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Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко. ФОТОрепортаж

На Нікопольщині було гаряче від російських снарядів, ворог випустив по району 75 снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів. Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих.

Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.

У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в решті районів ніч минула без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

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Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко 01

Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко 02

Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко 03

Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко 04

Автор: 

обстріл (28449) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3718)


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Поселити там єрмака, відразу перестануть стріляти. А зелю в Миколаїв, пофіг звідки відосики кидати.
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14.09.2022 07:56 Відповісти
Кремлівський вилупок дихати не може без украінськоі крові 😡
Мало йому втрат по Харкову , мабуть що мало , бо цей смердючий клоп продовжує знищувати наші міста і села !
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14.09.2022 08:06 Відповісти
 
 