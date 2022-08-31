ЗСУ знищили 60-ти річного російського солдата, якого кинули в бій через гострий некомплект в ЗС РФ. ФОТОрепортаж

На Харківському напрямку ЗСУ ліквідували 60-річного російського військового з Нижегородської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook Іраклі Комахідзе.

"Учора 29 серпня у Лисковському районі Нижегородської області попрощалися із військовослужбовцем, ліквідованим в Україні. Віктору Ріхтеру було 60 років. Його військовий досвід – це строкова служба 40 років тому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ріхтер жив у селі Летневе, працював у колгоспі трактористом та зварником.

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"Статус військового 60-річний Ріхтер та йому подібні, отримали після прийняття у травні цьогоріч поправок у російському законі щодо скасування верхньої вікової межі для бажаючих служити в армії за контрактом", - додав Комахідзе.





