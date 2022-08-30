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СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги. ФОТОрепортаж

Контррозвідники Служби безпеки України спільно з Національним антикорупційним бюро здійснюють низку обшуків у Запоріжжі. Слідчо-оперативні дії відбуваються за фактом ймовірного незаконного привласнення гуманітарної допомоги, наданої Запорізькій області від початку широкомасштабного вторгнення РФ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 01

Серед іншого, мова йде про обшуки у міськраді, обласній військовій адміністрації, складських приміщеннях та за адресами проживання причетних до злочину осіб.

СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 02

Під час обшуків у посадовців Запорізької міської ради виявлено речовини, схожі на наркотичні засоби, які направлені на експертизу, незареєстровану вогнепальну зброю та набої до неї, велику кількість готівки.

СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 03
СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 04
СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ділки із Запоріжжя продавали ввезені для ЗСУ авто, - СБУ

Наразі триває слідство за трьома статтями Кримінального кодексу України:

СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 06 ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою);

СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 06 ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинені організованою групою або в особливо великому розмірі);

СБУ та НАБУ проводять обшуки у топпосадовців Запорізькій області у справі щодо привласнення гуманітарної допомоги 06 ст. 368-5 (незаконне збагачення).

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють за зверненням Служби зовнішньої розвідки України.

Зазначається, що слідчі дії тривають, додаткова інформація буде оприлюднена згодом.

Автор: 

НАБУ (5068) Запоріжжя (2265) обшук (1971) СБУ (12818) Запорізька область (3605) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+22
Норм, а 200 вагонів гуманітарки які сп*здив дЄрмак, знайшли?
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30.08.2022 19:17
+17
Берете "світлу постать" Баліцкого і перевіряєте всі його контакти. Потім всіх "контактерів" арештовуєте і садите до кінця війни в спеціальні ізоляційні табори з альтернативою негайної депортації в *********. Запевняю що результати протидії кацапам в Запоріжській області будуть надзвичайно ефективними. Якщо на додачу арештувати попів сект и кірюші гундяєва то небезпека від колаборантів та латентних зрадників буде зведена до рівня статистичної похибки. Найбільш ефктивним було б забити "гвіздок у кришку домовини" - знищити єрмака і татарова. Ну і "вишенька на торті" прибрати зелене гівно з Печерських пагорбів...
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30.08.2022 19:31
+17
А хто взагалі допустив д'Єрмака до гуманітарки? Знову кровавий барига ЗЕ наживається на війні?
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30.08.2022 19:34
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Норм, а 200 вагонів гуманітарки які сп*здив дЄрмак, знайшли?
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30.08.2022 19:17 Відповісти
может случилось чудо и это по ним ведут расследование.
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30.08.2022 19:25 Відповісти
у Києві всі..то так..виконавці..
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30.08.2022 19:29 Відповісти
А хто взагалі допустив д'Єрмака до гуманітарки? Знову кровавий барига ЗЕ наживається на війні?
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30.08.2022 19:34 Відповісти
зелений папік
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30.08.2022 19:41 Відповісти
Слава Украине!!!
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31.08.2022 05:33 Відповісти
Видно шо номенклатурні свині по дорослому присмоктались до корита...
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30.08.2022 19:19 Відповісти
свинок не ображайте

то підлота..
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30.08.2022 19:28 Відповісти
А що з Васильківськими мародерами??Відкупились вже????
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30.08.2022 19:28 Відповісти
все это кодло посадить в автозак и взорвать шальным снарядом ...
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30.08.2022 19:29 Відповісти
1. Місця замало
2. Шальний не влучить..
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30.08.2022 19:30 Відповісти
Знову ілюзія повсякденної важкої праці, але те все дарма. Шмарклю геть!
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30.08.2022 19:30 Відповісти
Берете "світлу постать" Баліцкого і перевіряєте всі його контакти. Потім всіх "контактерів" арештовуєте і садите до кінця війни в спеціальні ізоляційні табори з альтернативою негайної депортації в *********. Запевняю що результати протидії кацапам в Запоріжській області будуть надзвичайно ефективними. Якщо на додачу арештувати попів сект и кірюші гундяєва то небезпека від колаборантів та латентних зрадників буде зведена до рівня статистичної похибки. Найбільш ефктивним було б забити "гвіздок у кришку домовини" - знищити єрмака і татарова. Ну і "вишенька на торті" прибрати зелене гівно з Печерських пагорбів...
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30.08.2022 19:31 Відповісти
Bravo: Найбільш ефктивним було б забити "гвіздок у кришку домовини" - знищити єрмака і татарова. Ну і "вишенька на торті" прибрати зелене гівно з Печерських пагорбів...
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31.08.2022 01:06 Відповісти
В якихсь ...лядей ще вистачає "совісті" красти подібне?
Дайте їм підпіську для невиїзду а не підозру.
Бо ці підозри - неначе пальчиком погрозили.
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30.08.2022 19:35 Відповісти
Підозри... Дали час відкупитись та здристнути від відповідальності.
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30.08.2022 19:37 Відповісти
Сотні "підозр" - ніодної посадки.
Видать не ті підозріваюь. Зараз подібних потрібно садити та конфісковувати за спрощеною процедурою. А доки там липка на руки сволота - то будуть тільки підозри.
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30.08.2022 19:40 Відповісти
Южноукрвїнськ обшукайте
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30.08.2022 19:38 Відповісти
Гниди в Южноукраїнську під патранатом артьомки чєрноморова, його гниди в нашому місті у всіх гілках влади, я не боюсь цих тварюк, з ними буде так , як і з льошою ковальовим, зрадника вбили
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30.08.2022 19:44 Відповісти
Вже пішли погрози в мою адресу, мені *****
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30.08.2022 22:33 Відповісти
Оце новина ! Та зайдіть в любу обласну чи міську раду...
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30.08.2022 19:47 Відповісти
При всём уважении,но разве это работа СБУ?Гуманитарка....полиции нет,чы шо?А вот здоровые,прекрасно экипированные мужики по тылам з гуманитаркой...ну такое))Это не моё дело конечно,но такие вопросы должна полиция решать.А освободившийся личный состав СБУ...свести в отдельные специальные подразделения пехоты.Типо штурмовые группы......Подготовка и повторюсь,экипировка просто космос по сравнению с мобилизованными...Вот эти группы шороху бы навели!!!!Тем более там в основном офицерский состав,настоящие патриоты и элита силовиков.
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30.08.2022 19:48 Відповісти
... а лейтИнаната Баканова командиром цієї групи? Ви про що? Там ще ДБР є, які до сих пір сидить у Львові! СБУ вони зовсім герої...з Києва ще не виїзджали. А у Старуха два шляхи. Чи буде як з херсонським Ковальовим... чи всі обвинувачення будуть спотворені і зняті. Дуже багато зашкварів у зелених покидьків.
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31.08.2022 06:50 Відповісти
Зелене лайно набагато гірше русні. Ті відкриті вороги, а ці рядом, маскуються, а працюють на розкол і зникнення України.
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30.08.2022 19:51 Відповісти
Глава гуманитарного штаба Запорожья небезызвестная Злата Некрасова (партия Слуга Народа") после запроса от НАБУ на проверку документов срочно выехала в командировку за границу. Нет на месте уже две недели. (Б.Береза)
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30.08.2022 20:05 Відповісти
Світланко, Вам мама в дитинстві не казала, що брехати людям - гріх?
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30.08.2022 20:13 Відповісти
перші писали та передавали матеріли злочину ще в квітні але куйло вазелін жидка все гальмував по набу
розстріляти шльондр вазеліна! ніяких 7-12 років тіки зпалити!
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30.08.2022 20:23 Відповісти
Суки, досить вже гуманітарку *******! В кожному майже регіоні з ОДА та міськвиконкомами така хєрня!
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30.08.2022 20:12 Відповісти
Знатно Злата любит злато.
НАБУ следует работать по американским принципам. Взяли щеглов, признались, указали на пахана,долю вернули и досудебное соглашение. тут тебе и помощь следствию и деятельное раскаяние и возмещение убытков.
судя по имени цыганских кровей, РОМЫ от злата теряют голову и идут во все тяжкие.
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30.08.2022 20:39 Відповісти
Кременчук не забувуайте, тут мер малецький та його шобло пи**ить все...
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30.08.2022 21:09 Відповісти
і всі як один - призначені зеленським.
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30.08.2022 21:19 Відповісти
А нагороджена Зеленським Злата Нєкрасова зйоблась за кордон? Попередили зелену сучку! 🤬🤬🤬
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30.08.2022 21:30 Відповісти
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30.08.2022 21:40 Відповісти
Руки геть від зелених слуг. Що ви собі дозволяяте.
Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків
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31.08.2022 01:03 Відповісти
подонків на розмінування! має бути закон такий. і має бути паспорт негромадянина - це обов'язково.
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30.08.2022 23:50 Відповісти
Руки геть від зелених слуг. Що ви собі дозволяяте. Ось Екс Хенерал Наумов виїде із Сербії в Росію> Це вам не Генерал Кривоніс проти якого відкрили справу за оборону Жулян від орків
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31.08.2022 01:01 Відповісти
Позорище позорное ! Наши дети на войне, а сволота - в шоколаде ...Рыба гниёт с головы, недолго "Ермакам" красть осталось.
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31.08.2022 07:03 Відповісти
погань при зеле зацвела
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31.08.2022 14:34 Відповісти
Это же как прогнила система власти?Неужели и в это страшное и тяжелейшее время ворам все сойдет с рук? Неужели Украина не созрела до самоочищения от этой мрази достойной пожизненного заключения с конфискацией имущества? Надеюсь очень надеюсь ,что воры получат по заслугам.Слава Украине.
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31.08.2022 21:12 Відповісти
 
 