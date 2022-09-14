У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції під час російської окупації. ФОТОрепортаж

У приміщенні Балаклійського відділку поліції, де під час окупації російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

За даними Сергія Болвінова, в адмінбудівлі поліцейського відділку перебували військові так званої "лнр" та чеченської республіки, а також представники омону м. тольятті та фсб рф. У кожному приміщенні утримували від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження.

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"У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом. На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій", - зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області.

Втікаючи із українського міста, окупанти залишили в’язнів у закритих приміщеннях. Втім, один із заручників зміг розбити вікно і вилізти, аби відкрити всі двері та звільнити інших. Тому точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.







