ДБР затримало військового РФ, якого окупанти "забули", коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати із собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Окупант зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.

ДБР передасть затриманого окупанта СБУ для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.

Також дивіться: У окупанта Івана з Воронежа вкрали всі гроші, отримані за вбивства українців. ФОТО









