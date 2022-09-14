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В Чечні 16-річний син Кадирова очолив всі дитячі й молодіжні організації. ФОТО

16-річний син голови Чечні Ахмед Кадиров зустрівся з міністром освіти Росії Сергієм Кравцовим для обговорення "нових ідей виховання молодого покоління".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Кавказ.Реалии.

Неповнолітній Ахмед отримав посаду регіонального голови Російського руху дітей та молоді. На зустрічі заявили, що під його керівництвом буде об'єднано всі існуючі в регіоні дитячі та молодіжні організації.

Як стверджується, діяльність сина Кадирова буде націлена на проведення державної політики "на користь дітей та молоді" Чеченської республіки.

Читайте: "Помітив, що засидівся": Кадиров захотів у "безстрокову відпустку". РосЗМІ пишуть, що для нього готують нову посаду в Росгвардії

Як відомо, високі посади на держслужбі вже мають діти, племінники, сестри, двоюрідні та чотириюрідні брати Рамзана Кадирова. Загалом, за даними Кавказ.Реалии, державні посади у різний час обіймали близько 100 родичів Рамзана Кадирова. Сам голова Чечні у відповідь на звинувачення у просуванні кар'єрними сходами членів своєї сім'ї заявляв: "Мені не соромно. Якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я впораюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації" чи головою уряду? Мене це мало хвилює".

Рамзана Кадирова внесено до списку санкцій за серйозне порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову та доньок Айшат та Каріну Кадирових та передбачають, зокрема, заборону на в'їзд у країну та ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше щодо Кадирова було запроваджено економічні санкції.

Також читайте: Ідентифіковано приятеля Кадирова Бісаєва, який катував неповнолітнього під час окупації Київщини, - СБУ. ФОТО

Автор: 

діти (5065) Кадиров Рамзан (527) Чечня (284)


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Топ коментарі
+32
Плем'я - признак відсталого на століття суспільства
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14.09.2022 17:55
+23
помалу расия возвращается в средневековье, скоро там будут править дети с регентами
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14.09.2022 17:56
+23
Або скажемо наукоподібніше - трайбалізм.
200 років росія підкорює Кавказ, а результат бачимо на власні очі.
І якщо за 200 років вона не зуміла інтегрувати ці дикі племена, то надії вже нема. Або, скоріше навпаки - ці дикі племена почали інтегрувати росію
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14.09.2022 18:03
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Плем'я - признак відсталого на століття суспільства
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14.09.2022 17:55 Відповісти
Або скажемо наукоподібніше - трайбалізм.
200 років росія підкорює Кавказ, а результат бачимо на власні очі.
І якщо за 200 років вона не зуміла інтегрувати ці дикі племена, то надії вже нема. Або, скоріше навпаки - ці дикі племена почали інтегрувати росію
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14.09.2022 18:03 Відповісти
помалу расия возвращается в средневековье, скоро там будут править дети с регентами
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14.09.2022 17:56 Відповісти
В кращих традиціях передачі влади! Яка гидота? Чому чеченців це влаштовує? Що воно тямить в 16 років?
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14.09.2022 17:56 Відповісти
А що тямить чеченець з тейпу беной в віці 30 років з IQ 70 одиниць? Ну от що тямить сам кадиров з шестикласною освітою і фіктивним дипломом? Тож "стяг їм в руки" - чим більше тупих в управління тим легше нам їх знищувати.
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Тихо-тихо. Кадров, мєжду прочім, професор.)))
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14.09.2022 18:37 Відповісти
Бери більше! Академік.
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14.09.2022 19:05 Відповісти
"Росія пройшла шлях від академіка Сахарова до академіка Кадирова." ©
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14.09.2022 19:52 Відповісти
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14.09.2022 20:39 Відповісти
А батько щось тямить? Тільки Тік-Током бавиться, та овцами
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14.09.2022 18:07 Відповісти
Він навчиться, дайте йому 100 днів...
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14.09.2022 18:53 Відповісти
100 днів і тендітну овечку.
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14.09.2022 20:40 Відповісти
младо-******
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14.09.2022 17:57 Відповісти
" ... как почетный Святой, почетный Великомученик, почетный Папа Римский ... нашего королевства ... " ))). Какие же эти кацапы долбо...бы ))).
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14.09.2022 17:58 Відповісти
Деградація не має межі!
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14.09.2022 17:59 Відповісти
Ну боневтік тут прогає.
Він тільки своїх квартальних та корешів працевлаштував.
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Еще не вечер.

Боневтик может очень быстро превратится в подобие Кадырова .
Процесс уже идет.
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14.09.2022 18:09 Відповісти
Жодних шансів.
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14.09.2022 19:08 Відповісти
Оце лайно, в яке перетворили гордих чеченців буквально за десять років, і надихає орків лізти далі
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Та ніколи вони не були гордими. Ніколи! В 80-ті служив з ними. Їх там чоловік 30 було. Як зберуться в купу такі гордовиті мусульмани. Ну прямо суцільний Аллаху акбар! Якось моя бабуся прислала мені копченого сала. А воно ж пахне... Два брати Умарови були особливо ярими муслімами. Приходить спершу старший брат і просить сала. Даю а він, ****, погрожує - "брату скажеш заріжу". А потім приходить молодшенький "правовірний" і ситуація повторюється - "брату скажеш заріжу". Отакі вони у всьому... А як береш "за яйця" на якомусь косяку один на один то ледве не чоботи лижуть і лепечуть "братішка"... Це тільки кацапські "тварі дрожащіє" їх бояться.
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14.09.2022 19:17 Відповісти
У "кращих" традиціях середньовіччя - "шестирічні царькі" незабаром будуть.
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Будут с рождения приписаны к должности
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14.09.2022 18:10 Відповісти
Це той жирдяй якого як боксерську грушу відгамселили на рингу а потім віддали йому перемогу...
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14.09.2022 18:00 Відповісти
Конкурс на должность Ахмед выиграл в долгой и упорной борьбе с конкурентами.))
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14.09.2022 18:01 Відповісти
А в Украине, эти черножопые животные ввели бы право первой ночи.
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14.09.2022 18:03 Відповісти
Колєнька лукашенка біложопий, ну і що?
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14.09.2022 18:11 Відповісти
Ох вже ці обдаровані діти...Депутатську недоторканість їм подавай
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14.09.2022 18:07 Відповісти
Скоро эти дятлы еще и Нобелевские премии друг другу раздавать начнут ))).
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14.09.2022 18:07 Відповісти
Шнобелівські.
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14.09.2022 18:12 Відповісти
у чеченці особлива любов до кіз кацапів

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14.09.2022 18:14 Відповісти
В його віці Кадирка заразив першого кацапа, а цей лише дитячі організації очолив
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14.09.2022 18:15 Відповісти
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14.09.2022 18:17 Відповісти
Крошка свын к отец пришёл
И спрасыла кироха, -
Маладёжний орган хачу да?
Хрюкнул сыно он в ответ, -
Карашо бэры мой кароший дон.
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14.09.2022 18:21 Відповісти
В нашого презедента також є незамінний кадр Єрмак, який очолив все на світі, від розподілу гуманітарки до міжнародних комісій.
Не розчахнувся би, сидячи на такому широкому шпагаті.
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14.09.2022 18:24 Відповісти
Староста у всіх класах всіх шкіл?
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14.09.2022 18:32 Відповісти
🤣
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14.09.2022 18:35 Відповісти
Это который? Который жирный уродец, боксирующий и побеждающий против падающего от воздуха негра?

Но для нас это хорошая новость. Чеченцы - враги русских. Их в Москве сотни тысяч. Борцухи, многие с оружием, абсолютно все имеют друзей и контакты друг друга, могут за считанные минуты выставить большое число людей в конкретную точку. Кадыров предатель конечно, но он не особо и популярен среди именно имеющих авторитет людей. Но и с ним в том числе можно найти взаимовыгодное сотрудничество. Либо без него, а с чеченцами. Это даже обязательно, это удар в спину и расчленение России на куски. Чеченцы намного, намного полезнее, чем даже коренные украинцы, кто живет в РФ десять или двадцать лет. Последние какие-то очень слабые, несколько сотен работают на диверсии, остальные так.. никак. Выученная беспомощность ударила по ним и уничтожила боевой дух. А вот чеченцы на подъеме. Они реально перережут всех русских изнутри, например какого-то ракетного ученого, который идет из института домой. За небольшую сумму забьют его до смерти, а для нас это великолепное событие. С ними надо взаимодействовать и искать выгоду. Разделяй и властвуй.
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14.09.2022 18:33 Відповісти
Наверняка он еще и талантливый бизнесмен и пишет докторскую по овцеводству
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14.09.2022 18:49 Відповісти
Так і треба тому міністру. Це ж публічне приниження спілкуватись з сосунком кадирівським.
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14.09.2022 18:53 Відповісти
Целый министр проводит совещания со щенком страны, которую якобы победила рашка. Бугагага
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14.09.2022 19:03 Відповісти
ослойобья тугосеря
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14.09.2022 19:16 Відповісти
Чогось згадалось...

"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
- Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики, - сказал капитан.
- Капитан выражает вам свое почтение. - перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
- Это ты, который в кьяватке?
- Ив первую очередь герою сегодняшнего дня.
- Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
- И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
- Хочу на горшок…
- А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С)
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14.09.2022 19:17 Відповісти
Це ***** якийсь СЮР...
Та не просто "СЮР", а "СЮР наскальними малюнками"...
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14.09.2022 19:29 Відповісти
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14.09.2022 19:40 Відповісти
Т.к. этот педаДон несовершеннолетний, то резать головы будет тоже пока только несовершеннолетним.
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14.09.2022 19:46 Відповісти
Так вот как выглядит потомство *******.
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14.09.2022 19:48 Відповісти
Скоро його батько буде управляти всім кацапстаном...відновлюйте ГуЛАГ
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14.09.2022 19:59 Відповісти
«Какая разніца» нічого нікому не нагадує?
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14.09.2022 20:08 Відповісти
Сын Кадырова? И ему уже 16 лет? А своего первого русского он уже убил
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14.09.2022 20:12 Відповісти
Цей цирк скоро скінчиться .На Кавказі вже нависла війна.І Кадирова і всю його сім'ю переб'ють cамі чеченці,
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14.09.2022 20:33 Відповісти
Херня, вон кадырка уже в этом возрасте русским борькам головы отрезал, за что и был удостоен героя раиси
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14.09.2022 21:30 Відповісти
Парень жизнь к успееху шёл!
Всё таки он-Полковник фсб
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14.09.2022 21:31 Відповісти
який батько - такий син
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15.09.2022 04:15 Відповісти
 
 