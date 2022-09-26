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Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Унаслідок російського ракетного удару по Первомайському Харківської області загинуло семеро людей, в т.ч. дитина.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 01

"26 вересня ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.

У м. Куп'янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення. 

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 02
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 03
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 04

Також читайте: Окупанти завдали ракетного удару по Первомайському: загинула 15-річна дівчина

В результаті удару по приватному сектору м. Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.

Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 05
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 06
Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС 07

Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.

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Автор: 

обстріл (28449) Харківщина (6054) жертви (1793)


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Топ коментарі
+14
Москальня і особисто кремлівський чорт - будьте ви прокляті на віки вічні і всі ваші виродки 😡
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26.09.2022 17:26
+7
Є тисячи хім.складників, присадок, технологій, що можуть заблокувати логістику, виготовлення та постачання матеріалів, механизмів, etc. для ВС РФ.
Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
Треба блокувати.
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26.09.2022 17:45
+5
Чому не заблоковане постачання до РФ будь-яких матеріалів, що дають змогу виготовляти сталь, диз.паливо, бензін, авто, вантажні авто?
Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
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26.09.2022 17:34
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Москальня і особисто кремлівський чорт - будьте ви прокляті на віки вічні і всі ваші виродки 😡
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26.09.2022 17:26 Відповісти
Чому не заблоковане постачання до РФ будь-яких матеріалів, що дають змогу виготовляти сталь, диз.паливо, бензін, авто, вантажні авто?
Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
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26.09.2022 17:34 Відповісти
та да. Не поставлять им железную руду и кокс.
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26.09.2022 17:39 Відповісти
Є тисячи хім.складників, присадок, технологій, що можуть заблокувати логістику, виготовлення та постачання матеріалів, механизмів, etc. для ВС РФ.
Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
Треба блокувати.
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26.09.2022 17:45 Відповісти
и какие ж присадки сыпят в домну?
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26.09.2022 17:51 Відповісти
Експерти мають визначити.
Наприклад, номенклатура імпортних присадок, що використовують підрозділи ВСРФ (у складі готової продукції) наличує 1700 найменувань.

Нажаль, це значний обсяг роботи та лобіювання у ЄС/США, "диванні болтуни" з цього форуму на формування та лобіювання такого переліку інтелектуально не здатні.
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26.09.2022 18:01 Відповісти
Куди дивиться Залужний зі своїмі Генералами?Первомайськ -глибоко в тилу.Що оркі прорвали фронт?Я не второпаю..
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26.09.2022 17:48 Відповісти
Вот твари Валуйские, забыли как ездили десятки лет за жратвой, одеждой, работать, в Купянск итд!? В Харьков учится, в ПТУ, техникумы, институты, в зоопарк и прочие собачьи радости убогих колхозников нищих в обносках ширпотреба раймагов с керосином и денатуратом синего и зелёного цвета! 7 гражданских в своих домах, девочка 15 лет! Траур надо завтра объявить. Когда же вытрем их с земли до состояния пыли?
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26.09.2022 18:17 Відповісти
Що б ви виздихали кацапські варвари ,будьте прокляті рапзом з народом дибільної росії.
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26.09.2022 19:08 Відповісти
Царство Небесне загиблим ...
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26.09.2022 23:38 Відповісти
 
 