СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ. ФОТОрепортаж

СБУ за процесуального керівництва прокуратури Києва заблокувала ще одну мережу антиукраїнських спільнот, на яких публікувалися агітаційні матеріали на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби.

Досудовим слідством встановлено, що 40-річний безробітній мешканець столиці створив та адміністрував мережу антиукраїнських анонімних вебресурсів.

"З початком збройної агресії РФ проти України чоловік агітував співвітчизників у соціальних мережах отримувати російське громадянство.

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Також зловмисник публікував статті російських політологів, які, зокрема, є членами провладних партій країни-агресора, поширював дезінформацію про існування в нашій державі "біолабораторій", розміщував на своїх сторінках у соціальних мережах популістські вірші про путіна", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час проведення обшуку за місцем проживання пропагандиста правоохоронці, серед іншого, отримали доступ до облікових записів зловмисника, з яких здійснювалося адміністрування антиукраїнських ресурсів прихильника "русского міра".

Експертиза КНДІСЕ Міністерства юстиції України підтвердила, що поширені матеріали виправдовують збройну агресію РФ проти України та містять заклики до насильницької зміни меж території України.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та ч.2 ст. 436-2 "Виправдування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України" Кримінального кодексу України.

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