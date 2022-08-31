Наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя та області: пошкоджено будинки, лікарню, пошту. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Агресор атакував околиці міста Запоріжжя, житлову та цивільну інфраструктуру Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки. В результаті ворожого збройного нападу є поранені та загиблі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Запорізькій ОВА з посиланням на дані від Нацполіції.

"Агресор атакував околиці міста Запоріжжя, житлову та цивільну інфраструктуру Оріхова, Гуляйполя, Малої Токмачки. В результаті ворожого збройного нападу є поранені та загиблі.

Минулої доби поліція зареєструвала 25 воєнних злочинів армії РФ проти мирного населення. Ворог вкотре поцілив по мирному населенню запорізького регіону та обласного центру. Минулої ночі окупанти випустили ракети по Запоріжжю. Розірваними снарядами пошкоджено декілька об’єктів інфраструктури. Потрощило прилеглу територію та дорожнє покриття, осколками посікло стіни та фасади приміщень.

Також вибуховою хвилею пошкоджено вікна в житловому багатоквартирному будинку неподалік місця обстрілу", - йдеться у повідомленні.

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Окрім цього, за інформацією Нацполіції, під ворожим вогнем окупантів опинилися населені пункти Пологівського району.

"В Оріхові пошкоджені житлові будинки місцевих мешканців, територія поштового відділення та автостоянки. Жителі Гуляйполя також повідомили про ураження домівок, господарчих та гаражних будівель. Осколкових пошкоджень зазнало приміщення місцевої психіатричної лікарні", - додають у Нацполіції.

Внаслідок збройної атаки отримано інформацію про поранених та загиблих громадян.









