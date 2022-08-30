Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності. ФОТОрепортаж
В неділю, 28 серпня, українці Відня вийшли на чисельну демонстрацію, присвячену Дню Незалежності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Після мітингу, який відбувся на головній площі імператорської резиденції Гельденплац, колона з понад 1000 демонстрантів вирушила бульварним кільцем Рінгштрассе і рухалась протягом кількох годин, скандуючи "Stand with Ukraine", "Stop Putin‘s War", "Save Azovstal".
Біля Віденської опери активісти скандували "Netrebko weg!" ("Геть Нетребко!"), оскільки одна з провідних світових культурних інституцій світу демонструє продовжує співпрацювати зі співачкою Анною Нетребко, яка від початку агресії РФ підтримувала "народні республіки" і залишалась частиною мистецької еліти, наближеної до Путіна.
Учасниця маршу Олександра Саєнко поділилась враженням: "Перехожі обабіч вулиці фотографували, знімали відео, аплодували. Не одна тисяча мешканців і гостей Відня були в той вечір з Україною. Міжнародна спільнота підтримує нас".
Фото Валерія Мальцева
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