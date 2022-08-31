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Затримана організаторка схеми виїзду "студентів" за кордон, яка заробила на цьому 150 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

У Чернівцях правоохоронці заблокували схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон, яку організувала місцева мешканка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Затримана організаторка схеми виїзду студентів за кордон, яка заробила на цьому 150 тис. євро, - Нацполіція 01

Жінка готувала фіктивні документи про навчання осіб у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Вартість "студентського квитка" становила 4000-4500 євро.

Поліцейські викрили зловмисницю під час отримання 2 000 євро за надання повного пакета документів для виїзду за кордон. Раніше отримала як завдаток аналогічну суму. За даними правоохоронців, лише протягом серпня зловмисниця "заробила" на "студентських квитках" 150 тис. євро.

Затримана організаторка схеми виїзду студентів за кордон, яка заробила на цьому 150 тис. євро, - Нацполіція 02

Також дивіться: Чоловік з повісткою до військкомату в кишені намагався виїхати в Молдову в товарному вагоні, - Держприкордонслужба. ВIДЕО

Затримана організаторка схеми виїзду студентів за кордон, яка заробила на цьому 150 тис. євро, - Нацполіція 03

Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ділок з Києва допомагав чоловікам виїжджати з України, продаючи документи про "інвалідність", - СБУ

Автор: 

Нацполіція (15163) Чернівці (561) мобілізація (3053)


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Топ коментарі
+7
дебіли скасуйте свій сраний закон про заборону виїзду за кордон тим більше війна не оголошена а газ і кукурудза за розкладом поставляється на захід.
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31.08.2022 18:03
+7
до чого тут квиток? більшовизм - це ідея побудови такого політичного устрою, коли наріду безперервно вішають локшину на вуха про закон, свободу і справедливість, а в реалі правильною є тільки одна думка - вищого політичного керівництва))) і що воно бажає - те і робить
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31.08.2022 18:38
+6
Вільна країна зелених мрій свободних людей)))) Мріяли ж мабуть повернутися у срср коли у 2019 подарували владу більшовицькій кодлі?
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31.08.2022 18:09
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північноукраїнська зекорея
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31.08.2022 18:02 Відповісти
дебіли скасуйте свій сраний закон про заборону виїзду за кордон тим більше війна не оголошена а газ і кукурудза за розкладом поставляється на захід.
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31.08.2022 18:03 Відповісти
Не думав що серед коментаторів на форумі,є ще такі недолугі як Псаметіх.Плати 200 тисяч грн. і виїжджай за кордон.Будь ласка-7 днів ніхто тебе не обмежує ні в чому.Приїхав -забрав гроші.Через певний час-200тис.,і знову за кордон.Свобода...
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31.08.2022 18:21 Відповісти
ага, тільки у фірмі, де ти працюєш, повинна бути середня зарплата 20 тис. грн.
бідному студенту ніяких грошей не вистачить
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31.08.2022 19:05 Відповісти
Володимир Павлович,ви що коментуєте зараз?Якійсь ******* з печатками,бланками 5 тис. долларів є,а рідній державі-зась?Ах,так-ми ж її залишаєм без роботи.
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31.08.2022 21:53 Відповісти
Читайте умови пропуску для відрядження закордон де заставою 200 тисяч. які до мене претензії, я ті умови не виписував.
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31.08.2022 22:26 Відповісти
А якщо немає такої суми??
I що там за 7 днів можна заробити?
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01.09.2022 11:20 Відповісти
Значит Ермаку схемы можно мутить, а гражданам - закон?
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31.08.2022 18:05 Відповісти
Вільна країна зелених мрій свободних людей)))) Мріяли ж мабуть повернутися у срср коли у 2019 подарували владу більшовицькій кодлі?
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31.08.2022 18:09 Відповісти
Зеленський ще й комуніст?Партквиток у студію,будь ласка.Фаріон зрадіє...
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31.08.2022 18:22 Відповісти
до чого тут квиток? більшовизм - це ідея побудови такого політичного устрою, коли наріду безперервно вішають локшину на вуха про закон, свободу і справедливість, а в реалі правильною є тільки одна думка - вищого політичного керівництва))) і що воно бажає - те і робить
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31.08.2022 18:38 Відповісти
Охотно менты раскрывают подобные дела, потому что места рыбные) интересно, наказание какое? Оштрафуют на треть суммы и дадут условный?
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31.08.2022 18:10 Відповісти
подивіться на звинувачення - вона сприяла незаконному перетину кордону. не підробка документів, ні
Закону про заборону перетину ще нема, є підзаконні акти кабміну.
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31.08.2022 19:07 Відповісти
статтю читати пробувало, чи перекладач на хрюзге тільки заголовки перекладає, а надалі многа букаф?
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31.08.2022 21:40 Відповісти
Статья не суд, статья меру наказания не определяет. И повежливей будь, выглядишь быдлом.
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01.09.2022 03:19 Відповісти
ЗеКодломойский списал долг Игорь Валерьевич на 4 ярда...,но это не преступление...
Это паБеда демократии... Донецкий Хочу Витя сделал тоже cамое списав долг Ахметова и ДТЭК..правда на 24 ярда 😁весело живём...
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31.08.2022 18:22 Відповісти
таких контор які роблять усякі документи підробні для виїзду за кордон купа, значить є попит, і тільки бог знає скільки уже дезертирів таким чином покинуло територію країни
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31.08.2022 18:34 Відповісти
цікаво що буде коли вони почнуть повертатися.
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31.08.2022 19:04 Відповісти
нічого, вони не планують, в більшості
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31.08.2022 21:42 Відповісти
Так, якщо буде стаття світи реально. Але ж паспорти, їх же треба поновлювати. Виїзджали доволі молоді люди.
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01.09.2022 12:18 Відповісти
Все це схоже на постановку. Колись таке саме було з ковід сиртифікатами, буцім то когось там ловиди і ціни на сертифікати по 300 доларів були. А в реальності, дуже багато хто купив оригінальний сиртифікат за 100 доларів.

За 4 тисячі євро кілька раз можна документи для виїзду зробити. Краще би не грали роль дурнів і випускали заробітчан закордон.А хто має 4 тисячі євро, тільки на один такий виїзд, то гарантовано виїде.
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31.08.2022 18:43 Відповісти
Там справа не у заробітчанах, а справа у тому, що десь 2-3 млн чоловіків виїде з країни як біженці, і вони стануть тягарем для європейських платників податків. Тобто 5-7 млрд євро на місяць ЄС буде витрачати загалом на наших біженців. А це вже стане дуже багато з урахуванням колосальної інфляції у євро зоні. Тут і пересічні європейці можуть взбунтуватися.
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31.08.2022 19:59 Відповісти
То нехай ми тут догібаємо без грошей? Бо ж якщо раніше їздили на заробітки,коли не було війни,то що вже казати,тоді коли цілі міста зруйновані.Більшість людей хочуть хоч на якісь заробітки.Там все одно вони є.Та й навіть якщо хочуть виїхати біженцями,то мають мати таку можливість.Всі люди різні,хто боїться,хто реально може наробити дурниць в армії,хтось ще щось.В багатьох є сім'ї,а вони не можуть бути довго роз'єднанні.бо розпадуться.А ви вибачте,якусь дурницю написали,що буцім то переживаєте за європейських платників податків,але підігруєте совєтським порядкам,як в Північній Кореї.Все одно ж не зможуть зробити мільйоні армії,навіть з кількома ротаціями.Навіть мільйон дуже важко забезпечити.
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31.08.2022 20:13 Відповісти
Це-подоляцьке лайно,воно завжди аргументує заборону виїзду біженцями.
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31.08.2022 22:35 Відповісти
Всі дивуються, як Портнов виїхав. Та все дуже просто, в нього гарантовано є група. А з групами пускають спокійно, навіть з третьою і не потрібно ніякої хімії, для виїзду.
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31.08.2022 18:45 Відповісти
Це потрібно бути повним д"білом щоб платити 4500 євро за оформлення студентом)) Поступити як мінімум в кількох європейських країнах перебуваючи при цьому в Україні взагалі не проблема і це безкоштовно чи коштує символічних грошей за подачу заявки!
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31.08.2022 18:50 Відповісти
Вступити треба було до 24.02.2022.
Тих, хто вступили пізніше, не випускають
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31.08.2022 19:04 Відповісти
Не мели дурниць! Всіх хто реально вступив нормально випускають.
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31.08.2022 20:20 Відповісти
Ну з початку серпня тримають і не випускають.

Проблема ж то не в підробках виявилась, а в тому що багато людей таки вступили по чесному. І тепер в них підгорає
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01.09.2022 14:09 Відповісти
Да причём тут сколько заработала? Сколько выехало уже---вот что надо сказать!
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31.08.2022 19:03 Відповісти
"...только в течение августа злоумышленница "заработала" на "студенческих билетах" 150 тыс. евро..."

Для сравнения, зарплата президента США 400 тысяч долларов в год.
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31.08.2022 19:51 Відповісти
якого ви студентів сина та батька Портнова пропустили чи вони особенні якісь?
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31.08.2022 19:08 Відповісти
Вільна країна вільних людей,ми ж не якась кацапія з царем.
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31.08.2022 19:14 Відповісти
В країні війна. Чоловіки - воюють, а жінки і діти хай тікають куда захочуть від снарядів.
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31.08.2022 19:52 Відповісти
Це царські порядки і війна не привід,для виїзду закордон.І не потрібно показувати,що в якихось країнах таке може бути.Там все одно все не так.Чоловіків також потрібно берегти,бо потім жінки будуть собі якихось Ібрагімів знаходити.
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31.08.2022 20:17 Відповісти
Ага а ті хто не воюють, повинні удобрювати собою чорнозем, щоб потім добре росла кукурудза і пшениця на полях олігархів на корм для європейських корівок. І взагалі яка війна? Газ поставляється в Європу за розкладом, гроші за транзит отримують від країни агресора теж за розкладом, це не війна це афера блазня.
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01.09.2022 11:34 Відповісти
Выбили ей зубы при задержании хоч?
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31.08.2022 19:32 Відповісти
Фігасобі! аж 150 тис ойро пройшли мимо каси партії слуга народу. Це реально тяжкий злочин.
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31.08.2022 19:50 Відповісти
За 4000 євро і навіть за менше можна реально поступити на контракт у якомусь європейському універі...
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31.08.2022 23:12 Відповісти
туфта якась, за ці гроші можно рік вчитися в Польші практично в будь якому виші, взагалі не зрозуміло чому кордони закриті для чоловіків, наче ж гендерна рівність, до того ж навіщо на фронті не вмотивовані люди, а в країні зайві люди, хто хоче виїхати,- потрібен виїхати, а то Данилов каже Світ великий, ми не кого не тримаємо, але бреше тримають
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02.09.2022 08:30 Відповісти
 
 