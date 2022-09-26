Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили та повідомили про підозру військовослужбовцю РФ за вбивство мирного мешканця на Київщині. Він був взятий у полон українськими військовослужбовцями у серпні на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на початку березня 2022 року поблизу с. Здвижівка Бучанського району підозрюваний разом з іншими співслужбовцями армії РФ із застосуванням автоматичної стрілецької зброї розстріляв легковий автомобіль ВАЗ, який їхав по автодорозі.

Водій автомобіля - мирний мешканець, загинув на місці. Намагаючись приховати злочин, російські військовослужбовці закопали його тіло у лісі.

"За результатами проведення комплексу слідчих дій встановлено місцезнаходження поховання. Наразі тіло загиблого передано до судово-медичної установи для проведення відповідних експертиз, а також встановлення особи. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора військовослужбовцю, який проходить службу в одному із підрозділів 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії повітряно десантних військ ЗС РФ, повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються інші військовослужбовці РФ, причетні до цього злочину.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

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