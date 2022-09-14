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Стенд з відібраними у солдатів РФ гаджетами зробили в окупованому Криму: Бояться, що ЗСУ коригують вогонь по телефонах. ФОТО
Російське командування в окупованому Криму відібрали в солдатів гаджети.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.
"На авіабазі в Криму рашисти зробили стенд-аплікацію з відібраними у солдат смартфонами та ноутбуками. Бояться, що українські "цигарки" наводяться на цілі саме по гаджетам... десь заплакали від сміху супутники НАТО та компанії ICEYE.
P.S: "кнопочний" телефон теж став жертвою російського прапорщика, який не вміє в логіку і не читає оголошень стенду", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+34 Підлога Маккартні
показати весь коментар14.09.2022 10:45
+11 Mykola Trofimenko #528418
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+7 Алекс Мышкевич
показати весь коментар14.09.2022 10:47
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Подивіться як вони по звірячому поприкручували гаджети саморізами
https://twitter.com/i/status/1569929787010945026
Хай усіх привитих на забор поприбивають...
ну , ладно , був приказ бо була підозра - відібрали
І поклали під охорону у зброярку - до ліпших часів
Але нащо так жорстоко ...
Чи поприбивали показово , ті які були вже неробочі
Чи таки справні ?