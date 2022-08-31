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Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська завдали ударів по містам Донецької області. Пошкоджені будівки, горіли автівки.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"У Краматорську внаслідок ракетного удару пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки у центральній частині міста. У Слов'янську - будинки за п'ятьма адресами. У Часовому Яру під вогонь потрапили житловий сектор та промзона. Пошкоджені два багатоквартирні будинки. У Кураховому росіяни поцілили в автостоянку — згоріли приватні автомобілі та муніципальна техніка", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обсяги завданої шкоди росіянами встановлюються.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі росіяни обстріляли центр Краматорська, є поранені, - мер Гончаренко. ФОТОрепортаж

"Росіяни б'ють по цивільних цілях щодня — і робитимуть це й надалі. Кожен їхній обстріл міг би мати значно страшніші наслідки, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Саме завдяки своєчасній евакуації сьогоднішня ніч минула без жертв серед цивільного населення попри потужні ракетні удари і значні руйнування. Звертаюся до тих, хто залишається на території області: не зволікайте — евакуюйтеся!", - підкреслив Кириленко.

Читайте: Рашисти завдали удару по Слов’янську, - мер Лях

Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 01
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 02
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 03
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 04
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 05

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За добу на Донеччині росіяни вбили 4 мирних мешканця, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА


Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 06
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 07
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 08
Уночі росіяни обстріляли Краматорськ, Слов’янськ, Часів Яр та Курахове, - Кириленко 09

Краматорськ (653) обстріл (28428) Донецька область (8440) Кириленко Павло (907) Слов’янськ (599)


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За Харьков,молчат,суки.опять в жилой дом, есть жертвы.каждый день погибают мирные.
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31.08.2022 09:14 Відповісти
Ииии?!
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31.08.2022 09:55 Відповісти
Бо абіщялі спасать уруцкагаваряче поголів'я, то шо ти ще хочеш, "вася"?
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31.08.2022 09:57 Відповісти
Ты поголовья!здесь люди гибнут,а ты тут издеваешься!людей со скотиной сравнял!фу,быть таким как ты!
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31.08.2022 10:57 Відповісти
 
 