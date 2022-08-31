Насильство над сім’єю в одному із сіл Чернігівщини: судитимуть чергового військовослужбовця РФ. ФОТО
Судитимуть військовослужбовця збройних сил РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області.
Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.
"За даними слідства, військовослужбовець РФ у березні 2022 року, зайшовши до будинку потерпілих, погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату.
Також він намагався завадити їхньому можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини", - йдеться в повідомленні.
За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
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Ну а оркам ? Орку ****, чого рило затушовали ?
Ще дивує те, якщо судять українського патріота навіть по сфабрикованим справам, то друкують фото з усіх боків, з усіх ракурсів !