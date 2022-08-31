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Новини Фото Хабарники
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СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Схема ставила під загрозу життя тисяч українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

За даними слідства, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Насамперед "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

"За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України. Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми" становили понад 10 млн грн.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд", - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків було здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними. Першим 6 особам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває досудове слідство. 

Також читайте: НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж

СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 01
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 02
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 03
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 04
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 05
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 06
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 07
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 08
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 09
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 10
СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації 11

Автор: 

хабар (4702) СБУ (12809) ДСНС (5104)


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Топ коментарі
+19
А стоило только своего кореша - Ваньку Баканова сменить! Оказывается везде-коррупция! А прикинь пане Президент - йще можно свій офіс потрусити, добряче так потрусити - там теж є зрада!
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31.08.2022 12:12
+16
Решту областей ще не перевірили.
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31.08.2022 12:14
+12
в якій камері вони сидять? ааа-підозра з чоколядою і какавою
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31.08.2022 12:11
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в якій камері вони сидять? ааа-підозра з чоколядою і какавою
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31.08.2022 12:11 Відповісти
А стоило только своего кореша - Ваньку Баканова сменить! Оказывается везде-коррупция! А прикинь пане Президент - йще можно свій офіс потрусити, добряче так потрусити - там теж є зрада!
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31.08.2022 12:12 Відповісти
Решту областей ще не перевірили.
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31.08.2022 12:14 Відповісти
именно
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31.08.2022 12:18 Відповісти
там же в розмові все сказано. Решта вийшли та платить на пряму на Київ, а ці зажрались, оббирають Київ тобто залишають частину собі.
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31.08.2022 14:25 Відповісти
Когда принимают злодеев то изымают миллионы наличности а тут тышком нышком, где бабло или они церковные мыши?
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31.08.2022 14:43 Відповісти
Ведомство Монастырского и Геращенко, этого блоХера всея страны? Всё о планах бункерного знает, все ракетные удары сканируют, спешиалист на все темы подряд, пока подчинённые в красивых футболочках с флагом страны вопросы решают, как обычно впрочем, из года в год, предприниматели в курсе
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31.08.2022 12:16 Відповісти
Чогось не вражає. Набридло. Війна. СБУ боронить безпеку України.
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31.08.2022 12:17 Відповісти
ну тепер по ордену дадуть точно
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31.08.2022 12:17 Відповісти
Возьмите нас в Евросоюз! Мы хорошие! Мы любой закон примем! Хотите, ещё антикоррупционных органов наклепаем?
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31.08.2022 12:20 Відповісти
накуй вони потрібні? закрити цю шарашку а усіх цих пузатих на війну - нехай там окопи копають, хоча б якасть користь буде від них
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31.08.2022 12:21 Відповісти
ДСНС якраз на війні. Це вони розбирають завали, тушать пожежі, рятують і реанімують людей, витягують тіла убитих, це на них летять повторні удари і вони гинуть там же самі.
а їх начальство тим часом бере хабарі.
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31.08.2022 13:00 Відповісти
В пожежників завжди було 2 напрямки: оперативники та інспекція. Перші, люди дії. Йдеться якраз про гандонів інспекторів та їх потворне керівництво. Бо принаймні половину хабарів відсилали у Київ.
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31.08.2022 15:46 Відповісти
ОЦИМ повинна займатись Служба безпеки під час кривавої війни? Поліція, ДБР, НАБУ - ні?
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31.08.2022 12:23 Відповісти
а от служба безпеки - це дійсно незрозуміла установа. це ж колишнє КДБ. займалося в основному тим, що кошмарило бізнес. ну що ж, може, зараз, коли зняли бакланова, таки щось почнуть робити корисне...
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31.08.2022 13:02 Відповісти
Кому война а кому жрать жрать и жрать.
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31.08.2022 12:26 Відповісти
контора пожарников еще та... как бы там не освещали СМИ но налоговая это вершина всех великих дел
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31.08.2022 12:30 Відповісти
Ну , почему же ? А таможня ?
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31.08.2022 12:52 Відповісти
Ці схеми вони викривають скільки пам'ятаю. Все ніяк здолати не в змозі. Треба ж всім харчуватись.
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31.08.2022 12:31 Відповісти
Находят исполнителей, а куда уходят эти самые миллионы - не ищут. Да и исполнители в лучшем случае попадают под амнистию или получают условные сроки. Да что там стройки?! Где «бриллиантовые» прокуроры?! Где крышеватели незаконной добычи песка из генпрокуратуры и СБУ? - то-то. Все на работе, продолжают «косить зелень».
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31.08.2022 12:42 Відповісти
Каламбурчик: зелень косить зелень.
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31.08.2022 12:46 Відповісти
По китайскому телевидению время от времени демонстрируют публичные расстрелы чиновников. Взятка или хищение на сумму более миллиона долларов - высшая мера наказания. В эти дни темой разговоров в Поднебесной стали недавно опубликованные цифры. С 2000 года в Китае расстреляны за коррупцию около 10 тысяч чиновников, еще 120 тысяч получили по 10-20 лет заключения.

Результат:

Экономика Китайской Народной Республики (КНР) - вторая (после США) экономика мира по номинальному ВВП, первая - по ВВП по паритету покупательной способности (с 2014 года).
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31.08.2022 12:35 Відповісти
Если такое (расстрелы чиновников) ввести в Украине, то военпром Европы не будет успевать с поставками вооружений и боеприпасов
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31.08.2022 12:39 Відповісти
Але брати хабарі продовжують
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31.08.2022 12:41 Відповісти
Странно, что СБУ не «викрила» до сих пор генералов СБУ, крышующих коррупцию в строительстве. Весь Киев хорошо знает, что надо заплатить миллион долларов за каждый новый дом-«свечку». А этот миллион разбрасывается на все двести новых квартир этого дома, выходит, «копейки» для каждого владельца квартиры. А ещё СБУ берет в новостройках квартиры, так сказать, «натурой» для нужных людей и членов своих семей. И, представьте, эти нахлебники даже отказываются платить за содержание домов и прилегающих территорий. Так что у СБУ тут работы - «поле непаханное», было бы желание и отсутствие страха выйти на своих с Владимирской. Впрочем, с 2012 гола документация никуда не пропала, все концы» на поверхности.
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31.08.2022 12:37 Відповісти
Тоді СБУ вийдуть самі на себе
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31.08.2022 12:43 Відповісти
Условные сроки этим негодяям! Зло должно быть наказано!
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31.08.2022 12:40 Відповісти
Им надо отомстить! Всех на повышение - в НАБУ или СБУ!
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31.08.2022 12:43 Відповісти
А якщо,дійсно,потрусити САМ офіс Самого,то думаю від закордонноі допомоги можно буде відмовитись.😊
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31.08.2022 12:52 Відповісти
Добре,що в решті областей ДСНС -чесні!
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31.08.2022 12:54 Відповісти
Якщо в нас військовий стан і війна, то чому цих чиновників не розстрілюють за законом військового часу?
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31.08.2022 13:04 Відповісти
Підозру їм,щоб більше не повадно було!
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31.08.2022 13:10 Відповісти
Ржу немогу.
Будут притягнти до подпидальности.
ХА-ХА- ХА
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31.08.2022 13:21 Відповісти
Якщо гарненько потрусити оффшори Зебені і іх шобли , то не потрібно
буде просити допомоги у Заходу 100%
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31.08.2022 13:47 Відповісти
ДСНС як структурний підрозділ МВС (самого корумпованого міністерства) є таким же самим корумпованим і буде таким, поки не будуть докорінно змінені покладені на нього функції.
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31.08.2022 14:38 Відповісти
Во время войны, все эти действия должны рассматриваться только с одной точки зрения,саботаж,со всеми вытекающими послекдствиями.
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31.08.2022 15:23 Відповісти
А что вы удивляетесь Везде ставленники слуг народа.. Кухарки. посудомойщицы, баянисты , дворники Они знают что ихнее время коротко,. Вот они и воруют на пропалую, как и вся партия слуг народа и 95- квартал!!... Все знают , что Зеленский их отмоет и отмажет!!
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31.08.2022 17:19 Відповісти
Яка філігранна оперативна робота!!!Геніально!!!! Оплески!!!
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31.08.2022 17:33 Відповісти
Якце так..вимагали хабарі у 11 областях? А решта 13 де? ладно окуповані Донецька Луганська та Крим росіянам хабарі платять, а ще 10 областей де? Де Київський главк із самими жирними доходами та питаннями бо найбільше найбільших об*єктів контролю? Пожежники та вся їх структура створена для системних поборів під це і законодавство заточено...навіть спеціально розділили в кожній частини обов*язки...одні пожежі гасять інші гроші заробляють (займаються профілактикою). СБУ напевне хоче відучити бжол збірати мед))))
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31.08.2022 20:28 Відповісти
 
 