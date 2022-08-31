СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську. ФОТОрепортаж

У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу України Служба безпеки знешкодила ще одну російську агентурну мережу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони нашої держави на території Донеччини, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська. Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото-, відеофіксації.

Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами.

"Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через "зв’язкових" – двох учасників терористичної організації "ДНР". Затриманим повідомлено про підозру. Щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти в суд", - додають у СБУ.

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