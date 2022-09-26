УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11124 відвідувача онлайн
Новини Фото Війна
4 372 6

Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановили та повідомили про підозру військовослужбовцю РФ за вбивство мирного мешканця на Київщині. Він був взятий у полон українськими військовослужбовцями у серпні на Херсонщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, на початку березня 2022 року поблизу с. Здвижівка Бучанського району підозрюваний разом з іншими співслужбовцями армії РФ із застосуванням автоматичної стрілецької зброї розстріляв легковий автомобіль ВАЗ, який їхав по автодорозі.

Водій автомобіля - мирний мешканець, загинув на місці. Намагаючись приховати злочин, російські військовослужбовці закопали його тіло у лісі.

"За результатами проведення комплексу слідчих дій встановлено місцезнаходження поховання. Наразі тіло загиблого передано до судово-медичної установи для проведення відповідних експертиз, а також встановлення особи. За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора військовослужбовцю, який проходить службу в одному із підрозділів 331 парашутно-десантного полку 98 повітряно-десантної дивізії повітряно десантних військ ЗС РФ, повідомлено про підозру за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Наразі встановлюються інші військовослужбовці РФ, причетні до цього злочину.

Досудове розслідування здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ за оперативного супроводу Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скеровано до суду справу з обвинувачення 10 російських військовослужбовців, які катували жителів Бучі, - Офіс генпрокурора. ФОТО

Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 01
Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 02
Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 03
Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 04

Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 05
Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 06
Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 07
Полоненому окупанту повідомлено про підозру у вбивстві жителя Київщини 08

Автор: 

армія рф (17359) Київська область (4022) Нацполіція (15164) вбивство (3088) підозра (767) Офіс Генпрокурора (3249)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
и толку, все равно отдадут на обмен
показати весь коментар
26.09.2022 14:16 Відповісти
Судячи з фото автомобіля, це не могло статись після обстрілу з стрілецької зброї. Або фото не те. Або потім переїхав хтось це авто танком. В будь якому разі, треба дати йому ще п..ди!
показати весь коментар
26.09.2022 14:20 Відповісти
Нужно стимулировать орков сдавать своих собратьев за возможность обмена. Очные ставки, дознания, все дела. За убийство мирных жителей как минимум никакого попадания в обменный фонд.
показати весь коментар
26.09.2022 14:30 Відповісти
какого х*ра лицо замазывают этим у*бкам?
показати весь коментар
26.09.2022 14:41 Відповісти
Зачем морды этих тварей прятать?
показати весь коментар
26.09.2022 15:03 Відповісти
Всіх встановлених учасників вбивства мирного мешканця , привезти на місце в лісі де вони зховали його тіло , і закопати їх живими .
показати весь коментар
26.09.2022 16:08 Відповісти
 
 