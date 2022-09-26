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Фахівці "Укртрансгазу" виготовили САУ для потреб тероборони, поєднавши трофейну МТЛБ з гарматою "Рапіра". ВІДЕО+ФОТО

На одному з сервісних підприємств Укртрансгазу для потреб тероборони ЗСУ виготовили самохідну артилерійську установку, шляхом поєднання трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ та протитанкової гармати "Рапіра" калібром 100 мм.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Укртрансгазу.

Фахівці Укртрансгазу виготовили САУ для потреб тероборони, поєднавши трофейну МТЛБ з гарматою Рапіра 01

"Із запитом на виготовлення такої установки звернулися військові загону ТрО. Ідею поєднати бронетранспортер та гармату в імпровізовану САУ запозичили у миколаївських військових, котрі у серпні виготовили та успішно випробували в бою першу таку установку. Тож вирішили і для власних потреб "удосконалити" трофейний російський МТ-ЛБ українською Рапірою", - йдеться у повідомленні.

Наразі самохідна артилерійська установка уже готова до роботи, успішно пройшла випробування на полігоні та з дня-на-день відправиться на фронт неподалік російського кордону.

Планується до виготовлення щонайменше ще двох таких САУ.

Також дивіться: Тероборонівці з Дніпра затрофеїли ворожу БМП. ВIДЕО

Автор: 

зброя (7461) Укртрансгаз (878) артилерія (788) тероборона (386)


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Топ коментарі
+43
А зебуіни за цей час, хоч одну "Богдану" виготовили?
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26.09.2022 19:24
+33
З асфальту?
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26.09.2022 19:36
+21
Україна це - золоті руки, золоті голови, золоті люди, крім зедовбнів та слуг наріда
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26.09.2022 19:39
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А зебуіни за цей час, хоч одну "Богдану" виготовили?
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26.09.2022 19:24 Відповісти
З асфальту?
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26.09.2022 19:36 Відповісти
Простіше постити про винахідників…
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26.09.2022 20:05 Відповісти
Я не впевнений, що сау "богдана" щодня сходять з конвеєра.
Якось на форумі писали, що там маса недоліків і те не таке і це не так.
Чудово: але ж нічого іншого у нас немає!
Всі радянськи САУ, виготовлялися в параші!
Але ми мов той абориген, лежимо під пальмою і чекаємо, щоб подув вітер і почали падати кокоси.
А якщо вітру не буде, буде голод.
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26.09.2022 20:10 Відповісти
Форуми-штука кучерява, а одна участь Богдани у визволенні Зміїного варта уваги. Але скоморох навіть назву не зможе вимовити, застрягне йому це слово, як і Стугна, Нептун, Вільха. Жодного разу не чув цих слів від нього.
Для мене цим все сказано.
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26.09.2022 21:09 Відповісти
А по суті Вашого посту, мабуть Ви такі праві.
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26.09.2022 20:14 Відповісти
Чудесно.Все для фронта все для победы
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26.09.2022 19:25 Відповісти
Це саме то, чим треба п*здить "фтаруюарміюміра" - РЕСПЕКТ!!!
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26.09.2022 19:28 Відповісти
Если честно,то рапиры в этой войне себя плохо зарекомендовали. Она ненарезная, бронебойными стреляет только прямой наводкой а это 1-1.3 км. А осколочных чтобы стрелять с закрытых позиций нет. На мтлб лучше ставить или крупнокалиберные пулеметы или АГС. А вообще и на том спасибо.
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26.09.2022 19:37 Відповісти
Безпосередньо у гущу бойових дій я би її не кидав, а для охорони кордонів з Білорашкою, або Придністров"ям - саме воно. Імхо.
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26.09.2022 19:40 Відповісти
Ми говоримо про ТрО. Все що можна роботити треба робити - воно лишнім не буде. Блокпост з такою шнягою всяк краще ніж блокпост без неї.
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26.09.2022 23:24 Відповісти
Видимо страшно)))
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26.09.2022 20:25 Відповісти
Добре. Кожен робить що може для перемоги!
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26.09.2022 19:37 Відповісти
Питається: нахрена винаходити велосипед?!
Наші мало самохідних гаубиць затрофєіли?!
Зварили одну, ще дві на підході. Досягнення для оборонпрому?
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26.09.2022 21:13 Відповісти
У тому то і прикол, що це не ОборонПром
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26.09.2022 21:32 Відповісти
Тобі воно жме? Лишн зброя в нас є, можемо носом вже крутити?
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26.09.2022 23:25 Відповісти
с виду почти М109.
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26.09.2022 19:37 Відповісти
Для бульбашів підіиде.
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26.09.2022 19:38 Відповісти
Україна це - золоті руки, золоті голови, золоті люди, крім зедовбнів та слуг наріда
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26.09.2022 19:39 Відповісти
В цілому - згоден !
Але Цензору !!!
Цій "новині" - уже півтора місяці
https://mil.in.ua/uk/news/v-********-na-bronetyagach-vstanovyly-100-mm-garmatu-rapira/ В Україні на бронетягач встановили 100-мм гармату "Рапіра"
https://konkurent.ua/publication/101977/nou-hau-viyni-ukrainski-pihotintsi-shrestili-mtlb-z-rapirou-video/ Ноу-хау війни: українські піхотинці «схрестили» МТЛБ з «Рапірою» (відео)
https://**********.com.ua/2022/08/13/vynyshhuvach-tankiv-kraken-rozroblenyj-na-bazi-trofejnoyi-tehniky-rashystiv/ Винищувач танків «КRAKEN» розроблений на базі трофейної техніки рашистів

і т.д. і т.п.
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26.09.2022 20:58 Відповісти
це не одне й те ж. То кракен, а тут нєфтяніки, там просто пушку на мотолигу, а тут прям такий собі український Хетцер. Невже не бачите різниці?
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27.09.2022 11:23 Відповісти
жалюгідно.

як на нуль так тероборону нарівні з армійцями ставлять а як важку зброю та броню дати так тероборона як якісь каліки яким не треба бо обійдуться.
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26.09.2022 19:43 Відповісти
Говноеды рабZeи однажды даже блоху подковали,Емеля лодырь с печи слез и каже...неужели мы потомственные алконаркоши блох умеем подковать ..а Иван-дурак каже,та то западные технологии типа Билл Гейтс придумал компьютер за 5 минут..для рюZZkoго быдла... умный дурак оказывается Ванька 🦍с кален встал...🤣
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26.09.2022 19:44 Відповісти
офф топ
в Києві потроху починають асфальт класти, виймають стару бруківку і укладають нову..... хоча нагальної потреби в цоьму нема.... кажу я громадянин який проживає у цому районі.... район Голосіївський......
мабуть зелені переймають досвід собяніна з мацкви......
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26.09.2022 19:59 Відповісти
"Це стало можливим завдяки зусиллям Володимира Зеленського та злагодженій роботі Офісу Президента, яку координував Андрій Єрмак"
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26.09.2022 20:00 Відповісти
опять самоделкины херней страдают... Эту бы энергию, да в нужное русло.
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26.09.2022 20:00 Відповісти
Ця енергія, повинна йти від держави.
А я не впевнений, що сау "Богдана", зараз щодня сходять з конвеєра.
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26.09.2022 20:05 Відповісти
А ти вже виготовив крилату ракету? Ні? Може хоч дрона з вогами сконструював? Нєсамодєлкін.
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26.09.2022 23:27 Відповісти
МТ12 противотанковое орудие для стрельбы прямой и полупрямой наводкой. Это не гаубица. Если сравнивать то с комплексом ПТУР . Это лучше чем прицепной вариант но сейчас эпоха ПТУР, этот вид артиллерии устарел.
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26.09.2022 20:05 Відповісти
зебилы закатали в асфальт КБ Луч и его модернизацию Штурм-С
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26.09.2022 20:18 Відповісти
Фишка в том.. что быдло путлера не знает что именно подключено к логистике этого аппарата...а следовательно вычислить его местонахождение невозможно...нет такого в каталоге рюZZкой армии...🤣🤣🤣
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26.09.2022 20:17 Відповісти
Так собі. На відео цю САУ від пострілу аж ********** з місця. Для точності це неймовірний недолік. Але що нам лишається, якщо нових артсистеми не дають. А стосовно САУ Богдана, то до війни вони виготовлялись на заводі у Краматорську.
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26.09.2022 20:18 Відповісти
мт-12 протитанкова гармата, вона не пристосована для стрільби із закритих позицій. Тобто навідник має побачити танк на відстані 1,5-2 км, навестись, зістрибнути із моталиги і вїбать зі шнурка... Мабуть, не треба казати, що з цього нічого не вийде?
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26.09.2022 20:26 Відповісти
краще міномет поставити чи птур
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26.09.2022 21:35 Відповісти
А куда, по твоему, должна деться отдача, если пушка жёстко закреплена на корпусе?
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27.09.2022 13:15 Відповісти
Залишилось укомплектувати екіпаж "Слугами народу" з Верховної ради.
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26.09.2022 20:35 Відповісти
я б їх в причепний кунг, щоб побільше влізло, але гармату б зняв, навіщо гарматі пропадати
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26.09.2022 22:06 Відповісти
Фердинанд.
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26.09.2022 21:16 Відповісти
Це нова розробка Боневтіка замімть САУ "Богдана", яку розробили при "баризі"? Круто.
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26.09.2022 21:38 Відповісти
Фахівці укртрансрансгазу фіначать танки 😀👍
І цю країну русня сподівається перемогти?
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26.09.2022 21:51 Відповісти
Хочется спитати у головного зебуїна: що наща оборонка випустила за час війни: хоч одну Богдану, Вільху? Чи продовжується виробництво Стугни, Корсару,*********** до них, та інших? В кого спитати? Чи ми повністю надіємося на Захід?
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26.09.2022 22:17 Відповісти
Так собі ... "Башта" ж не повертається ... Це хіба ворожу колону заскочити і прямою наводкою.
специфічна штука.
Краще б безвідкатну на поворотній "турелі" поставили.
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26.09.2022 22:47 Відповісти
Краще б дали гроші професіоналам з КБ Луч.
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26.09.2022 23:09 Відповісти
Ну ... Що було. Трофейна МТЛБ і трофейна Рапіра. От і склепали. Вийшов "Фердінанд".
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27.09.2022 16:11 Відповісти
враховуючи що це мотолига, мотолига з такою штукою краще ніж мотолига без неї.
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26.09.2022 23:30 Відповісти
Краще чого, дурню?
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26.09.2022 23:51 Відповісти
Краще ніж нічого, мєгамозг.
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28.09.2022 02:00 Відповісти
У МТЛБ зправа є маленька башта під кулемет. Норм. Для певних задач.
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27.09.2022 16:09 Відповісти
...Назвати "Фердинанд-2" - і лаптєрилі у власному жовчі втопляться від злості.
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26.09.2022 23:29 Відповісти
Від такої віддачі корпус цікаво швидко у неї тріщинами піде?
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27.09.2022 11:35 Відповісти
Не піде... в не пішов...!
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27.09.2022 15:45 Відповісти
Значить люди по сопромату порахували навантаження, перш ніж повісити)
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27.09.2022 16:07 Відповісти
До 15 пострілу ...
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27.09.2022 16:12 Відповісти
 
 