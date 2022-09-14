В Чечні 16-річний син Кадирова очолив всі дитячі й молодіжні організації. ФОТО
16-річний син голови Чечні Ахмед Кадиров зустрівся з міністром освіти Росії Сергієм Кравцовим для обговорення "нових ідей виховання молодого покоління".
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Кавказ.Реалии.
Неповнолітній Ахмед отримав посаду регіонального голови Російського руху дітей та молоді. На зустрічі заявили, що під його керівництвом буде об'єднано всі існуючі в регіоні дитячі та молодіжні організації.
Як стверджується, діяльність сина Кадирова буде націлена на проведення державної політики "на користь дітей та молоді" Чеченської республіки.
Як відомо, високі посади на держслужбі вже мають діти, племінники, сестри, двоюрідні та чотириюрідні брати Рамзана Кадирова. Загалом, за даними Кавказ.Реалии, державні посади у різний час обіймали близько 100 родичів Рамзана Кадирова. Сам голова Чечні у відповідь на звинувачення у просуванні кар'єрними сходами членів своєї сім'ї заявляв: "Мені не соромно. Якщо я відповідаю за свій народ, за республіку і якщо я впораюся, то яка їм різниця, хто буде міністром, головою району, головою адміністрації" чи головою уряду? Мене це мало хвилює".
Рамзана Кадирова внесено до списку санкцій за серйозне порушення прав людини. Санкції поширюються також на його дружину Медні Кадирову та доньок Айшат та Каріну Кадирових та передбачають, зокрема, заборону на в'їзд у країну та ділові контакти, а також заморожування активів на території Сполучених Штатів. Раніше щодо Кадирова було запроваджено економічні санкції.
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200 років росія підкорює Кавказ, а результат бачимо на власні очі.
І якщо за 200 років вона не зуміла інтегрувати ці дикі племена, то надії вже нема. Або, скоріше навпаки - ці дикі племена почали інтегрувати росію
Він тільки своїх квартальних та корешів працевлаштував.
Боневтик может очень быстро превратится в подобие Кадырова .
Процесс уже идет.
кізкацапів
И спрасыла кироха, -
Маладёжний орган хачу да?
Хрюкнул сыно он в ответ, -
Карашо бэры мой кароший дон.
Не розчахнувся би, сидячи на такому широкому шпагаті.
Но для нас это хорошая новость. Чеченцы - враги русских. Их в Москве сотни тысяч. Борцухи, многие с оружием, абсолютно все имеют друзей и контакты друг друга, могут за считанные минуты выставить большое число людей в конкретную точку. Кадыров предатель конечно, но он не особо и популярен среди именно имеющих авторитет людей. Но и с ним в том числе можно найти взаимовыгодное сотрудничество. Либо без него, а с чеченцами. Это даже обязательно, это удар в спину и расчленение России на куски. Чеченцы намного, намного полезнее, чем даже коренные украинцы, кто живет в РФ десять или двадцать лет. Последние какие-то очень слабые, несколько сотен работают на диверсии, остальные так.. никак. Выученная беспомощность ударила по ним и уничтожила боевой дух. А вот чеченцы на подъеме. Они реально перережут всех русских изнутри, например какого-то ракетного ученого, который идет из института домой. За небольшую сумму забьют его до смерти, а для нас это великолепное событие. С ними надо взаимодействовать и искать выгоду. Разделяй и властвуй.
"Солдаты чирикали, как воробьи, и нервничали, как девственницы в брачную ночь. В дверь вошли еще три офицера. За ними шла нянька, которая вела за руку десятилетнего идиота в капитанском мундирчике со слюнявчиком.
- Бу-у-у-у… пьиветик, мальчики, - сказал капитан.
- Капитан выражает вам свое почтение. - перевел суховатый голос какого-то первого лейтенанта.
- Это ты, который в кьяватке?
- Ив первую очередь герою сегодняшнего дня.
- Чего-то я хотел сказать, да позабыл…
- И далее он желает информировать доблестного воина, спасшего наш крейсер, что ему присвоено звание Заряжающего 1-го класса, каковой чин автоматически продлевает срок службы на семь лет. После выписки из госпиталя доблестный герой будет при первой же оказии отправлен в Императорскую Ставку на Гелиор, где Император лично вручит ему орден Пурпурной Стрелы с подвеской Туманности Угольного Мешка.
- Хочу на горшок…
- А теперь обязанности призывают капитана на капитанский мостик. Посему он шлет вам всем свои наилучшие пожелания." (С)
Та не просто "СЮР", а "СЮР наскальними малюнками"...
Всё таки он-Полковник фсб