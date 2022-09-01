Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.
Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч та ранок знову неспокійні… Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони.
Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах.
По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські "Гради".
У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.
У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.
По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають.
У Криворізькому районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.
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але ж падлюка ховається в бунькері під тисячами особистої охорони !
Річ у тому, що якщо Єго Плєшившество ***** Перше приставиться (неважливо - самостійно чи зі сторонньою допомогою), згідно зкріпи свято мєсто пусто нє биваєт, його тут же замінять *****м Другим.
Як воно звалося в миру - байдуже (навальний, мєдвєдєв, патрушев, дугін чи кадиров).
Важливо, що *****м.
Другим.
"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "