СБУ нейтралізувала російську агентуру, яка коригувала ракетні удари по Слов’янську, Бахмуту і Краматорську. ФОТОрепортаж
У ході контрдиверсійної "зачистки" прифронтових районів сходу України Служба безпеки знешкодила ще одну російську агентурну мережу.
Про це повідомляє пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Зловмисники розвідували місця розташування та маршрути переміщення Сил оборони нашої держави на території Донеччини, зокрема в районах Слов’янська, Бахмуту і Краматорська. Для збору розвідданих вони здійснювали приховане візуальне спостереження за об’єктами з використанням фото-, відеофіксації.
Зібрані відомості передавали представникам спецслужб РФ через заздалегідь відпрацьовані анонімні Телеграм-канали, додаючи геолокації", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до складу агентурної мережі входили п’ятеро місцевих жителів, завербовані російськими спецслужбами.
"Вони діяли автономно і підтримували комунікацію через "зв’язкових" – двох учасників терористичної організації "ДНР". Затриманим повідомлено про підозру. Щодо чотирьох підозрюваних СБУ передала обвинувальні акти в суд", - додають у СБУ.
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Серби повідомляють що Україна не подовала документів на єкстрадицію Наумова в Україну.
У 2022 році президент України Володимир Зеленський https://www.pravda.com.ua/news/2022/04/1/7336190/ позбавив Андрія Наумова звання генерала за зраду. Наголосив, що такі "антигерої" порушують присягу і додав, що йому нема коли займатися всіма зрадниками.
Андрій Наумов перший в Україні бригадний генерал звання якому присвоїв зеленський
А СБУ до сьогоднішнього дня керує Андрій Наумов - колишній співробітник господарського управління Генеральної прокуратури, що організував під дахом СБУ контрабанду сигарет у Європу та схеми з легалізації коштів, здобутих злочинних шляхом. Хоча Наумов внаслідок придворних інтриг на Банковій і був недавно знятий з посади начальника Головного управління внутрішньої безпеки СБУ, він досі перебуває в розпорядженні голови СБУ та, фактично, очолює цю богадільню.
23 лютого 2022 року Наумов і Баканов втекли з України, щоби прилаштувати за кордоном награбовані кошти. За три тижні по тому Баканову все ж таки довелось повернутись у Неньку, а Наумов продовжує в екзилі керувати контрабандою сигарет та діяльністю фіктивних фірм, які він відкрив разом з Бакановим.
Найсмішніше, що коли слідчі ДБР прийшли з обшуком до маєтку Наумова, виявилось, що елітну нерухомість генерала-втікача, підозрюваного в державній зраді, охороняє СБУ-шна «Альфа».
Після 2019 році Наумов прийшов на роботу до СБУ. Працював начальником головного управління внутрішньої безпеки. Точної дати прийому на роботу немає, оскільки дані засекречені.
До того, як потрапити до СБУ, Наумов 12 років пропрацював у Генпрокуратурі, а перед тим два роки працював у Держагентстві з управління зоною відчуження.
https://www.chesno.org/traitor/73/
Навіть не можу придумати, яке їм покарання присудити.
Немає там "наших людей"(((
Це ті люди - які не підірвали мости 24 лютого, бо вони, з'ясовується, "думали"!!!
Чим думали??? Сракою???
Щоб думати, треба мозок!!!