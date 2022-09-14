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ДБР затримало військового РФ, якого окупанти "забули", коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Державне бюро розслідувань у межах стабілізаційних заходів продовжує роботу на деокупованих територіях Харківської області. Працівники ДБР перевіряють інформацію щодо зрадників та колаборантів, які співпрацювали з окупантами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань.

"Працівникам ДБР вдалося затримати російського військового, мешканця Московської області, який переховувався поблизу селища Шевченкове Куп’янського району. Його забули забрати із собою окупанти, коли втікали під час наступу Збройних Сил України", - йдеться в повідомленні.

Окупант зізнався, що пішов воювати проти України заради грошей. Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.

ДБР передасть затриманого окупанта СБУ для подальшої перевірки та вжиття відповідних заходів.

Також дивіться: У окупанта Івана з Воронежа вкрали всі гроші, отримані за вбивства українців. ФОТО

ДБР затримало військового РФ, якого окупанти забули, коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині 01

ДБР затримало військового РФ, якого окупанти забули, коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині 02

ДБР затримало військового РФ, якого окупанти забули, коли тікали під час наступу ЗСУ на Харківщині 03

Автор: 

армія рф (17359) Харківщина (6054) ДБР (3491)


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Топ коментарі
+21
Вже не молодий, а дурний.
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14.09.2022 13:42
+18
Ще й як пруха! Вижив же.
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14.09.2022 13:43
+18
"Про подарунки"
///

- Доброго дня, Альбертовичу.
- Доброго дня.
- У меня для Вас є подарунок.
- Давай.
- Я тут з мертвого бурята шолом зняв.
( Протягує обгорілого шолома )

- І… що?
( Мовчу )
- Я там чув, що Ви роздали вже десь пів тисячі автівок для військових.
- Ну.
- А нам допоможете?
- Ми всім допомагаємо. Але є одна умова - лише тим, хто на передовій.
- Міняю шолом на пікапи.
( Посміхається )

Вчора передали славетній Житомирській 95-й два пікапи та бус.
Виміняли на шолом. Не глядя)))

Скоро буде вже 600 автівок - які міська влада Дніпра віддала на фронт." - написав Борис Філатов.
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14.09.2022 13:55
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непруха повна !
навіть 4 тис. деревяних не встих "срубіть"

підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України.
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14.09.2022 13:40 Відповісти
Ще й як пруха! Вижив же.
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14.09.2022 13:43 Відповісти
А белая Каліна?

Промчалась мимо его родителей 😫😂
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14.09.2022 14:12 Відповісти
ГАНДОН ШТОПАНЫЙ , сколько убил украинцев⁉️Чтоб, ты сдох мразь -палач в страшных муках‼️
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14.09.2022 14:18 Відповісти
"Йому обіцяли 4 тисячі російських рублів за кожен день служби. Затриманий підписав контракт з російською армію 6 вересня, а вже 7 вересня його підрозділ розбили Збройні Сили України" оце фартовий чувак
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14.09.2022 13:42 Відповісти
Зато покатався на шару, Європу побачив 😂
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14.09.2022 14:14 Відповісти
"Забагатів"!
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14.09.2022 14:41 Відповісти
Вже не молодий, а дурний.
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14.09.2022 13:42 Відповісти
лишняя хромосома на голову жмьоть😂
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14.09.2022 14:15 Відповісти
Так вік розуму не додає.))))
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14.09.2022 14:21 Відповісти
а вік, то не ознака мудрості
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14.09.2022 14:24 Відповісти
Смолоду прореха, к старости дыра.
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14.09.2022 14:27 Відповісти
О-о, сивий уже. Зовсім немолодий.
Не дарма кажуть, що до більшості людей мудрість приходить із роками, але до деяких рокі приходять поодинці
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14.09.2022 13:42 Відповісти
Модняча шапка на ньому.
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14.09.2022 13:46 Відповісти
скотч закінчився, замотали стрейчплівкою
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14.09.2022 13:50 Відповісти
Це мабуть подорожник примотали, він же хворий на усю голову !
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14.09.2022 14:04 Відповісти
Думала, що лопух.
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14.09.2022 14:14 Відповісти
Я таки шапки на хасідах бачив - вони кульки на голову вдягають, щоб мєха не настали

Може він із ортодоксальних? 😂
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14.09.2022 14:17 Відповісти
судя по тельняшке морпех - элитные войска расейской *********
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14.09.2022 13:47 Відповісти
Замість кулька на голову треба було гондон надіти. Щоб усі бачили, хто він є.
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14.09.2022 13:47 Відповісти
Пізно, вже вилупився 😂
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14.09.2022 14:18 Відповісти
Що за презерватив на кумполі?
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14.09.2022 13:52 Відповісти
"Про подарунки"
///

- Доброго дня, Альбертовичу.
- Доброго дня.
- У меня для Вас є подарунок.
- Давай.
- Я тут з мертвого бурята шолом зняв.
( Протягує обгорілого шолома )

- І… що?
( Мовчу )
- Я там чув, що Ви роздали вже десь пів тисячі автівок для військових.
- Ну.
- А нам допоможете?
- Ми всім допомагаємо. Але є одна умова - лише тим, хто на передовій.
- Міняю шолом на пікапи.
( Посміхається )

Вчора передали славетній Житомирській 95-й два пікапи та бус.
Виміняли на шолом. Не глядя)))

Скоро буде вже 600 автівок - які міська влада Дніпра віддала на фронт." - написав Борис Філатов.
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14.09.2022 13:55 Відповісти
- Вуха в шоломі

Філатова посміхнувся 😂
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14.09.2022 14:20 Відповісти
за ті вуха запаску на бусік віддав)))
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14.09.2022 14:24 Відповісти
Кратко о "второй армии галактики"
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14.09.2022 14:00 Відповісти
"Галактикос"(с)

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14.09.2022 14:10 Відповісти
Один орк стоіть в кросівках , тварюка 100% викрав у місцевих жителів міста !!
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14.09.2022 14:11 Відповісти
А шо подєлаєш? Кірза понатирала мозолі на ратицяхне нюхавшому пороху лугандону,
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14.09.2022 16:17 Відповісти
Они там у стены на расстрел поставлены?
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14.09.2022 15:03 Відповісти
"Молодая была уже немолода."(с)
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14.09.2022 14:08 Відповісти
...та ще й дурна як довбня 😂
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14.09.2022 14:21 Відповісти
Ну а як би ти поступив/ Ну розтріляйте. Ось і відповідь, що вони роблять з нашими полоненними.
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14.09.2022 14:16 Відповісти
Это эти, добровольцы, которых сейчас на 3-месячные контракты набирают.

Значит сознательно шел воевать против Украины.

Тут уже не отмажется, что на учениях был.
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Вставай кацап пора... патриот куев...
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14.09.2022 14:45 Відповісти
Новина, задля перших трьох літер у назві статті ....
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14.09.2022 14:45 Відповісти
Орки не розуміють, ЧОМУ ЇХ НЕ РОЗСТРІЛЮЮТЬ!!!!! Вони зробили б тільки так.
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14.09.2022 14:51 Відповісти
Ого! Ця контора, виявляється, уміє не тільки ганятися за Порошенком і кошмарити волонтерів, а ще й ловити рашистів, які вже загубилися і ніякої небезпеки не несуть!
Слава де-бе-ерії!
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14.09.2022 15:10 Відповісти
Обличчя рожеве, чисто вибрите, на формі нема жодної плями, також нема ідентіфікаційних стрічок. Таке враження, що вони полоненного у ВСУ випросили, чи обміняли на щось.
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14.09.2022 23:05 Відповісти
Не стільки того затримання, як піару від ДБР!
А затримали співробітка ДБР, який арештовував клістрони у ПВО?
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14.09.2022 15:16 Відповісти
Та ви шо! Це не на часі! Єднаймося навколо найвеличнішого щеневтіка оманського.
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14.09.2022 16:19 Відповісти
з ним наші вороги об'єднані, тому я пас!
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14.09.2022 16:22 Відповісти
Та я вас ні в чому не звинувачую. Це в мене такий сарказм на недолугі а можливо ворожі дії зечмонь.
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14.09.2022 21:36 Відповісти
У меня такое впечатление, что кулёк на голову он сам натянул, когда прятался в сарае, от дождя....
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14.09.2022 15:38 Відповісти
Відбілює Володя ДБРовських лорлів від того бруду, який вони залишили після своєї роботи по фальшуванню справ проти генералів Марченко, Павловського, спецназівця "Ріфа", Федини, Біленької та інших. Про знищення "Кузні на Рибальському", КРАЗа, "Богдана". Просто дана команді військовим, які проводять зачистку передавати затриманих не поліції, СБУ , а ДБР і вони починають піаритися по Вовиному єдиному телевізору і скоро стануть також, як "лисий" орденоносцями. Ніхто нічого Володя не забув.
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14.09.2022 16:31 Відповісти
ще одна чмоня в пакеті
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14.09.2022 17:42 Відповісти
600 долларів для русні це захмарна зарплата, більш ніж достатньо щоб іти за неї убивать. І це мацковская область на секунду. Ніщєброди ******.
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03.02.2023 08:36 Відповісти
 
 