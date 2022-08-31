Понад 7 тис. російських окупантів було ліквідовано у серпні, знищено 175 артилерійських систем та 35 засобів ППО. ІНФОГРАФІКА
Українські захисники в серпні ліквідували понад 7 тис. російських загарбників. Це третій результат після березня та травня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал "Шрайк ньюс".
"За даними Генштабу, в серпні було ліквідовано 7070 рашистських солдатів. Це третій результат після березня та травня", - йдеться в повідомленні.
Також в серпні російські окупанти втратили:
- артилерійські системи - 175 одиниць (середньомісячний показник - 156, третій результат після березня та травня);
- засоби ППО - 35 одиниць (середньомісячний показник - 22, другий результат після березня);
- спеціальна техніка - 23 одиниці (середньомісячний показник - 15, найкращий результат за весь час".
Топ коментарі
+12 Olena Lynch
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+5 Бенина Мама
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+4 Alexey Prus #505938
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