Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка - 1 людина поранена, пошкоджено 1 будинок.

"В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок - влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл - пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці - пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв.

Кириленко також інформує, що у Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька - пошкоджено один будинок, без постраждалих.

"Кожна ніч на Донеччині - неспокійна. Цивільні мають покинути область. Це - питання життя і смерті!", - звертається він до мешканців регіону.

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