Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція "INTERFLEX".

"На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, операція "INTERFLEX" є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією.

Також, найближчим часом, планується розширення операції "INTERFLEX", зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

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