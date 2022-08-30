Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених. ФОТО

Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених українських військових.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.

"Для важкопоранених терміново потрібні ВАК апарати та росхідники. Рахунок на 187 тис. грн , це два ВАК, два вакуумних набора та два контейнера. Дуже прошу допомогти!!", - написала волонтерка.

Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів: "За тиждень купила п’ять тепловізорів!! Два по 82 тис., ще три по 56 780 грн. Також купила зарядну станцію 39 900 грн, квадрокоптер Аутел 60 тис., ліки 21 тис. та 7 тис. Купила одяг та кросівки в шпиталі для поранених бійців".

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