​Насильство над сім’єю в одному із сіл Чернігівщини: судитимуть чергового військовослужбовця РФ. ФОТО

Судитимуть військовослужбовця збройних сил РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.



"За даними слідства, військовослужбовець РФ у березні 2022 року, зайшовши до будинку потерпілих, погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату.



Також він намагався завадити їхньому можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини", - йдеться в повідомленні.



За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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