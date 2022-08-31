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Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Окупанти вдарили по центральній частині Краматорська.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Краматорського міського голови Олександра Гончаренка.

"Нічний удар по центральній частині Краматорська. Пошкоджено багатоповерхівки, є поранені. Продовжуємо з’ясовувати наслідки чергового терору", - йдеться в повідомленні.

Також дивіться: У Краматорську внаслідок обстрілу росіян горіли цехи машинобудівного заводу, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко 01

Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко 02

Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко 03

Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко 04

Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко 05

Автор: 

Краматорськ (653) обстріл (28428) Гончаренко Олексій (488)


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31.08.2022 08:48 Відповісти
 
 