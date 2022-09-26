У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
В деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено приміщення, яке російські загарбники використовували як госпіталь.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.
Виявлений "госпіталь" під час окупації був закритим об’єктом: сюди могли потрапити лише російські військові. Імпровізовані "палати" були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях. Зважаючи на сліди крові, поранені лежали прямо на підлозі.
Під час огляду слідчі та криміналісти виявили перев’язувальні матеріали, шприці, медпрепарати, милиці - термін придатності цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. А ще – одяг зі слідами крові і… б/ушне розпароване взуття.
Зазначається, що усі ці речі долучені до матеріалів кримінального провадження і допоможуть встановити, хто і кого "лікував" у цьому "госпіталі".
Будь ласка, зачекайте...
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https://youtu.be/jNh7caXqr1E
то мабудь їм й така медицина за щасття
основна маса з глибинки рф це дикі люди
їх просто навчили говорити
(плаче від щастя)
Госпіталь. А не шпиталь, у якому калідорами фершали походжають...
О! Яке поле для фантазії та мрій про післявоєнну московію дає ця фраза!
Як там у них співають: "Кавьіляй патіхонєчку"? Оооось!