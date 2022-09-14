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Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб. ФОТОрепортаж

Близько 5 тисяч військовослужбовців ЗС України уже пройшли підготовку у Великій Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, на території Сполученого королівства Великої Британії та Північної Ірландії триває базова загальновійськова підготовка українських військовослужбовців. Програма, започаткована урядом Великобританії, отримала назву операція "INTERFLEX".

"На даний час, за участі інструкторів з Канади, Нідерландів, Нової Зеландії, України та, власне, Сполученого Королівства навчання успішно завершили майже 5 тисяч наших військовослужбовців. Вони отримали базові знання, уміння й навички з тактичної медицини, інженерної, вогневої, психологічної та тактичної підготовки, включаючи ведення наступальних та оборонних дій в урбанізованій місцевості", - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, операція "INTERFLEX" є одним із яскравих прикладів міжнародної підтримки нашої держави та переконливим свідченням, що Україна не сама в боротьбі з російською агресією.

Також, найближчим часом, планується розширення операції "INTERFLEX", зокрема, започаткування навчального курсу з підготовки молодших командирів військових частин та підрозділів Збройних Сил України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українські військові проходитимуть вишкіл на території Данії

Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 01
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 02
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 03
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 04
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 05
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 06
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 07
Близько 5 тис. воїнів ЗСУ пройшли підготовку у Великій Британії, - Генштаб 08

Автор: 

Велика Британія (5578) Генштаб ЗС (6570) військові навчання (2775) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+22
Всім хто підтримує Україну у війні проти смердючої кацапії-величезна вдячність...
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14.09.2022 12:13
+20
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14.09.2022 12:13
+7
Остальные 5 000 морпехов прибудут через нное количество дней казав Борис Джонсон...💙💛💪Слава ЗСУ
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14.09.2022 12:40
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14.09.2022 12:13 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у війні проти смердючої кацапії-величезна вдячність...
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14.09.2022 12:13 Відповісти
Завдяки таким навчанням, в Україні залишається боєздатна армія. А кацапердія терміново мобілізує алкашів і зеків.
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14.09.2022 12:31 Відповісти
Остальные 5 000 морпехов прибудут через нное количество дней казав Борис Джонсон...💙💛💪Слава ЗСУ
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14.09.2022 12:40 Відповісти
Українські "мисливці" на пікапі знищили російський танк на ходу

https://news.liga.net/ua/politics/video/udar-sverhu-ukrainskie-ohotniki-na-pikape-unichtojili-rossiyskiy-tank-na-hodu-video

На кадрах зафільмовано український протитанковий розрахунок, який пересувається на пікапі. Стратком ЗСУ https://t.me/AFUStratCom/5173 назвав їх "мисливцями за танками".
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14.09.2022 12:53 Відповісти
Відправляли 10 тисяч назад повернулося майже 5 тисяч, де решта і чи це не підкріплення батальйону монако було під виглядом військових навчань.
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14.09.2022 13:09 Відповісти
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18.09.2022 18:37 Відповісти
Ви я надіюсь одна з тих добровольців,якщо ні і ви просто "британська біженка яка бєжала ат вайни", то яке ви моральне право маєте незнайомих людей на війну посилати, навіть словесно, спочатку зі своїх родичів усіх почніть а потім розповідайте як та куди іншим приєднуватися. А то грамотні з Великобританії розповівдати як та куди українцям в Україні йти. І так прапором помахати в Європі це не одне і теж що в окопах під обстрілами сидіти .
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19.09.2022 09:12 Відповісти
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03.10.2022 13:51 Відповісти
Дякуємо за допомогу, друзі.
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14.09.2022 15:17 Відповісти
А что за жёлтые насадки на ствол?
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18.09.2022 03:27 Відповісти
DMITRY MG It's called a ' bfa ' , blank firing adapter. It allows a weapon firing blanks to be fired semi or full automatic, without one the rifle would need to be recocked after every shot. Он называется «bfa», переходник для холостого огня. Это позволяет стрелять из оружия, стреляющего холостыми патронами, в полуавтоматическом или полностью автоматическом режиме, без которого винтовку необходимо было бы повторно взводить после каждого выстрела.
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18.09.2022 18:49 Відповісти
 
 