Затримана організаторка схеми виїзду "студентів" за кордон, яка заробила на цьому 150 тис. євро, - Нацполіція. ФОТО

У Чернівцях правоохоронці заблокували схему виїзду чоловіків призовного віку за кордон, яку організувала місцева мешканка.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

Жінка готувала фіктивні документи про навчання осіб у вищих навчальних закладах країн Євросоюзу. Вартість "студентського квитка" становила 4000-4500 євро.

Поліцейські викрили зловмисницю під час отримання 2 000 євро за надання повного пакета документів для виїзду за кордон. Раніше отримала як завдаток аналогічну суму. За даними правоохоронців, лише протягом серпня зловмисниця "заробила" на "студентських квитках" 150 тис. євро.

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Наразі їй повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачена відповідальність — позбавлення волі на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

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