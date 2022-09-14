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Новини Фото Війна
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Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вели вогонь у всіх районах Донецької області, де проходить лінія фронту.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Волноваському районі під обстріл потрапила Пречистівка - 1 людина поранена, пошкоджено 1 будинок.

"В Авдіївці знову масований артобстріл під ранок - влучили у стару та центральну частини міста. Інформацію щодо постраждалих та пошкоджень встановлюємо. В Очеретинській громаді снарядами пошкоджено щонайменше 3 житлові будинки, крамницю, адмінбудівлю та сільгосппідприємство у Новоселівці Першій. У Мирнограді під обстріл потрапила одна зі шкіл - пошкоджено віконні блоки та частково покрівля. Інформації щодо постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

У Краматорському районі росіяни завдали ударів по Краматорську та Миколаївці - пошкодили три будинки та спортивний комплекс, однак без жертв.

Кириленко також інформує, що у Бахмутському районі зранку відбувся обстріл Торецька - пошкоджено один будинок, без постраждалих.

"Кожна ніч на Донеччині - неспокійна. Цивільні мають покинути область. Це - питання життя і смерті!", - звертається він до мешканців регіону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За добу росіяни вбили 5 мирних жителів на Донеччині, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 01
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 02
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 03
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 04
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 05
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 06
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 07
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 08
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 09
Під ранок Авдіївка зазнала масованого артобстрілу. Окупанти вели вогонь по всій лінії фронту на Донеччині, - ОВА 10

Автор: 

обстріл (28449) Донецька область (8453) Авдіївка (2342) Кириленко Павло (907)


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Это сейчас из злости пакостят. Надо обломать рога.
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14.09.2022 10:51 Відповісти
Це ж яким упоротим дебілом треба бути, щоб так без перебору гасити по не військових цілях? Розтринькати тупо арсенал БК, і не мати результату...
Кінець для орків все одно не зміниться, тільки в решті чек на касі буде довшим!!!
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14.09.2022 13:52 Відповісти
 
 