Волонтерка Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених. ФОТО
Волонтерка Наталія Юсупова просить допомоги у придбанні апаратів ВАК для лікування поранених українських військових.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Юсупової у фейсбуці.
"Для важкопоранених терміново потрібні ВАК апарати та росхідники. Рахунок на 187 тис. грн , це два ВАК, два вакуумних набора та два контейнера. Дуже прошу допомогти!!", - написала волонтерка.
Юсупова також прозвітувала про витрату раніше зібраних коштів: "За тиждень купила п’ять тепловізорів!! Два по 82 тис., ще три по 56 780 грн. Також купила зарядну станцію 39 900 грн, квадрокоптер Аутел 60 тис., ліки 21 тис. та 7 тис. Купила одяг та кросівки в шпиталі для поранених бійців".
Реквізити для допомоги:
Пайпал
5168752017223390 приват , Юсупова Наталія Августа
4149499374344032 приват , Юсупова
5375411504293973 Монобанк, Yusupova Nataliia Avhusta
IBAN UA753220010000026204306753142
Будь ласка, зачекайте...
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Литвиненко був отруєний та помер страшною смертю, бо він був їм ворогом. А цей теж їз " якобы бывших", але як сир в маслі, живе вільно і співає що замовляють.
Про Бєню, про 95-й квартал... Це ми все знаємо.
Юсупова з 2014 в темі. Якщо щось просить, скунулись по 200 чи 500 грн. і далі по бойових диванах...
Поле для остроумія є - чувак, якій очолює службу нагород в ОПі, нагородив сам себе. За мужність? За відвагу? За що?
Це або бридка жаба жлобства давить хоч копійку дати та виправдання цієї жаби, або спеціально людей відштовхнути від доброї справи та посіяти сумніви в необхідності допомагати.
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Таких курв у вóйну на січі кошовий призначав до страти.
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https://m.censor.net/ua/n3364138