УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6633 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
18 900 34

Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські загарбники обстріляли з артилерії ферму в Запорізькій області.

Про це повідомив глава ОВА Олександр Старух, передає Цензор.НЕТ.

"31.08.2022 о 01:51 год. рашистами за межами с. Велика Білозерка (зі степу, в районі полігону твердих побутових відходів) здійснено артелерійський обстріл СВК "Росія" а саме, молочно-товарну ферму.

За інформацією місцевих жителів встановлено, що було близько 10 - 12 прильотів по об'єктах ферми, відповідно цього знищено 11 корпусів (3 вціліло), доїльний зал і кормоцех На даній фермі було майже 2000 голів КРС, з них близько половини під час обстрілу загинули ( точну кількість ще не встановлено)", - йдеться в повідомленні.

Також 2 працівника дістали поранення: чоловік отримав поранення від осколків скла та інших предметів, його забрала швидка (стан задовільний) і жінка отримала кантузію (втратила слух) швидка надала допомогу, жінка від госпіталізації відмовилась.

Також читайте: Наслідки ворожих обстрілів Запоріжжя та області: пошкоджено будинки, лікарню, пошту. Є загиблі та поранені, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА 01
Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА 02
Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА 03
Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА 04
Війська РФ вдарили по фермі на Запоріжжі, близько тисячі голів худоби загинуло, 2 людини дістали поранення, - ОВА 05

Автор: 

обстріл (28428) Запорізька область (3598) Старух Олександр (199)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+36
******** кацапські
показати весь коментар
31.08.2022 12:55
+34
русня намерзотніші тварі в цьому світі, їх треба просто всіх знищити
показати весь коментар
31.08.2022 12:55
+24
По свинорусам
показати весь коментар
31.08.2022 12:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ударьте по свинофермам в Крыму
показати весь коментар
31.08.2022 12:53 Відповісти
По свинорусам
показати весь коментар
31.08.2022 12:55 Відповісти
там все смешано, не промахнутся
показати весь коментар
31.08.2022 12:56 Відповісти
На брата рука не підніметься.
показати весь коментар
31.08.2022 16:15 Відповісти
русня намерзотніші тварі в цьому світі, їх треба просто всіх знищити
показати весь коментар
31.08.2022 12:55 Відповісти
******** кацапські
показати весь коментар
31.08.2022 12:55 Відповісти
русский мир - бессмысленный и беспощадный
показати весь коментар
31.08.2022 15:56 Відповісти
И какое то ж падло местное навело на ферму..
показати весь коментар
31.08.2022 12:55 Відповісти
избиратель Зеленского, который нихрена не умеет и не хочет делать ни руками, ни головой,

но винит в этом всех вокруг
показати весь коментар
31.08.2022 14:22 Відповісти
У відповіді ЗСУ в подальшому просто необхідно буде знищувати всю СГ інфраструктуру продовольчого виробництва кацапії щоби і кацапи відчули голод та страждання.
показати весь коментар
31.08.2022 12:56 Відповісти
на Кубані ?

херню городиш....
показати весь коментар
31.08.2022 16:01 Відповісти
от нелюди..
показати весь коментар
31.08.2022 12:56 Відповісти
Хоч по чомусь попали, укокошений скаже нацистів скільки вбили,їбанаріум він такий
показати весь коментар
31.08.2022 12:56 Відповісти
Рашисты целенаправленно пытаются нам устроить геноцид и голодомор. К сожалению ни в Европе ни даже у нас некоторые еще не поняли что за 100 лет рашисты не поменялись абсолютно.
показати весь коментар
31.08.2022 12:58 Відповісти
Набагато раніше...
1169 рік. Суздальці (московитські пращури) винищили Київ.
1709 Батурин, Гадяч...
1725 Стара Січ

1775 Нова Січ
показати весь коментар
31.08.2022 13:12 Відповісти
Що ці рашиські паскуди творят ,чи є ще щось огидніше рашиської чуми ?
показати весь коментар
31.08.2022 13:07 Відповісти
Дуже шкода бідних тварин.
показати весь коментар
31.08.2022 13:07 Відповісти
Вероятнее всего, что какой то потомок кацапский, из завезенных в 32-33 годах, на место выморенных голодом украинцев, сообщил своим, что на ферме склад оружия. .
показати весь коментар
31.08.2022 13:09 Відповісти
Яке жахіття. Московити ніколи не були людьми. Хай це буде черговим нагадуванням
показати весь коментар
31.08.2022 13:09 Відповісти
боже ж мій, а чим тварини завинили..., вони ж навіть кудись бігти не змогли...
показати весь коментар
31.08.2022 13:11 Відповісти
Це вже якийсь жах , корови в чому завинили перед кацапами ?

Знову москальня намагається створити в Украіні штучний голод 😠
показати весь коментар
31.08.2022 13:14 Відповісти
Під Харковом у березні було те саме. Тоді загинуло кілька десятків корів. https://glavcom.ua/country/incidents/rashisti-pid-harkovom-rozstrilyali-na-fermi-desyatki-koriv-video-834613.html
показати весь коментар
31.08.2022 13:58 Відповісти
Вже закінчились епітети для цих диких потвор. Хоча мабуть слово росіянин - вже синонім наймерзеннішого своріння на земній кулі.
показати весь коментар
31.08.2022 13:21 Відповісти
кацап, скоріше.
показати весь коментар
31.08.2022 13:26 Відповісти
Тварин дуже шкода, а що це за назва СВК Росія?? Керівник якийсь Баранов.
показати весь коментар
31.08.2022 13:26 Відповісти
керівник скоріше-Гнидін...
показати весь коментар
31.08.2022 13:45 Відповісти
Ось ця "росія" від парашки і отримала. Шкода тільки тварин...
показати весь коментар
01.09.2022 11:01 Відповісти
Только что, в 13-23 дня два прилета в центр города Харькова, приблизительно. Стали и днём лупить, когда на улицах люди. Срочно надо принимать решение по ответу в место вылета. Это ведь неизбежно.
показати весь коментар
31.08.2022 13:31 Відповісти
Допоки не почнуться асиметричні Атльоти на Бєлгород - це не припиниться.
показати весь коментар
31.08.2022 14:30 Відповісти
**** .. Как можно еще с этим пиDором вести хоть какие малейшие разговоры как ? Это просто мразь, которую нужно повесить придя на красную площадь , вместе с его двойниками и тройниками , нужно полностью отказаться вообще от какого малейшего общение с кацапской расой , не жевать сопли . Это нелюдь,пришел на нашу землю , с полным уничтожением Украины. Ему при встрече , еще и руку жмут...Окуеть.
показати весь коментар
31.08.2022 14:12 Відповісти
Ці виродки роблять таке не вперше. https://glavcom.ua/country/incidents/rashisti-pid-harkovom-rozstrilyali-na-fermi-desyatki-koriv-video-834613.html
показати весь коментар
31.08.2022 14:18 Відповісти
ТЕПЕРЬ В МИРЕ КТО УБИЛ РОССИЯНИНА - СПАС ЖИВОТНОЕ !!!
показати весь коментар
31.08.2022 14:41 Відповісти
розчин кацапії в кислоті значно покращить цей мир
показати весь коментар
31.08.2022 21:06 Відповісти
Сільськогосподарський виробничий кооператив "росія"? Ну, "як судно ви назвете, - так воно і попливе".
показати весь коментар
01.09.2022 13:01 Відповісти
 
 