Протягом вихідних росіяни обстрілювали Запоріжжя та населені пункти області. Зафіксовано понад 60 руйнувань. ФОТОрепортаж

Упродовж двох діб ворог накрив вогнем Запоріжжя, околиці міста та населені пункти у Запорізькому та Пологівському районах. У результаті збройної агресії є поранені громадяни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на дані від Нацполіції.

"Цими вихідними поліцейські зафіксували ракетні обстріли в обласному центрі та населених пунктах Запорізького району. Унаслідок збройної агресії рашисти зруйнували виробничі будівлі на об’єктах інфраструктури, гаражні приміщення з транспортними засобами, та інші.

Також вибуховою хвилею в житлових будинках, розташованих поряд, потрощено вікна, пошкоджено фасади та дахові покриття.", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено домівки мирного населення у Пологівському району. Жителі Гуляйпільщини повідомили про побитий шифер на будинках і господарчих будівлях, вибиті вікна, посічені автівки та зруйновану дворову територію.

Поранених внаслідок обстрілів мешканців було госпіталізовано.

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