У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено приміщення, яке російські загарбники використовували як госпіталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Виявлений "госпіталь" під час окупації був закритим об’єктом: сюди могли потрапити лише російські військові. Імпровізовані "палати" були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях. Зважаючи на сліди крові, поранені лежали прямо на підлозі.





Під час огляду слідчі та криміналісти виявили перев’язувальні матеріали, шприці, медпрепарати, милиці - термін придатності цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. А ще – одяг зі слідами крові і… б/ушне розпароване взуття.

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Зазначається, що усі ці речі долучені до матеріалів кримінального провадження і допоможуть встановити, хто і кого "лікував" у цьому "госпіталі".

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