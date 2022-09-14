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Новини Фото Війна
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Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ. ФОТО

На деокупованій території Харківщини СБУ затримала зрадника-колаборанта, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За даними слідства, 61-річний мешканець одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.

Зокрема, як зазначає СБУ, зловмисник:

Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ 01 надавав ворожим солдатам продукти;

Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ 01 забезпечував окупантів житлом;

Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ 01 наводив рашистів на будинки заможних односельців з метою вилучення у них побутової техніки та автомобілів;

Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ 01 допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

"Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло. Співробітники СБУ затримали ворожого пособника під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 10 до 12 років. Наразі вирішується питання щодо обрання зловмиснику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

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Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ 05

Автор: 

СБУ (12812) Харківщина (6054) колабораціонізм (1158)


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Топ коментарі
+30
Чергова савкова смердюча відрижка...
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14.09.2022 11:56
+27
Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.
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14.09.2022 12:06
+15
Забити підара ногами !
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14.09.2022 12:03
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Чергова савкова смердюча відрижка...
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14.09.2022 11:56 Відповісти
Забити підара ногами !
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14.09.2022 12:03 Відповісти
Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.
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14.09.2022 12:06 Відповісти
а шо морду не замазали а як що впізнають
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14.09.2022 12:09 Відповісти
І таке чмо треба буде годувать, обпірать і обігрівать в тюрмі?
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14.09.2022 12:10 Відповісти
Я думаю його там пєтуха зустрінуть.
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15.09.2022 08:02 Відповісти
А що, односільчани самі не можуть розібратись з цією мразотою?
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14.09.2022 12:28 Відповісти
Обоссанные штаны у подонка еще не просохли... Тьфу, мразь!🤬
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14.09.2022 12:44 Відповісти
На автомате ни царапинки...
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14.09.2022 12:48 Відповісти
До найближчьої стінки ублюдка,бо інакше діла не буде.
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14.09.2022 13:01 Відповісти
Всегда удивляюсь, когда ловят вот такого предателя мелкого пошиба, почему он не сдрыснул вместе со своими новыми "работодателями" за поребрик. Он что думал, что его пожалеют поймут и простят?
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14.09.2022 14:35 Відповісти
СН його простять.
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26.12.2022 12:47 Відповісти
Нарешті показали морду. А раніше були такі сором`язливі.
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14.09.2022 19:34 Відповісти
Эту тварь, грохнуть при попытке бегства, и все дела, он это заслужил.
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14.09.2022 20:08 Відповісти
Дивно, що з такою пикою і досі не на довічному((:
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14.09.2022 21:18 Відповісти
Віддайте односельцям. На Черніговщині знали, що з такими робити.
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14.09.2022 23:36 Відповісти

Маргінали, злочинці та розумово відсталі - це той контингент, ставку на який робить раша.

саме так, нормально розвинутi зi здоровим глуздом люди в України не можуть бути за паРашу та

рюзькемiр.

схоже на те, що воно стоїть вже обiсцяне.
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15.09.2022 17:11 Відповісти
Мабуть з партії СН.
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26.12.2022 12:46 Відповісти
 
 