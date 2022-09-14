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Новини Фото Війна
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СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ. ФОТОрепортаж

СБУ за процесуального керівництва прокуратури Києва заблокувала ще одну мережу антиукраїнських спільнот, на яких публікувалися агітаційні матеріали на підтримку збройної агресії РФ проти України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Служби.

Досудовим слідством встановлено, що 40-річний безробітній мешканець столиці створив та адміністрував мережу антиукраїнських анонімних вебресурсів.

"З початком збройної агресії РФ проти України чоловік агітував співвітчизників у соціальних мережах отримувати російське громадянство.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Затримано зрадника, який допомагав ворогу грабувати своїх односельців на Харківщині, - СБУ. ФОТО

Також зловмисник публікував статті російських політологів, які, зокрема, є членами провладних партій країни-агресора, поширював дезінформацію про існування в нашій державі "біолабораторій", розміщував на своїх сторінках у соціальних мережах популістські вірші про путіна", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час проведення обшуку за місцем проживання пропагандиста правоохоронці, серед іншого, отримали доступ до облікових записів зловмисника, з яких здійснювалося адміністрування антиукраїнських ресурсів прихильника "русского міра".

Експертиза КНДІСЕ Міністерства юстиції України підтвердила, що поширені матеріали виправдовують збройну агресію РФ проти України та містять заклики до насильницької зміни меж території України.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ч.2 ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України" та ч.2 ст. 436-2 "Виправдування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України" Кримінального кодексу України.

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СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ 01
СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ 02
СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ 03
СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ 04
СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ 05
СБУ затримала мешканця Києва, який в соцмережах прославляв Путіна та закликав українців отримувати громадянство РФ 06

Також читайте: СБУ зібрала докази на ексрегіоналів, які насаджували окупаційний режим на Луганщині

Автор: 

Київ (19463) пропаганда (2801) СБУ (12812) сепаратизм (757)


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Топ коментарі
+22
кому нужньі єти "фото" ??? не можете морду персонажа показать - незачем и тужиться...
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14.09.2022 13:12
+16
Треба було застрелити, за опір при арешті і забути про падло назавжди.
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14.09.2022 13:14
+14
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14.09.2022 13:17
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кому нужньі єти "фото" ??? не можете морду персонажа показать - незачем и тужиться...
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14.09.2022 13:12 Відповісти
Якщо сильно хочеться, усі ці пости можна знайти в Інтернеті навіть якщо їх потім видалили
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14.09.2022 13:16 Відповісти
даже замылив фото ***** видно..... абизянка кацапська...вид подлежащий уничтожению без вопросов....
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14.09.2022 13:28 Відповісти
контент у дебіла смішний, особливо з Обамою - його вже давно немає, а він є і собачки його по підїздах гадять
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14.09.2022 13:30 Відповісти
А ще крадуть, холєра, жарівки у тих же під'їздах! (Курва мама!).
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14.09.2022 15:38 Відповісти
Есть программы, которые очень неплохо убирают замыливание. Дальше объяснять не буду. 😜
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14.09.2022 14:24 Відповісти
Напрасно-напрасно, что не поделишься этим...
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30.09.2022 17:17 Відповісти
А это всё потому, что наша "зелень," ну уж очень гуманна к таким уродам.
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30.09.2022 17:14 Відповісти
А коли там сбу затримає мешканку Києва, яка закликала у соцмережах в 2014-му здавати позиції українських військових рашистам
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14.09.2022 13:13 Відповісти
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14.09.2022 13:17 Відповісти
намеки на царскую морду - "это крамола на государя."(с) сухари суши, вещи пакуй.
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14.09.2022 13:20 Відповісти
Скумбрія по 15 тис. деревяних
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14.09.2022 13:31 Відповісти
Она уже не скумбрия, осетрина. По 10 грн.
Вспомнился анекдот.
Пропала собака.
Коккер-спаниель.
Рыжая. ****.
Бл...ть, как же я ненавижу свою страну.

Вот это к скумбрии на все 100%.
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14.09.2022 14:29 Відповісти
Це та що любить скумбрію по 8 і у якої чоловік ухилянт і по суміцництву поц?
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14.09.2022 13:20 Відповісти
Іде слідство, мабуть.
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14.09.2022 13:30 Відповісти
Треба було застрелити, за опір при арешті і забути про падло назавжди.
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14.09.2022 13:14 Відповісти
Вот именно, с такой мразью, только лишь так надо поступать!
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30.09.2022 17:21 Відповісти
На палю гниду!
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14.09.2022 13:14 Відповісти
Убить мразь. Конченные за попытку к бегству‼️
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14.09.2022 13:40 Відповісти
На разминирование этого дегенерата
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14.09.2022 13:14 Відповісти
На собачий корм краще... Би "выпадково" впало у м'ясорубку ***********...
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14.09.2022 13:43 Відповісти
ot kuda takie voobshe berutsa ? nu kak mozhno bitj takim degeneratom v 21om veke ?
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14.09.2022 13:14 Відповісти
Це навіть не тупі, а реально хворі на голову люди, як на мене. Ну не можна бути настільки тупим... Чи можна?
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14.09.2022 13:15 Відповісти
За тупість не знаю, а от те, що він бездарь й невдаха - ймовірно. На роботу його ніхто не бере от він й нанявся на роботу до рашистів. Може "понять и простить"(С)?
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14.09.2022 13:22 Відповісти
в зоопарк это чюдо-юдо на пожизненное. такого зверька надо людям показывать.
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14.09.2022 13:16 Відповісти
...безробітний? А деж він гроші брав на сплату за інтернет? Чи порожні пляшки здавав?
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14.09.2022 13:16 Відповісти
Юзал соседский вайфай
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14.09.2022 13:18 Відповісти
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14.09.2022 13:19 Відповісти
Рашисти платят на банківські рахунки приватбанку та інш. Тому бізработний мав роботу
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14.09.2022 13:19 Відповісти
Не факт, что платили, может он был за идею и живет с бабушкой?
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14.09.2022 13:24 Відповісти
Так зовсім нічого не відомо 🤣🤣🤣
ось наприклад - квартира арендована чі ні ?
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14.09.2022 13:50 Відповісти
ДЕБІЛ, ***
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14.09.2022 13:16 Відповісти
Це - киянин , чі заізжий зі сходу чі раши ? СБУ нема чого соромиться- нехай називають місце народження і біографію ворога.

ІХ ТРЕБА ЗНАТИ В ОБЛИЧЧЯ
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14.09.2022 13:17 Відповісти
Заэжжжжжже чмо "зі сходу"(крівой лох), а взагалі, - з мацкви, - зеуйопищекончене. І шо? Бидлятина цьомає й завалює ефір гарними фотами... А воно продалося у прямому ефірі у 1997-му просто у диняпрапірдоффскє через масляка руками спонсора - каломойши мацквє, де його дресирували. І шо?! БИДЛО лайно з-під цей малпи "хаває" аж гай шумить!
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14.09.2022 13:47 Відповісти
Плешивый!
Не зря утверждали великие Гиппократ и Авиценна, что плешь это естественный процесс превращения головы в жопу. Расходились они в одном вопросе, а именно, - Гиппократ утверждал, что сначала голова становиться похожа на жопу внешним видом, а уж потом и содержанием, а вот Авиценна говорил наоборот, что сначала голова становиться похожа на жопу по внутреннему наполнению а уж потом и внешне.
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14.09.2022 13:19 Відповісти
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14.09.2022 13:20 Відповісти
Кхе-кхе...
Маю надію, що це працює не в усіх випадках. А то буде дуже сумно, коли на велику частину чоловічого населення після 40 років (та що вже казати - і я в тому числі) чекає таке...
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14.09.2022 14:08 Відповісти
Ну, не знаю, не знаю. Я склонен верть светилам медицины.
Да, к слову, вы не путайте благородную лысину с седыми сенаторскими висками с плешью.
Благородная лысина человека


Плешивый утырок
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14.09.2022 14:51 Відповісти
Ну и куда светють твои "светилы" насчет зеуйопка? Шизоида можно сажать "за руль"? А ничё, шо у меди-скблнх-цЫны ДВА основных принципа?

1 - подобное подобным

2 - подобное противопоЛОЖным
Медицина пупукина столько лет ПРИ ВЛАСТИ сама и ДЕРЖИТ вместо того, что бы Людей избавить от чиряка на джоппе.

"Садись, ДВА!"
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14.09.2022 15:09 Відповісти
Шото от вашего поста, Гадский вы Папа, просто смердит Парашей.
И шото мне подсказывает, наверное дата регистрации, шо вы просто пензюк.
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14.09.2022 16:09 Відповісти
А, тоді все гаразд - можна видихнути .
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14.09.2022 15:35 Відповісти
Дебіл ти "бєз совєсті і чєсті", якшо покійну Людину-ВОЇНА ліпиш фотами біля чмошника собі подібного-кгбіста й тицькаєш пальчиком у лисини на голові.
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14.09.2022 19:32 Відповісти
Это ты, кацапкездол воином называешь тут? Своего сдохшего в Украине брата-мокшанина? Запомни, утырок, на территории Украины нет покойников - кацапов, есть сруская ПАДАЛЬ или говно высраное бродячими собаками и лисами обожравшихся этой сруской падалью.
Удивительные отбросы человечества населяют эту территорию с названием "Раша - Параша", тупые все, как один, ну, как ты, соскун кадыровский. Впрочем в рот вам сейчас и ВСУ дают. Сначала вас в жопу а потом этот же прибор вам в рот.
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14.09.2022 19:43 Відповісти
Типова тітушня. Навіть по замазаній пиці видно, що мізків там нема
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14.09.2022 13:25 Відповісти
боже, шо ж вони всі такі уйопачні?
чи то я упереджений?
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14.09.2022 13:26 Відповісти
СБУ АУУУУУУ, проверьте одесские кабельные сети, там вы найдете много интересного для расследований, откровенно пророссийские передачи и отдельные эфиры с буквой Z , ВЫ БЫ ПОИНТЕРИСОВАЛИСЬ почему зеленый театр нельзя открывать ( якобы потому что бомбоубежище в неудовлетворительном состоянии ) хотя оно лучшее в городе, а луна-парк с чертовым колесом работает на полную, где бомбоубежища ВООБЩЕ НЕТ !!!! И особенно на чертовом колесе . Кому заносят баблишко за разрешение ? вроде бы в городе военная администрация , а значит они и выдают эти разрешения , дискотеки работают и ночью , парки без бомбоубежищ, базары , супермаркеты не закрываются на момент тревоги , ......................забавные у нас СБУ .
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14.09.2022 13:28 Відповісти
В того сє-бє-у давно є з тирнету інфа про моську земакаки. І шо?
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14.09.2022 13:48 Відповісти
Очищать землю украинскую надо от таких депортацией на Московию
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14.09.2022 13:29 Відповісти
Кому потрібні ці міські придурки і чи варто розмінюватись на всяких ідіотів?..Я даний факт розцінюю просто - СБУ не займається диверсантами,навідниками і корегувальниками,шпигунами в тому числі і у вищих ешелонах влади,інформаторами тощо,а йде по найменшому шляху опору - сідає за комп,знаходить якогось дебіла що славить ***** і москалів - і відразу приїзджає група,затримують,знімають відоси і роздають нагороди...Але це в мирні часи можна було самим організувати провокацію,і самим же її ліквідувати...У війну така хєрня не проходить...Зеленський вигнав свого дружбана з кнрівника СБУ,але до тих,кого той наплодив видно руки не дійшли...
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14.09.2022 13:36 Відповісти
Чергове фуфло, від сбу - філії фсб!((((
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14.09.2022 13:55 Відповісти
На палю і усі справи.
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14.09.2022 13:40 Відповісти
Пишуть: "Прославляв пу#ина", а я кращих анекдотів про ***** та свинопсів і не зустрічав
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14.09.2022 13:44 Відповісти
Після війни піде в депутати.
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14.09.2022 14:00 Відповісти
І знову - ну нах*я воно нам живе?
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14.09.2022 14:10 Відповісти
ватомазахист
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14.09.2022 15:10 Відповісти
Повісити його в квартирі
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14.09.2022 22:14 Відповісти
 
 