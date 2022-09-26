Фахівці "Укртрансгазу" виготовили САУ для потреб тероборони, поєднавши трофейну МТЛБ з гарматою "Рапіра". ВІДЕО+ФОТО
На одному з сервісних підприємств Укртрансгазу для потреб тероборони ЗСУ виготовили самохідну артилерійську установку, шляхом поєднання трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ та протитанкової гармати "Рапіра" калібром 100 мм.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укртрансгазу.
"Із запитом на виготовлення такої установки звернулися військові загону ТрО. Ідею поєднати бронетранспортер та гармату в імпровізовану САУ запозичили у миколаївських військових, котрі у серпні виготовили та успішно випробували в бою першу таку установку. Тож вирішили і для власних потреб "удосконалити" трофейний російський МТ-ЛБ українською Рапірою", - йдеться у повідомленні.
Наразі самохідна артилерійська установка уже готова до роботи, успішно пройшла випробування на полігоні та з дня-на-день відправиться на фронт неподалік російського кордону.
Планується до виготовлення щонайменше ще двох таких САУ.
Будь ласка, зачекайте...
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Якось на форумі писали, що там маса недоліків і те не таке і це не так.
Чудово: але ж нічого іншого у нас немає!
Всі радянськи САУ, виготовлялися в параші!
Але ми мов той абориген, лежимо під пальмою і чекаємо, щоб подув вітер і почали падати кокоси.
А якщо вітру не буде, буде голод.
Для мене цим все сказано.
Наші мало самохідних гаубиць затрофєіли?!
Зварили одну, ще дві на підході. Досягнення для оборонпрому?
Але Цензору !!!
Цій "новині" - уже півтора місяці
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-na-bronetyagach-vstanovyly-100-mm-garmatu-rapira/ В Україні на бронетягач встановили 100-мм гармату "Рапіра"
https://konkurent.ua/publication/101977/nou-hau-viyni-ukrainski-pihotintsi-shrestili-mtlb-z-rapirou-video/ Ноу-хау війни: українські піхотинці «схрестили» МТЛБ з «Рапірою» (відео)
https://**********.com.ua/2022/08/13/vynyshhuvach-tankiv-kraken-rozroblenyj-na-bazi-trofejnoyi-tehniky-rashystiv/ Винищувач танків «КRAKEN» розроблений на базі трофейної техніки рашистів
і т.д. і т.п.
як на нуль так тероборону нарівні з армійцями ставлять а як важку зброю та броню дати так тероборона як якісь каліки яким не треба бо обійдуться.
в Києві потроху починають асфальт класти, виймають стару бруківку і укладають нову..... хоча нагальної потреби в цоьму нема.... кажу я громадянин який проживає у цому районі.... район Голосіївський......
мабуть зелені переймають досвід собяніна з мацкви......
А я не впевнений, що сау "Богдана", зараз щодня сходять з конвеєра.
І цю країну русня сподівається перемогти?
специфічна штука.
Краще б безвідкатну на поворотній "турелі" поставили.