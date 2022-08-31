Унаслідок обстрілу Бахмута зруйновано приватний будинок, з-під завалів дістали тіло жінки, - ДСНС. ФОТОрепортаж

У Бахмуті на Донеччині вранці 31 серпня від ворожого обстрілу було зруйновано будинок, з-під його завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки.

Про це у фейсбуці повідомляє ГУ ДСНС у Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку в результаті ворожого обстрілу міста Бахмут зазнав руйнувань приватний житловий будинок. О 09:32 годині рятувальники 47 ДПРЧ 8 ДПРЗ прибули до місця події. В результаті проведення аварійно-рятувальних та пошукових робіт з-під завалів вилучено тіло загиблої жінки", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що від Головного управління залучалося вісім осіб особового складу та 1 одиниця техніки.

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