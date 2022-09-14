Стенд з відібраними у солдатів РФ гаджетами зробили в окупованому Криму: Бояться, що ЗСУ коригують вогонь по телефонах. ФОТО

Російське командування в окупованому Криму відібрали в солдатів гаджети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

"На авіабазі в Криму рашисти зробили стенд-аплікацію з відібраними у солдат смартфонами та ноутбуками. Бояться, що українські "цигарки" наводяться на цілі саме по гаджетам... десь заплакали від сміху супутники НАТО та компанії ICEYE.



P.S: "кнопочний" телефон теж став жертвою російського прапорщика, який не вміє в логіку і не читає оголошень стенду", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти тікають з Мелітополя до Криму, - Федоров