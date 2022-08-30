СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж
Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро здійснюють низку обшуків у Запоріжжі. Слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Серед іншого, мова йде про обшуки у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.
Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, велику кількість готівки.
Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:
ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);
ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);
ст. 368-5 (незаконне збагачення).
Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.
Зазначається, що слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.
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то підлота..
2. Шальний не влучить..
Дайте їм підпіську для невиїзду а не підозру.
Бо ці підозри - неначе пальчиком погрозили.
Видать не ті підозріваюь. Зараз подібних потрібно садити та конфісковувати за спрощеною процедурою. А доки там липка на руки сволота - то будуть тільки підозри.
розстріляти шльондр вазеліна! ніяких 7-12 років тіки зпалити!
НАБУ следует работать по американским принципам. Взяли щеглов, признались, указали на пахана,долю вернули и досудебное соглашение. тут тебе и помощь следствию и деятельное раскаяние и возмещение убытков.
судя по имени цыганских кровей, РОМЫ от злата теряют голову и идут во все тяжкие.
Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків