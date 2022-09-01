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До 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ", - СБУ. ФОТО

За матеріалами СБУ суд покарав агента ФСБ, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ".

Про це повідомляє в телеграмі Служба безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

За матеріалами військової контррозвідки Служби безпеки до 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який збирав інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів ЗСУ на східному напрямку.

Як зазначається, СБУ затримала зловмисника у Донецькій області наприкінці травня.

Під час досудового розслідування встановлено особу його російського "куратора". Ним виявився кадровий співробітник 9 управління 5 служби ФСБ Олексій Шингірьов.

За його завданням, агент розвідував позиції командних пунктів та логістичних складів українських військ, здійснюючи приховане спостереження за об’єктами.

Отримані відомості загарбники використали для здійснення ракетних ударів по інфраструктурних об’єктах аеродрому "Краматорськ".

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До 9 років ув’язнення засуджено російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому Краматорськ, - СБУ 01

Автор: 

Краматорськ (653) СБУ (12809) ФСБ (1450) аеродром (299)


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Топ коментарі
+19
9 років...за свідомі дії, державну зраду, яка призвела до загибелі людей, у нас засуджують як за ненавмисний наїзд на пішохода.
Може УК ымены Портнова варто повністю змінити хоча б у частині, що стосується війни? У орків за подібне від 25 років до розстрілу, а у нас - 9 років....
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01.09.2022 10:00
+15
В пи#ду такі суди й таких суддів котрі терористам та їх посібникам не дають пожиттевий термін!!!
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01.09.2022 09:58
+14
Я просто трошечки офігіваю. Кожна мразота що збирає данні та корегує вогонь є серійний вбивця. І 9 років це як знущання над народом. Круте у нас законодавство. зе-мразі замість реальних змін в законах а особливо в кримінальному кодексі все ділять бабло і думають як обібрати народ. А 9,10-15 років то мало. Довічне з конфіскацією. І закон про примусову працю. Хай до кінця свого життя самі себе отримують і працюють на сім'ї члени яких постраждали або загинули.
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01.09.2022 10:05
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І в камеру до півнів його !!!
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01.09.2022 09:54 Відповісти
разом із суддею, який не присудив довічний термін.
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01.09.2022 12:52 Відповісти
В пи#ду такі суди й таких суддів котрі терористам та їх посібникам не дають пожиттевий термін!!!
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01.09.2022 09:58 Відповісти
Дали реальний строк бо він кадровий співробітник російського фсб тобто піде на обмін,а місцевих колаборатів ще жодного наші суди не покарали тюремним ув'язненням.
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01.09.2022 09:58 Відповісти
9 років...за свідомі дії, державну зраду, яка призвела до загибелі людей, у нас засуджують як за ненавмисний наїзд на пішохода.
Може УК ымены Портнова варто повністю змінити хоча б у частині, що стосується війни? У орків за подібне від 25 років до розстрілу, а у нас - 9 років....
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01.09.2022 10:00 Відповісти
Я просто трошечки офігіваю. Кожна мразота що збирає данні та корегує вогонь є серійний вбивця. І 9 років це як знущання над народом. Круте у нас законодавство. зе-мразі замість реальних змін в законах а особливо в кримінальному кодексі все ділять бабло і думають як обібрати народ. А 9,10-15 років то мало. Довічне з конфіскацією. І закон про примусову працю. Хай до кінця свого життя самі себе отримують і працюють на сім'ї члени яких постраждали або загинули.
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01.09.2022 10:05 Відповісти
Цьому законодавству вже 10 років. Скасувати його мали б ще у 2014му, але й віз і досі там...
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01.09.2022 10:15 Відповісти
Так "слуги" внесли поправки наразі колаборантам з укр паспортом загрожує максимум заборона обіймати посади у ц.органах влади та місцевого самоврядування ,так прописано у КК і суди виносять саме такі вироки керуючись законом,наприклад такий вирок "заборона обіймати посади на 9 років" і все, тупо відпускають додому робити те саме, що вони і робили раніше.
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01.09.2022 10:36 Відповісти
Та ну, яка це поправка? І коли її внесли?
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01.09.2022 11:14 Відповісти
З такими судовими вироками війна буде тривати до останнього українця...
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01.09.2022 10:05 Відповісти
Несправедливо, должна быть вышка.
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01.09.2022 10:11 Відповісти
Якби з березня місяця таких покидькив почали РОЗСТРІЛЮВАТИ,то вже забули б про корегувальників.
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01.09.2022 10:13 Відповісти
Скільки було вбито за вказівками цього ублюдка? Пожиттєве.
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01.09.2022 10:21 Відповісти
Вирішує політичне керівництво...його все одно обміняють,де всі ті збиті літуни які бомбили житлові квартали Чернігова Харкова?Хоч одного залишили для міжнародного трибуналу?
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01.09.2022 10:28 Відповісти
А чому не вища міра захисту українського народу?
Отак ця влада і Україну прос...ре!
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01.09.2022 10:25 Відповісти
Доречі під час другої світової у США шпигунів розстрілювали без суду.
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01.09.2022 10:29 Відповісти
9 років? А чому ні умовно?
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01.09.2022 10:26 Відповісти
кацап такое существо что отсутствие наказание порождает зло, 9 лет это не срок! Как-то по дебильному(тм) законы у нас написаны, чем больше убийств тем больше скидка?
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01.09.2022 10:32 Відповісти
Через 9 років це буде матьорий русофашист. Таким тільки вишка або пожиттєве
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01.09.2022 10:42 Відповісти
його треба було розстріляти в затилок
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01.09.2022 10:50 Відповісти
Та нехай хоча б яку користь принесе - наприклад, проходи у мінних полях робить, чі рівень радіації заміряє…
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01.09.2022 11:04 Відповісти
Почему так мало?
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01.09.2022 11:13 Відповісти
Тому що головнокомандувачем мудрийнаріт обрав такого самого, та й ще наркомана.
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20.01.2023 16:15 Відповісти
Кацапы за статьи журналистам 23 года дают , а мы 3дарасу из-за действий которого погибли люди всего 9 . И не нужно всякой муйни , что " мы же отличаемся от них " и т.д.. Пример Израиля нужно брать. Этому скоту пожизненное, с конфискацией ВСЕГО имущества , включая жилье. Семмью на улицу , что бы у таких ублюдков был животный страх и мысль о наказании не покидала их тупые головы.
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01.09.2022 11:20 Відповісти
из-за действий которого погибли люди всего 9 .
===================
В кожного злочину є ім'я, прізвище, по-батькові.
В цього їх буде десятки посадовців.
А ще є покровителі, заступники на вищих щаблях і найвищий для всіх заступник - Наркоман.
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20.01.2023 16:13 Відповісти
Маю надію, цього терміну вистачить для того, щоб він розчинився десь у "периметрі" й всплив потім невеликими шматочками у якомусь колекторі...
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01.09.2022 11:44 Відповісти
ЕСЛИ ПРИ ЕГО КОРРЕКТИРОВКЕ ПОГИБЛИ ЛЮДИ, ТО ОН ЗАСЛУЖИВАЕТ ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПОЧЕМУ ОН ДОЛЖЕН ЖИТЬ НА СВОБОДЕ ПОСЛЕ СРОКА, КОГДА ПО ЕГО ПОДЛОСТИ ПОГИБЛИ ЛЮДИ. СУДЫ ДОЛЖНЫ СУДИТЬ ПО МАКСИМАЛЬНЫМ СРОКАМ ПРЕДАТЕЛЕЙ РОДИНЫ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.09.2022 13:33 Відповісти
А судья чей? Интересно знать? Только по максимуму. СЛАВА УКРАИНЕ!
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01.09.2022 13:35 Відповісти
До 9 років!!! ув'язнення засуджено російського агента, який скоригував ракетний удар по аеродрому "Краматорськ"
===================
Як вам така, начебто українська, влада?
ЗСУ мають вже вчора, 24 лютого, піддати люстрації всі гілки державного устрою. А в вас не введенний воєнний стан навіть! Нема цензури, нема інституту військових комендантів, вояки жебрачать у вкрай збіднілого населення на найнеобхідніші речі.
Це те рожеве скло, крізь яке українці дивляться на зелену владу і досі її не вішають?
***** має рацію - вам не перемогти його. Бо вами керують його поплічники та найманці.
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20.01.2023 16:07 Відповісти
 
 