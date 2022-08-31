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ЗСУ знищили 60-ти річного російського солдата, якого кинули в бій через гострий некомплект в ЗС РФ. ФОТОрепортаж

На Харківському напрямку ЗСУ ліквідували 60-річного російського військового з Нижегородської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Facebook Іраклі Комахідзе.

ЗСУ знищили 60-ти річного російського солдата, якого кинули в бій через гострий некомплект в ЗС РФ 01

"Учора 29 серпня у Лисковському районі Нижегородської області попрощалися із військовослужбовцем, ліквідованим в Україні. Віктору Ріхтеру було 60 років. Його військовий досвід – це строкова служба 40 років тому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Ріхтер жив у селі Летневе, працював у колгоспі трактористом та зварником.

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"Статус військового 60-річний Ріхтер та йому подібні, отримали після прийняття у травні цьогоріч поправок у російському законі щодо скасування верхньої вікової межі для бажаючих служити в армії за контрактом", - додав Комахідзе.


ЗСУ знищили 60-ти річного російського солдата, якого кинули в бій через гострий некомплект в ЗС РФ 02
ЗСУ знищили 60-ти річного російського солдата, якого кинули в бій через гострий некомплект в ЗС РФ 03

армія рф (17337) ліквідація (3911) смерть (6746) ЗСУ (7540)


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Топ коментарі
+57
бажав за контрактом? контракт виконано
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31.08.2022 09:45
+47
Это сам герой в баночке...
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31.08.2022 09:51
+40
Родіна тєбя нє забудіт, но і хер когда вспомніт.
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31.08.2022 09:48
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цього 3,14-дора сюди ніхто не звав. ****************...
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31.08.2022 12:55 Відповісти
****** тупой.
Лучшеб в гараже бухал с неудачниками.
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31.08.2022 14:25 Відповісти
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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31.08.2022 14:40 Відповісти
Бажаючих підзаробити дебілів там ще дуже багато, на жаль!
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01.09.2022 07:07 Відповісти
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