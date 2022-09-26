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Окупанти організували "референдум" біля ЗАЕС: завезена масовка голосувала під виглядом працівників станції, - Енергоатом. ФОТО

Росіяни влаштували фейкове голосування на псевдореферендумі біля захопленої Запорізької атомної електростанції, видаючи запрошених масовиків за персонал ЗАЕС.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє НАЕК "Енергоатом" у телеграмі.

"Російські загарбники продовжують грати у "референдум" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Чергову виставу вони влаштували біля Запорізької АЕС, видаючи запрошених масовиків за персонал атомної станції", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група чоловіків у цивільному дочекалася закінчення зміни на станції та змішалася з її персоналом, який виходив після зміни. Дорогою ряджені роздавали інтерв’ю проросійським пропагандистським ЗМІ та вигукували слова підтримки Росії та псевдореферендуму, після чого пішли до автобуса, в якому проводилося "голосування", і показово заповнили бюлетені.

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Окупанти організували референдум біля ЗАЕС: завезена масовка голосувала під виглядом працівників станції, - Енергоатом 01

Автор: 

Енергоатом (1635) Запорізька АЕС (1405) псевдореферендум (192)


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Референдумы, проведенные вооруженными оккупантами на оккупированной территории не имеют никакого юридического значения.
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26.09.2022 10:58 Відповісти
Бо не предусмотрены нашей Конституцией( в качестве местечковых). Во-вторых: Конституцией не предусмотрено производить подсчет голосов потусторонними третьими силами...В-третьих: какие выборы, а тем более референдумы во время войны(по Конституции).
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26.09.2022 11:07 Відповісти
Когда официально объявят , шо муйлуша сдохла, можно определить свежесть трупака, которому уже должно быть минимум 5 лет?
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26.09.2022 11:01 Відповісти
Запам'ятайте їх! Співучасниками фейкових референдумів,які рососія проводить на окуп. територіях України стали Білорусь,Сирія,Єгипет,Бразилія,Венесуела,Уругвай,Того і Півд-Африканська Республіка.
Представники цих країн стали іноземними "спостерігачами"
Гадаю, дипвідношенням - ВСЕ !‼️‼️
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26.09.2022 11:19 Відповісти
 
 