєнні є в інеті
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30.08.2022 22:45 Відповісти
Даю 100 відсотків, що той, хто так ним захоплюється, не слухав його кожен вечір за місяці зо три до війни. Ми слухали. Кожного дня, місяці до війни. Якої не буде, як він запевняв. Лише вже коли зовсім стало ясно всім що буде - почав щось про 50 на 50 казати.
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30.08.2022 22:54 Відповісти
+
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30.08.2022 18:15 Відповісти
Люди, давайте у цих випадках не "упражняться в остроумии"!
Про Бєню, про 95-й квартал... Це ми все знаємо.
Юсупова з 2014 в темі. Якщо щось просить, скунулись по 200 чи 500 грн. і далі по бойових диванах...
Поле для остроумія є - чувак, якій очолює службу нагород в ОПі, нагородив сам себе. За мужність? За відвагу? За що?
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30.08.2022 18:49 Відповісти
А ще чомусь багато вилазить тих, хто починає в кожній темі про поранених та волонтерів тицяти в когось пальцями та волати, що це держава повинна допомагати таким людям, кричати де державні гроші на це, що в них все є і їм нічого в людей брати, що волонтери не там і не те купляють .

Це або бридка жаба жлобства давить хоч копійку дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
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30.08.2022 20:19 Відповісти
Юсупова!!Обратитесь к Зеленскому !Он до хрена украл у украинского народа на офшсорах!!Пусть немного раскошелится!!
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30.08.2022 20:59 Відповісти
Посадові особи у Запоріжжі розікрали 22 морські контейнери, 389 вагонів та 220 вантажівок гуманітарки, - агент НАБУ Шевченко
=============
Таких курв у вóйну на січі кошовий призначав до страти.
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https://m.censor.net/ua/n3364138
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31.08.2022 12:40 Відповісти
 
 