Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Окупанти вдарили по центральній частині Краматорська.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Краматорського міського голови Олександра Гончаренка.
"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору", - йдеться в повідомленні.
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Pawlo Kit
показати весь коментар31.08.2022 08:48 Відповісти Мені подобається 2
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