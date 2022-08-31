УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6633 відвідувача онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 636 0

Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину, під прицілом ворога був Нікопольський район.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову під російським вогнем… Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч.

Двічі ударили по самому Нікополю. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.

У Мирівській громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в інших районах на цю хвилину спокійно.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ із "Градів" та важкої артилерії вдарили по Дніпропетровщині, у Нікополі пошкоджено автовокзал, магазини та дитячу бібліотеку, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із Градів та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко 01

Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із Градів та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко 02

Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із Градів та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко 03

Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із Градів та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28428) Резніченко Валентин (517) Нікополь (1186) Дніпропетровська область (3716)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 