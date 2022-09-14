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У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції під час російської окупації. ФОТОрепортаж

У приміщенні Балаклійського відділку поліції, де під час окупації російські військові та спецслужби утримували та катували місцевих мешканців.

Про це повідомив начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов, передає Цензор.НЕТ.

За даними Сергія Болвінова, в адмінбудівлі поліцейського відділку перебували військові так званої "лнр" та чеченської республіки, а також представники омону м. тольятті та фсб рф. У кожному приміщенні утримували від 8 до 15 осіб, за якими таємно вели спостереження.

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"У ході огляду будівлі ми виявили дроти, які вели до прихованих відеокамер у приміщеннях, де утримувалися заручники. Люди, зокрема й жінки, спали на полу, а на допитах їх катували електричним струмом. На даний час ми маємо один підтверджений факт смерті людини внаслідок катувань. Нам відомі анкетні дані потерпілого та місце захоронення, відтак будемо проводити ексгумацію для подальших процесуальних дій", - зазначив начальник слідчого управління ГУНП у Харківської області.

Втікаючи із українського міста, окупанти залишили в’язнів у закритих приміщеннях. Втім, один із заручників зміг розбити вікно і вилізти, аби відкрити всі двері та звільнити інших. Тому точна кількість утримуваних та потерпілих ще уточнюється.

У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції під час російської окупації 01
У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції під час російської окупації 02
У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції під час російської окупації 03
У звільненій Балаклії підтвердили смерть людини від катувань у відділку поліції під час російської окупації 04

Автор: 

Нацполіція (15164) катування (598) Балаклія (274) воєнні злочини (1859)


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расєяне хуже нацистов
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14.09.2022 17:30 Відповісти
вони і є фашистами.
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14.09.2022 17:47 Відповісти
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Время для молитв и воспоминаний будет потом. А пока и живые, и мертвые требуют только одного: смерти врагу. Убить их всех - вот единственная задача. Никаких перемирий, минсков, стамбулов, хавасюртов и прочего. Враг должен подохнуть как позорная собака. Даже если это мусора из Владивостока за много тысяч километров. Фура их Казахстана с диверсантом и с парой тонн взрывчатки, которую под видом мебельной компании оставить у входа в здание росгвардии, а затем взорвать всю эту сволочь. Даже там, где они не ждут. В пытках однозначно участвовали как правило те, кто живут очень далеко от нас. Ростовские как правило реально будут боятся, что их узнают и убьют их семью в их же городе. А вот эта сволочь за тысячи км считает себя неуязвимой. Надо это подправить, взорвав в воздух пару зданий вместе с ними, а также построенных лично для мусоров человейников в 24 этажа, еще лучше будет.
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14.09.2022 19:33 Відповісти
Місцевих мусорів теж на мішало б перевірити. Колоборантів серед них не мало.
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14.09.2022 18:50 Відповісти
Опять после ухода рашистов помещения выглядит как притон бомжей.
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14.09.2022 19:06 Відповісти
А кто они если не идейные бомжи?
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14.09.2022 19:55 Відповісти
 
 