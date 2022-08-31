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СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську. ФОТОрепортаж

У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу України Служба безпеки знешкодила ще одну російську агентурну мережу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську 01

"Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони нашої держави на території Донеччини, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська. Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото-, відеофіксації.

Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами.

"Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через "зв’язкових" – двох учасників терористичної організації "ДНР". Затриманим повідомлено про підозру. Щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти в суд", - додають у СБУ.

Також читайте: Оголошено підозру зраднику, який будував агентурну мережу з проросійськи налаштованих харківських пенсіонерів, - СБУ


СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську 02
СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську 03
СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську 04

затримання (4339) СБУ (12809) Донецька область (8440)


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Топ коментарі
+7
Шукайте російську агентуру на Банковій.
Це ті люди - які не підірвали мости 24 лютого, бо вони, з'ясовується, "думали"!!!
Чим думали??? Сракою???
Щоб думати, треба мозок!!!
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31.08.2022 10:31
+4
СБУ-черговий респект...
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31.08.2022 10:07
+2
Мля, молоді ж, того совка не знали, що ж це потрібно мати в голові, щоб на зраду піти.... 30 отих ржублів?
Навіть не можу придумати, яке їм покарання присудити.
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31.08.2022 10:13
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СБУ-черговий респект...
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31.08.2022 10:07 Відповісти
ай да бакановци, айда молодці. а чи знаєте ви що в сербії сидить цілий генерал сбу і виконує засекречене завдання. , ні та ви отстали від життя. значить на початку вторгнення здриснуло воно, і піймали його серби з доларами і дорогоціностями, ось такі в нас генерали, батьківщина може спати спокійно.
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31.08.2022 10:09 Відповісти
Для Цього "генерала" звільнили з СБУ ще в липні 2021 року (за інформацією ЦЕНЗОРа). Ймовірно його прокурорське звання було Державний радник юстиції 3 класу (посада заступник "заступника" генпрокурора"), що відповідає званню генерал-майора (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2517-12#Text ). Це була креатура Авакова, про що знали всі і працював він у ГП при Шокіні та Луценку. На момент втечі з України він намагався поновитися на посаді в ГП і навіть виграв суд!
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31.08.2022 11:20 Відповісти
Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
Серби повідомляють що Україна не подовала документів на єкстрадицію Наумова в Україну.
У 2022 році президент України Володимир Зеленський https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336190/ позбавив Андрія Наумова звання генерала за зраду. Наголосив, що такі "антигерої" порушують присягу і додав, що йому нема коли займатися всіма зрадниками.
Андрій Наумов перший в Україні бригадний генерал звання якому присвоїв зеленський
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31.08.2022 11:36 Відповісти
Для

А СБУ до сьогоднішнього дня керує Андрій Наумов - колишній співробітник господарського управління Генеральної прокуратури, що організував під дахом СБУ контрабанду сигарет у Європу та схеми з легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом. Хоча Наумов внаслідок придворних інтриг на Банковій і був недавно знятий з посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, він досі перебуває в розпорядженні голови СБУ та, фактично, очолює цю богадільню.

23 лютого 2022 року Наумов і Баканов втекли з України, щоби прилаштувати за кордоном награбовані кошти. За три тижні по тому Баканову все ж таки довелось повернутись у Неньку, а Наумов продовжує в екзилі керувати контрабандою сигарет та діяльністю фіктивних фірм, які він відкрив разом з Бакановим.

Найсмішніше, що коли слідчі ДБР прийшли з обшуком до маєтку Наумова, виявилось, що елітну нерухомість генерала-втікача, підозрюваного в державній зраді, охороняє СБУ-шна «Альфа».
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31.08.2022 11:41 Відповісти
https://www.chesno.org/traitor/73/ https://www.chesno.org/traitor/73/



Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.

До того, як потрапити до СБУ, Наумов 12 років пропрацював у Генпрокуратурі, а перед тим два роки працював у Держагентстві з управління зоною відчуження.
https://www.chesno.org/traitor/73/
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31.08.2022 12:10 Відповісти
фуфло ти тут гнати не будеш, тут не та публіка зібралася. продажний ти їх.
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31.08.2022 12:17 Відповісти
Мля, молоді ж, того совка не знали, що ж це потрібно мати в голові, щоб на зраду піти.... 30 отих ржублів?
Навіть не можу придумати, яке їм покарання присудити.
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31.08.2022 10:13 Відповісти
Там 99,99% просто ненавидять Україну й все що пов'язане(((
Немає там "наших людей"(((
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31.08.2022 10:31 Відповісти
мне это крайне сильно ндравиться... сначала эти недоделки-недоумки допустили массовую вербовку граждан Украины разного пошиба, а сейчас квокчут о разоблачениях... с полнейшим неуважением к СлаБоУмным хочу сказать - ваша служба - одна их причин 8-летней вой1ны в Украине, ваш долбонедоумизм, выраженный в молчаливом восприятии - не противодействии, а восприятии - враждебных действий против Украины привел к тому, что сейчас творится в Украине... после войны вас нужно всех до единого разогнать с привлечением каждого из вас к суду... кто не виновен - тот не виновен... но если порыться на самом верху (баканов, наумов и прочая свинотень), то реальных врагов Украины еще как найдется...
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31.08.2022 10:16 Відповісти
гірка правда,
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31.08.2022 10:20 Відповісти
Шукайте російську агентуру на Банковій.
Це ті люди - які не підірвали мости 24 лютого, бо вони, з'ясовується, "думали"!!!
Чим думали??? Сракою???
Щоб думати, треба мозок!!!
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31.08.2022 10:31 Відповісти
допросити і повісити.. така нейтралізація сама переконлива..
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31.08.2022 10:55 Відповісти
Найкращий суд відпустить
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31.08.2022 11:01 Відповісти
Знову підозра? Утилізувати не пробували? Запевняю,значно дієвіше!Відсутність рецидиву-100% гарантована!
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31.08.2022 11:03 Відповісти
Как говорится-без суда и следствия,прямо под заборчиком! И мясо неубирать,пока дикие собаки несьедят,чтобы другим неповадно было!
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31.08.2022 11:06 Відповісти
"без суда и следствия" это исключительные методы бандоты.
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31.08.2022 11:29 Відповісти
только такие методы во время военного положения! ты спроси у людей к кому по их наводке в дом пришла беда,кто из нас прав!
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31.08.2022 18:17 Відповісти
 
 