Поцілили у будинки, школи, підприємства, комунікації. Російські окупанти за добу обстріляли 17 населених пунктів Донеччини, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Російські окупанти за добу завдали 29 ударів по населеним пунктам Донецької області. Серед мирного населення є вбиті та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.



"Ворог обстріляв 17 населених пунктів – міста Дружківка, Краматорськ, Слов’янськ, Красногорівка, Авдіївка, Бахмут, Курахове, смт Очеретине, села Георгіївка, Корсунівка, Карлівка, Тоненьке, Степанівка, Іванівське, Майське, Піддубне, Піскунівка.

Рашисти вели вогонь з артилерії, ЗРК "С-300", реактивних систем "Град", "Ураган", "Смерч", скидали на мирні квартали ракети.

Знищено та пошкоджено 47 цивільних об’єктів, з них 29 - житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що учора російські війська атакували Дружківку чотирма ракетами із ЗРК "С-300".

"Руйнувань зазнали дві школи, палац спорту, будівля та автомобіль ДСНС. Сьогодні вночі ракетними ударами ворог вразив Краматорськ і Слов’янськ, де пошкоджено, відповідно, чотири та п’ять мирних осель. Інформація про постраждалих уточнюється.

На місці кожного ураження працюють поліцейські. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України", - додали у Нацполіції.

За допомогою поліції евакуйовано ще 454 особи, з початку обов’язкової евакуації – понад 12 400 людей, серед них 2076 – діти, 551 – люди з інвалідністю.













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