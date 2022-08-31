Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровщину, під прицілом ворога був Нікопольський район.
Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч знову під російським вогнем… Під прицілом ворога був Нікопольський район. Російські окупаційні війська обстріляли його з "Градів" та важкої артилерії чотири рази за ніч.
Двічі ударили по самому Нікополю. Поранена 57-річна жінка. Вона у лікарні. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості.
Ворожі снаряди пошкодили у місті 12 багатоповерхівок, кілька магазинів і кілька аптек, коледж, дитячо-юнацьку спортивну школу та культурно-спортивний комплекс.
У Мирівській громаді минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в інших районах на цю хвилину спокійно.
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