Військові РФ тричі за ніч обстріляли Нікопольський район, саме місто - двічі, пошкоджено до 20 будинків, газогони та лінії електропередач, - Резніченко. ФОТОрепортаж
На Нікопольщині було гаряче від російських снарядів, ворог випустив по району 75 снарядів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"На Нікопольщині знову було гаряче від російських снарядів. Ворог обстріляв район тричі за ніч. Гатив по Нікопольській та Марганецькій громадах з важкої артилерії. Випустив 75 снарядів. Обійшлося без загиблих та постраждалих.
Сам Нікополь був атакований двічі. У місті пошкоджено до 20 будинків, кілька газогонів та ліній електропередач. Без світла лишилися майже 3000 родин. Частину уже підключили. Енергетики продовжують лагодити мережі.
У Марганецькій, Мирівській та Томаківській громадах, які лишилися без води через ворожі обстріли напередодні увечері, тривають відновлювальні роботи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що в решті районів ніч минула без обстрілів і на цю хвилину спокійно.
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Мало йому втрат по Харкову , мабуть що мало , бо цей смердючий клоп продовжує знищувати наші міста і села !