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Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО. ІНФОГРАФІКА

рф,техніка

Українські захисники в серпні ліквідували понад 7 тис. російських загарбників. Це третій результат після березня та травня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".

"За даними Генштабу, в серпні було ліквідовано 7070 рашистських солдатів. Це третій результат після березня та травня", - йдеться в повідомленні.

Також в серпні російські окупанти втратили:

- артилерійські системи - 175 одиниць (середньомісячний показник - 156, третій результат після березня та травня);

- засоби ППО - 35 одиниць (середньомісячний показник - 22, другий результат після березня);

- спеціальна техніка - 23 одиниці (середньомісячний показник - 15, найкращий результат за весь час".

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Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО 01
Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО 02
Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО 03
Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО 04

Автор: 

армія рф (17337) ліквідація (3911) втрати (4395)


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Топ коментарі
+12
Почула в новинах, що сьогодні 350 рашистів вирушили на концерт Кобзона на 20 рашистких танках. Молодці наші хлопці, і щойно сказали, що наші трохи просунулися в напрямку Криму, сказали це у нас не сам наступ у Крим для звільнення його, а підготовка до наступу. Дай Боже, і успіхи в просуванні на Хенсон, сподіваюся у рашистів на Правому Березі скоро не залишивши озброєння.
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31.08.2022 13:21
+5
Дайте ещё по месяцам нарастающим итогом ("проинтегрируйте" эти кривые).
Будет нагляднее и красивее.
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31.08.2022 13:11
+4
ці графіки хто малював? арестович чи зе? ніхера не понятно
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31.08.2022 13:13
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Дайте ещё по месяцам нарастающим итогом ("проинтегрируйте" эти кривые).
Будет нагляднее и красивее.
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31.08.2022 13:11 Відповісти
ці графіки хто малював? арестович чи зе? ніхера не понятно
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31.08.2022 13:13 Відповісти
як Ви могли таке сказати на цілого полковника клоунських військ і чотирижди відковника від служби? Вони ж для Вас страраються, щоб ще раз надурити.
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31.08.2022 16:35 Відповісти
я їм обом не вірив, так шо я не надурений. більшість повелась - їмо всі разом
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31.08.2022 16:37 Відповісти
Їдуть у бік Херсона. У Мелітополі помітили колони ворожої техніки
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31.08.2022 13:13 Відповісти
Здаватися у полон?
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31.08.2022 13:29 Відповісти
От Херсона до Мелитополя 200 км. Наверняка кто планировал наступление на Херсон, предполагали что с Мелитополя может подойти подкрепление. Нужно сохранять спокойствие.
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31.08.2022 13:50 Відповісти
вы в генштабе, планировали операцию?
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31.08.2022 13:52 Відповісти
росия, путин с большой буквы... да ты вообще не палишься)))
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31.08.2022 14:00 Відповісти
Еще добавлю. Троль если начал в этой теме писать, ему нужны ответы именно в этой теме.
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31.08.2022 14:01 Відповісти
***** и Кацапия бесконечно страдают, если ты напишешь путин и россия с маленькой буквы
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31.08.2022 14:48 Відповісти
как страшно, в какой бик, какого Херсона, там три нитки полуразрушенных мостов и пару хлипких понтонок, надо быть полными идиотами, чтобы еще на правый берег пытаться докинуть тяжелой техники
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31.08.2022 13:52 Відповісти
Почула в новинах, що сьогодні 350 рашистів вирушили на концерт Кобзона на 20 рашистких танках. Молодці наші хлопці, і щойно сказали, що наші трохи просунулися в напрямку Криму, сказали це у нас не сам наступ у Крим для звільнення його, а підготовка до наступу. Дай Боже, і успіхи в просуванні на Хенсон, сподіваюся у рашистів на Правому Березі скоро не залишивши озброєння.
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31.08.2022 13:21 Відповісти
кому реально хочется узнать, тот уже знает, цифры озвучивались и просачивались в прессу. А кому так просто потрындеть, тот и после войны нифига знать не будет.
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31.08.2022 13:51 Відповісти
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31.08.2022 13:50 Відповісти
ніхто нікому нічого не винен і ніхто нічого не дасть - надавались
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31.08.2022 13:50 Відповісти
Да, август был урожайным, но я уверен мы ещё не начинали!
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31.08.2022 16:00 Відповісти
 
 