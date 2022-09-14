Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ. ФОТО
На деокупованій території Харківщини СБУ затримала зрадника-колаборанта, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.
Зокрема, як зазначає СБУ, зловмисник:
надавав ворожим солдатам продукти;
забезпечував окупантів житлом;
наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;
допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.
"Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.
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Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.
саме так, нормально розвинутi зi здоровим глуздом люди в України не можуть бути за паРашу та
рюзькемiр.
схоже на те, що воно стоїть вже обiсцяне.