СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ. ФОТОрепортаж
СБУ за процесуального керівництва прокуратури Києва заблокувала ще одну мережу антиукраїнських спільнот, на яких публікувалися агітаційні матеріали на підтримку збройної агресії РФ проти України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби.
Досудовим слідством встановлено, що 40-річний безробітній мешканець столиці створив та адміністрував мережу антиукраїнських анонімних вебресурсів.
"З початком збройної агресії РФ проти України чоловік агітував співвітчизників у соціальних мережах отримувати російське громадянство.
Також зловмисник публікував статті російських політологів, які, зокрема, є членами провладних партій країни-агресора, поширював дезінформацію про існування в нашій державі "біолабораторій", розміщував на своїх сторінках у соціальних мережах популістські вірші про путіна", - йдеться в повідомленні.
Уточнюється, що під час проведення обшуку за місцем проживання пропагандиста правоохоронці, серед іншого, отримали доступ до облікових записів зловмисника, з яких здійснювалося адміністрування антиукраїнських ресурсів прихильника "русского міра".
Експертиза КНДІСЕ Міністерства юстиції України підтвердила, що поширені матеріали виправдовують збройну агресію РФ проти України та містять заклики до насильницької зміни меж території України.
Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та ч.2 ст. 436-2 "Виправдування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України" Кримінального кодексу України.
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Вспомнился анекдот.
Пропала собака.
Коккер-спаниель.
Рыжая. ****.
Бл...ть, как же я ненавижу свою страну.
Вот это к скумбрии на все 100%.
ось наприклад - квартира арендована чі ні ?
ІХ ТРЕБА ЗНАТИ В ОБЛИЧЧЯ
Не зря утверждали великие Гиппократ и Авиценна, что плешь это естественный процесс превращения головы в жопу. Расходились они в одном вопросе, а именно, - Гиппократ утверждал, что сначала голова становиться похожа на жопу внешним видом, а уж потом и содержанием, а вот Авиценна говорил наоборот, что сначала голова становиться похожа на жопу по внутреннему наполнению а уж потом и внешне.
Маю надію, що це працює не в усіх випадках. А то буде дуже сумно, коли на велику частину чоловічого населення після 40 років (та що вже казати - і я в тому числі) чекає таке...
Да, к слову, вы не путайте благородную лысину с седыми сенаторскими висками с плешью.
Благородная лысина человека
Плешивый утырок
1 - подобное подобным
2 - подобное противопоЛОЖным
Медицина пупукина столько лет ПРИ ВЛАСТИ сама и ДЕРЖИТ вместо того, что бы Людей избавить от чиряка на джоппе.
"Садись, ДВА!"
И шото мне подсказывает, наверное дата регистрации, шо вы просто пензюк.
Удивительные отбросы человечества населяют эту территорию с названием "Раша - Параша", тупые все, как один, ну, как ты, соскун кадыровский. Впрочем в рот вам сейчас и ВСУ дают. Сначала вас в жопу а потом этот же прибор вам в рот.
чи то я упереджений?