УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5641 відвідувач онлайн
Новини Фото Агресія Росії проти України Війна
1 696 5

Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини.

Про це повідомив у телеграмі глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч та ранок знову неспокійні… Ворог обстріляв Нікопольський та Криворізький райони.

Нікопольський район російські війська атакували чотири рази - стріляли по чотирьох громадах.

По Нікополю та Червоногригорівській громаді били російські "Гради".

У Червоногригорівці ворог поцілив по центру селища. Попередньо, поранена одна людина. Це 70-річний чоловік. Він у лікарні у важкому стані. У селищі пошкоджені 12 будинків, ліцей, селищна рада. Снаряди зачепили і лінію електропередач.

У Нікополі минулося без руйнувань та постраждалих.

По Мирівській та Марганецькій громадах гатила ворожа важка артилерія. Є руйнації, люди цілі. У Марганецькій громаді виведена з ладу лінія електропередач. 3000 сімей лишилися без світла. Половину з них електрики уже підключили. Роботи тривають.

У Криворізькому районі росіяни вкотре ударили по Зеленодольській громаді. Понівечені господарчі споруди. Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вночі війська РФ чотири рази обстріляли Нікопольський район із "Градів" та важкої артилерії, двічі вдарили по Нікополю, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко 01

Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко 02


Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко 03

Війська РФ обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, пошкоджено лінії електропередач, будинки, ліцей, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28435) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3717)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лідери раши - військові злочінці . Де справи в Гаазі проти хутина ? Коли його в розшук обьявять ?
показати весь коментар
01.09.2022 08:59 Відповісти
путлєра пора вжеи знищити фізично за всі його злочини проти людяності ,
але ж падлюка ховається в бунькері під тисячами особистої охорони !
показати весь коментар
01.09.2022 09:13 Відповісти
Перепрошую, колего, але Ваш оптимізм не поділяю.
Річ у тому, що якщо Єго Плєшившество ***** Перше приставиться (неважливо - самостійно чи зі сторонньою допомогою), згідно зкріпи свято мєсто пусто нє биваєт, його тут же замінять *****м Другим.
Як воно звалося в миру - байдуже (навальний, мєдвєдєв, патрушев, дугін чи кадиров).
Важливо, що *****м.
Другим.
показати весь коментар
01.09.2022 10:43 Відповісти
1 вересня. Діцей. Сподівались вбити дітей. Нелюди кацапські.

"Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали. "
показати весь коментар
01.09.2022 10:17 Відповісти
 
 