СБУ викрила корупційну схему в ДСНС 11 областей: Брали хабарі за погодження дозвільної документації. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Схема ставила під загрозу життя тисяч українців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ

За даними слідства, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене погодження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. Насамперед "схема" стосувалася погодження планів локалізації і ліквідації аварійних ситуацій і аварій на потенційно-небезпечних об’єктах, зокрема у великих торгових центрах, АЗС та інших об’єктах.

"За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях, частина з яких виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій. Зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров’я громадян України. Щомісячні "прибутки" зловмисників від організованої ними злочинної "схеми" становили понад 10 млн грн.

У результаті понад 50 синхронних обшуків по всій Україні викрито десятки посадовців ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження дозвільних документів з питань пожежної безпеки для громадських будівель і споруд", - йдеться в повідомленні.

За результатами обшуків було здобуто додаткові докази про діяльність злочинної групи. Зокрема, відомості про інших учасників та розподіл отриманої незаконної винагороди між ними. Першим 6 особам повідомлено про підозру за ч.3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) та ч.3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Триває досудове слідство.

Також читайте: НАБУ і СБУ затримали на хабарі голову Олександрівського райсуду на Кіровоградщині. ФОТОрепортаж





















