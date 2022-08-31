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​Насильство над сім’єю в одному із сіл Чернігівщини: судитимуть чергового військовослужбовця РФ. ФОТО

Судитимуть військовослужбовця збройних сил РФ, який вчиняв фізичне та психологічне насильство стосовно сім’ї, яка проживає в одному із сіл Чернігівської області.

Про це повідомляє в телеграмі Офіс Генерального прокурора України, передає Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, військовослужбовець РФ у березні 2022 року, зайшовши до будинку потерпілих, погрожував вбити чоловіка та його малолітнього сина, тримаючи їх на прицілі автомату.

Також він намагався завадити їхньому можливий опір в той час, як інший наразі ще не встановлений військовий РФ намагався вчинити сексуальне насильство над 15-річною падчеркою господаря будинку. Його злочинні дії вдалося припинити матері дівчини", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Чернігівської обласної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно військовослужбовця збройних сил РФ у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Також дивіться: Ідентифіковано трьох військових РФ, які катували чоловіка під час окупації Київщини, - СБУ. ВIДЕО

​Насильство над сім’єю в одному із сіл Чернігівщини: судитимуть чергового військовослужбовця РФ 01

Автор: 

армія рф (17337) Чернігівщина (1584) воєнні злочини (1859) Офіс Генпрокурора (3247)


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Топ коментарі
+21
Навіщо замальовувати? "героїв" треба знати в пику. І не тільки знати в яку пику, при можливості...
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31.08.2022 14:18
+5
НА КОЛ!
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31.08.2022 14:21
+3
Мразота Пушкинская
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31.08.2022 14:09
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Мразота Пушкинская
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31.08.2022 14:09 Відповісти
Я не розумію вже цього ! Ладно затушовують рила колобарантів та зрадників, розумію, їх виправдяють на судилищах та випустять й вони будуть й далі приносити зло Україні, щоб не взнали.
Ну а оркам ? Орку ****, чого рило затушовали ?
Ще дивує те, якщо судять українського патріота навіть по сфабрикованим справам, то друкують фото з усіх боків, з усіх ракурсів !
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31.08.2022 19:21 Відповісти
Ну видать, что и этого оккупанта, считают некоторые своим!
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31.08.2022 22:11 Відповісти
Навіщо замальовувати? "героїв" треба знати в пику. І не тільки знати в яку пику, при можливості...
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31.08.2022 14:18 Відповісти
четвертуйте не задумуйтесь шо робите. просто зробіть це
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31.08.2022 14:18 Відповісти
НА КОЛ!
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31.08.2022 14:21 Відповісти
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31.08.2022 14:30 Відповісти
і шо?присудять масаж демократією.
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31.08.2022 14:31 Відповісти
О , а я його бачив. Якби не фото не впізнав.
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31.08.2022 16:01 Відповісти
А его уже поймали?
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31.08.2022 16:02 Відповісти
Не будьте уж так добрыми, перед нашими злейшими врагами, зачем такой грим на его рожу накладывать? Пусть вся страна знает в лицо "героя"- убийцу украинских детей, женщин, стариков и военных. Или вы и его принимаете за своего, если это так, то тогда, кто же вы такие на самом деле, на чей стороне???
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31.08.2022 22:33 Відповісти
 
 