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Стенд з відібраними у солдатів РФ гаджетами зробили в окупованому Криму: Бояться, що ЗСУ коригують вогонь по телефонах. ФОТО

Російське командування в окупованому Криму відібрали в солдатів гаджети.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на InformNapalm.

"На авіабазі в Криму рашисти зробили стенд-аплікацію з відібраними у солдат смартфонами та ноутбуками. Бояться, що українські "цигарки" наводяться на цілі саме по гаджетам... десь заплакали від сміху супутники НАТО та компанії ICEYE.

P.S: "кнопочний" телефон теж став жертвою російського прапорщика, який не вміє в логіку і не читає оголошень стенду", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти тікають з Мелітополя до Криму, - Федоров

Стенд з відібраними у солдатів РФ гаджетами зробили в окупованому Криму: Бояться, що ЗСУ коригують вогонь по телефонах 01

Автор: 

армія рф (17359) Крим (14143)


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Топ коментарі
+34
Кнопочный тоже не годится. Нужен такой:
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14.09.2022 10:45
+11
Тобто тепер, завдяки цьому стенду, можна коригувати вогонь по авіабазі у Криму?
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14.09.2022 10:46
+7
Кожному кацапу.... на шию
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14.09.2022 10:47
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кто ж тебе, валенок, смартфон предложит? и какой валенок откажется от него, если случится невероятное?
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14.09.2022 10:45 Відповісти
Кнопочный тоже не годится. Нужен такой:
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14.09.2022 10:45 Відповісти
Кожному кацапу.... на шию
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14.09.2022 10:47 Відповісти
- Наш обер-лейтенант Маковец всегда говорил: "Дисциплина, болваны, необходима. Не будь дисциплины, вы бы, как обезьяны, по деревьям лазили. Военная служба из вас, дураки безмозглые, людей сделает!" Ну, разве это не так? Вообразите себе сквер, скажем, на Карловой площади, и на каждом дереве сидит по одному солдату без всякой дисциплины. Это меня ужасно пугает.
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14.09.2022 10:56 Відповісти
И трубкой по зубам.
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14.09.2022 10:49 Відповісти
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14.09.2022 10:49 Відповісти
У них есть на вооружении подобный гаджет ТА42. Он круче-корпус защищённый
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14.09.2022 11:12 Відповісти
Тобто тепер, завдяки цьому стенду, можна коригувати вогонь по авіабазі у Криму?
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14.09.2022 10:46 Відповісти
Нє всьо так просто

Подивіться як вони по звірячому поприкручували гаджети саморізами
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14.09.2022 10:48 Відповісти
А прикольно, если по этому стенду как раз и прилетит ?
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14.09.2022 10:51 Відповісти
Тупорилий прапорщик не в курсі що пробиті літієві батареї іноді загораються
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14.09.2022 11:10 Відповісти
а запхати ці гаджету у сра*у касабским солдатам не пробували? спробуйте-допоможе
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14.09.2022 10:47 Відповісти
Там занйнято. Там в них або кадирівський члєн, або бутилка
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14.09.2022 10:56 Відповісти
шапочку из фольги на голову еще надо
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14.09.2022 10:47 Відповісти
Кнопочні теж не підходять, бо йдуть в якості динамічної броні
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14.09.2022 10:49 Відповісти
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14.09.2022 10:49 Відповісти
и правильно боятся! ))
https://twitter.com/i/status/1569929787010945026
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14.09.2022 10:51 Відповісти
и правильно боятся , даже при выключенной геолокации можно определить место положения смартфона , по скольку это мобильная станция имеющая свой код , даже если она не активирована ))))))
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14.09.2022 11:03 Відповісти
вот только кнопочных тоже это касается так как они работают не со станциями Марса, а все с теми же, с которыми и смартфоны.
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14.09.2022 11:45 Відповісти
Кожному бійцю видати по ТА-57 з батарейкою і котушку польовки типу П-274М (метрів 500). І всьо, нікакой утєчкі інформации. Особіст може спати спокійно😂😂
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14.09.2022 11:39 Відповісти
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14.09.2022 11:51 Відповісти
Може скажемо їм, що ми на протиковідну прививку наводимось, при чьому виключно на "спутник"?
Хай усіх привитих на забор поприбивають...
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14.09.2022 11:53 Відповісти
Російське командування в окупованому Криму відібрали в солдатів гаджети. Джерело:

ну , ладно , був приказ бо була підозра - відібрали
І поклали під охорону у зброярку - до ліпших часів
Але нащо так жорстоко ...
Чи поприбивали показово , ті які були вже неробочі
Чи таки справні ?
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Ми за вами спостерігаємо через вкрадені «стіралки», праски та інші гаджети
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15.09.2022 10:36 Відповісти
 
 