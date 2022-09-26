Волонтер Бондар просить допомоги у придбанні авто для санітарно-евакуаційних потреб. ФОТОрепортаж

Волонтери просять про допомогу у придбанні санітарно-евакуційного автомобіля.

Про це у Facebook повідомив волонтер-парамедик Юрій Бондар (Шаман), інформує Цензор.НЕТ.

"За декілька тижнів активної визвольної кампанії від окупантів медична служба сильно "просіла" в транспортному забезпеченні. В ході зміни місця дислокації вийшов з ладу броньований гусеничний евак, хоч він і не наш, а приданий, це надзвичайно неприємна подія. В подальшому, виконуючи прямі завдання, виходить з ладу повнопривідний джип кейсевак Ленд Рове Діскавері …. Слідом за ним броньований санітарно-евакуаційний Пінцґауер. На всю цю техніку, описану мною ми робили основну ставку. Висока маневреність, прохідність і як бонус (окрім Діскавері ) броня. Підрозділ продовжує виконувати завдання на техніці, котра залишилась, а залишилось фактично майже нічого … Я не плекаю особливих надій на те , що ми зможемо знайти "спонсора" чи "благодійника" який зможе надати нам повнопривідний пікап або мікроавтобус з повним приводом, я навіть не впевнений чи зможемо назбирати на 1/4 частину необхідну для купівлі, але я хочу спробувати", - зазначив волонтер.

Реквізити для допомоги:

Pay Pal: [email protected]

Ощадбанк: 5167 4989 8079 9138, Бондар Юрій, IBAN UA183257960000026204504953385

Приват Банк: 4149 4998 0484 0971

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