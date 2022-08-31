Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж
Російські загарбники обстріляли з артилерії ферму в Запорізькій області.
Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.
"31.08.2022 о 01:51 год. рашистами за межами с. Велика Білозерка (зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснено артелерійський обстріл СВК "Росія" а саме, молочно-товарну ферму.
За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10 - 12 прильотів по об'єктах ферми, відповідно цього знищено 11 корпусів (3 вціліло), доїльний зал і кормоцех На даній фермі було майже 2000 голів КРС, з них близько половини під час обстрілу загинули ( точну кількість ще не встановлено)", - йдеться в повідомленні.
Також 2 працівника дістали поранення: чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів, його забрала швидка (стан задовільний) і жінка отримала кантузію (втратила слух) швидка надала допомогу, жінка від госпіталізації відмовилась.
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