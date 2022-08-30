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Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності. ФОТОрепортаж

В неділю, 28 серпня, українці Відня вийшли на чисельну демонстрацію, присвячену Дню Незалежності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності 01

Після мітингу, який відбувся на головній площі імператорської резиденції Гельденплац, колона з понад 1000 демонстрантів вирушила бульварним кільцем Рінгштрассе і рухалась протягом кількох годин, скандуючи "Stand with Ukraine", "Stop Putin‘s War", "Save Azovstal".

Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності 02
Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності 03

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Відні українці організували масовий марш у вишиванках. ФОТО

Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності 04

Біля Віденської опери активісти скандували "Netrebko weg!" ("Геть Нетребко!"), оскільки одна з провідних світових культурних інституцій світу демонструє продовжує співпрацювати зі співачкою Анною Нетребко, яка від початку агресії РФ підтримувала "народні республіки" і залишалась частиною мистецької еліти, наближеної до Путіна.

Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності 05

Учасниця маршу Олександра Саєнко поділилась враженням: "Перехожі обабіч вулиці фотографували, знімали відео, аплодували. Не одна тисяча мешканців і гостей Відня були в той вечір з Україною. Міжнародна спільнота підтримує нас".

Українські активісти організували у Відні масовий Марш Незалежності 06

Фото Валерія Мальцева

Читайте: Фотовиставку "Україна. Після вторгнення" відкрили у Відні

Автор: 

Австрія (962) День Незалежності (701) українці (2539) Відень (119)


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https://youtu.be/_ta3peNkWQc
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30.08.2022 21:31 Відповісти
Петро Порошенко

@poroshenko

·

https://twitter.com/poroshenko/status/1564631329555243016 3 ч

Друзі, ми з вами нереально круті! 80 потужних генераторів вартістю майже 5,5 млн гривень вже із завтрашнього дня поїдуть у війська. Працюємо на https://twitter.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF?src=hashtag_click #контрнаступ та нашу перемогу.

Все буде Україна!


https://twitter.com/i/status/1564631329555243016
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30.08.2022 21:41 Відповісти
Очевидно бойкий-бойко организовал, и чуть подкинул там на организационные расходы. Депутат ведь парламента. В первых рядах с флагом видать был, дядка рослый, руки длинные. Запевалой был про калину особенно. Наши везде.
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30.08.2022 21:55 Відповісти
А тем временем сообщают о новых взрывах в Харькове... Пока не найдем, как прекратить навсегда это безумие рашистских мразей, война не закончится. Никакие зарубежные марши такую задачу не решат.
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30.08.2022 22:29 Відповісти
 
 