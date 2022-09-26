Окупанти організували "референдум" біля ЗАЕС: завезена масовка голосувала під виглядом працівників станції, - Енергоатом. ФОТО

Росіяни влаштували фейкове голосування на псевдореферендумі біля захопленої Запорізької атомної електростанції, видаючи запрошених масовиків за персонал ЗАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

"Російські загарбники продовжують грати у "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група чоловіків у цивільному дочекалася закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни. Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.

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