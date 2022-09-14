В Чечні 16-річний син Кадирова очолив всі дитячі й молодіжні організації. ФОТО

16-річний син голови Чечні Ахмед Кадиров зустрівся з міністром освіти Росії Сергієм Кравцовим для обговорення "нових ідей виховання молодого покоління".

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Кавказ.Реалии.

Неповнолітній Ахмед отримав посаду регіонального голови Російського руху дітей та молоді. На зустрічі заявили, що під його керівництвом буде об'єднано всі існуючі в регіоні дитячі та молодіжні організації.

Як стверджується, діяльність сина Кадирова буде націлена на проведення державної політики "на користь дітей та молоді" Чеченської республіки.

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Як відомо, високі посади на держслужбі вже мають діти, племінники, сестри, двоюрідні та чотириюрідні брати Рамзана Кадирова. Загалом, за даними Кавказ.Реалии, державні посади у різний час обіймали близько 100 родичів Рамзана Кадирова. Сам голова Чечні у відповідь на звинувачення у просуванні кар'єрними сходами членів своєї сім'ї заявляв: "Мені не соромно. Якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я впораюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації" чи головою уряду? Мене це мало хвилює".

Рамзана Кадирова внесено до списку санкцій за серйозне порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову та доньок Айшат та Каріну Кадирових та передбачають, зокрема, заборону на в'їзд у країну та ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше щодо Кадирова було запроваджено економічні санкції.

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