ДБР затримало військового РФ, якого окупанти "забули", коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Державне бюро розслідувань у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.
"Працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати із собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.
Окупант зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.
ДБР передасть затриманого окупанта СБУ для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.
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навіть 4 тис. деревяних не встих "срубіть"
підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.
Промчалась мимо его родителей 😫😂
Не дарма кажуть, що до більшості людей мудрість приходить із роками, але до деяких рокі приходять поодинці
Може він із ортодоксальних? 😂
///
…
- Доброго дня, Альбертовичу.
- Доброго дня.
- У меня для Вас є подарунок.
- Давай.
- Я тут з мертвого бурята шолом зняв.
( Протягує обгорілого шолома )
- І… що?
( Мовчу )
- Я там чув, що Ви роздали вже десь пів тисячі автівок для військових.
- Ну.
- А нам допоможете?
- Ми всім допомагаємо. Але є одна умова - лише тим, хто на передовій.
- Міняю шолом на пікапи.
( Посміхається )
…
Вчора передали славетній Житомирській 95-й два пікапи та бус.
Виміняли на шолом. Не глядя)))
…
Скоро буде вже 600 автівок - які міська влада Дніпра віддала на фронт." - написав Борис Філатов.
Філатова посміхнувся 😂
Значит сознательно шел воевать против Украины.
Тут уже не отмажется, что на учениях был.
Слава де-бе-ерії!
А затримали співробітка ДБР, який арештовував клістрони у ПВО?