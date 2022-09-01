До 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ", - СБУ. ФОТО

За матеріалами СБУ суд покарав агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ".

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.



За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку.



Як зазначається, СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.



Під час досудового розслідування встановлено особу його російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Олексій Шингірьов.



За його завданням, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами.



Отримані відомості загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Війська РФ обстріляли Краматорськ, пошкоджено заклади освіти, - міськрада. ФОТОрепортаж