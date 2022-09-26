Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж
Унаслідок російського ракетного удару по Первомайському Харківської області загинуло семеро людей, в т.ч. дитина.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Харківській області.
"26 вересня ворог обстріляв 2 населені пункти у Первомайській і Куп'янській громадах. Били реактивними системами залпового вогню із застосуванням заборонених касетних боєприпасів, а також важкої артилерії", - йдеться у повідомленні.
У м. Куп'янську в наслідок влучання цих боєприпасів загорілась будівля церковної школи та крамниця на загальній площі 500 кв.м. Одна людина отримала поранення.
В результаті удару по приватному сектору м. Первомайського, який стався близько 13:30, загинуло 7 людей, серед яких 15-річна дитина. Трапились руйнування приватних осель, виникла пожежа у літній кухні на площі 20 кв.м., а також в автомобілі.
Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
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Все це РФ використовує для виготовлення та функціонування апарату вбивств...
ЄС та США мають заблокувате це, як авіа- частини.
Ці складники імпортуються в РФ з таких країн: ЄС, США, Канада, Індія, Кітай.
Треба блокувати.
Наприклад, номенклатура імпортних присадок, що використовують підрозділи ВСРФ (у складі готової продукції) наличує 1700 найменувань.
Нажаль, це значний обсяг роботи та лобіювання у ЄС/США, "диванні болтуни" з цього форуму на формування та лобіювання такого переліку інтелектуально не здатні.