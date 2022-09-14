Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко. ФОТОрепортаж

На Нікопольщині було гаряче від російських снарядів, ворог випустив по району 75 снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів. Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих.



Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.



У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що в решті районів ніч минула без обстрілів і на цю хвилину спокійно.

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