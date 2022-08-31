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Наслідки нічого обстрілу Харкова: Поранено двох жінок, загорілась квартира. ФОТОрепортаж

Російські окупанти випустили ракету з території РФ по Харкову. Є влучання у двір житлового будинка , поранення дістали дві особи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Так, близько опівночі російські військові завдали ракетного удару по Київському району Харкова. Ракета влучила у двір чотирьохповерхового житлового будинка, внаслідок чого загорілась квартира. Поранено двох жінок: 79 та 71 років. Пошкоджено офісні приміщення та будівлю корпусу одного із закладів вищої освіти.

За попередньою інформацією, окупанти випустили по Харкову ракету типу С-300 з території Бєлгородської області РФ.

Також окупаційні війська обстріляли Новобаварський район Харкова. За попередніми даними, з РСЗВ "Смерч". Снаряд влучив в асфальтне покриття.

Також читайте: У місті багато нерозірваних касет від боєприпасів, мешканців Новобаварського і Холодногірського районів Харкова просять бути вкрай обережними

Наслідки нічого обстрілу Харкова: Поранено двох жінок, загорілась квартира 01
Наслідки нічого обстрілу Харкова: Поранено двох жінок, загорілась квартира 02
Наслідки нічого обстрілу Харкова: Поранено двох жінок, загорілась квартира 03

Автор: 

обстріл (28428) Харків (5589) Офіс Генпрокурора (3247)


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