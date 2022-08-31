Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили по центральній частині Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Краматорського міського голови Олександра Гончаренка.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору", - йдеться в повідомленні.

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