До 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ", - СБУ. ФОТО
За матеріалами СБУ суд покарав агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ".
Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.
За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку.
Як зазначається, СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.
Під час досудового розслідування встановлено особу його російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Олексій Шингірьов.
За його завданням, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами.
Отримані відомості загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".
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Може УК ымены Портнова варто повністю змінити хоча б у частині, що стосується війни? У орків за подібне від 25 років до розстрілу, а у нас - 9 років....
Отак ця влада і Україну прос...ре!
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В кожного злочину є ім'я, прізвище, по-батькові.
В цього їх буде десятки посадовців.
А ще є покровителі, заступники на вищих щаблях і найвищий для всіх заступник - Наркоман.
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Як вам така, начебто українська, влада?
ЗСУ мають вже вчора, 24 лютого, піддати люстрації всі гілки державного устрою. А в вас не введенний воєнний стан навіть! Нема цензури, нема інституту військових комендантів, вояки жебрачать у вкрай збіднілого населення на найнеобхідніші речі.
Це те рожеве скло, крізь яке українці дивляться на зелену владу і досі її не вішають?
***** має рацію - вам не перемогти його. Бо вами керують його поплічники та найманці.