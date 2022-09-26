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У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В деокупованому Ізюмі на Харківщині виявлено приміщення, яке російські загарбники використовували як госпіталь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Національної поліції.

У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі 01

Виявлений "госпіталь" під час окупації був закритим об’єктом: сюди могли потрапити лише російські військові. Імпровізовані "палати" були облаштовані безпосередньо у підвальних приміщеннях. Зважаючи на сліди крові, поранені лежали прямо на підлозі.

У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі 02
У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі 03

Під час огляду слідчі та криміналісти виявили перев’язувальні матеріали, шприці, медпрепарати, милиці - термін придатності цих речей датований 50-60-ми роками минулого століття. А ще – одяг зі слідами крові і… б/ушне розпароване взуття.

У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі 04

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Останні дні окупації росіяни вже розуміли, що більше тут не господарі, - мешканка Ізюму про життя у місті. ВIДЕО

У Нацполіції показали колишній госпіталь російських окупантів в Ізюмі 05

Зазначається, що усі ці речі долучені до матеріалів кримінального провадження і допоможуть встановити, хто і кого "лікував" у цьому "госпіталі".

Дивіться також: Бійці ЗСУ знайшли поблизу Ізюму підбитий російський БТР і мертвого окупанта. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (17359) Нацполіція (15164) Ізюм (331)


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Топ коментарі
+22
Немецкие диды таки были правы:
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26.09.2022 20:16
+18
дивно що там не знайшли ветеринарних препаратів...
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26.09.2022 20:15
+11
ну якщо орки перший раз побачили в Україні в сільській хаті туалет
то мабудь їм й така медицина за щасття
основна маса з глибинки рф це дикі люди
їх просто навчили говорити
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26.09.2022 20:18
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дивно що там не знайшли ветеринарних препаратів...
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26.09.2022 20:15 Відповісти
Забрали с собой в первую очередь, как самое ценное
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27.09.2022 08:10 Відповісти
вони шо там худобу лікували?
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26.09.2022 20:16 Відповісти
Немецкие диды таки были правы:
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26.09.2022 20:16 Відповісти
Тут відеопродовження
https://youtu.be/jNh7caXqr1E
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26.09.2022 20:24 Відповісти
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26.09.2022 22:01 Відповісти
Не смійся із української національної тварини. Ти ж найбільше поважаєш сало із нашої української свині. А кацапів уже за київських князів називали ПЕСИГОЛОВЦЯМИ
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27.09.2022 00:34 Відповісти
Возможно, ты не в курсе, за что немцы прозвали каZZапов русскими свиньями. Они, когда освободили от каZZапов оккупированные теми районы Польши-Румынии-Украины, увидели примерно то же, что наши сейчас видят в освобождённых местах Украины. А когда немцы вступили на "исконно-посконно-глубинные" каZZапские территории, то вообще офигели с поголовного свинства и скотства. Так что наше украинское сало тут как раз ни при чём.
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27.09.2022 08:30 Відповісти
ну якщо орки перший раз побачили в Україні в сільській хаті туалет
то мабудь їм й така медицина за щасття
основна маса з глибинки рф це дикі люди
їх просто навчили говорити
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26.09.2022 20:18 Відповісти
их генералы прикинули: в каких условиях орки народились в таких и подыхать будут.., бо кацапам лишний стресс от нормальной, людской, больницы ни к чему
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26.09.2022 20:26 Відповісти
Discovering russky's world class medical advancements.
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26.09.2022 20:31 Відповісти
Ні шаріте, звичайно, але їм не звикати...
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26.09.2022 20:34 Відповісти
Silent Hill - как и всё остальное у кацапни ...
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26.09.2022 20:35 Відповісти
Всё , что на фото - несущественно . Главное отличие от украинского - по нему не прилетает .
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26.09.2022 20:36 Відповісти
Госпіталь!
(плаче від щастя)
Госпіталь. А не шпиталь, у якому калідорами фершали походжають...
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26.09.2022 20:51 Відповісти
"і… б/ушне розпароване взуття"

О! Яке поле для фантазії та мрій про післявоєнну московію дає ця фраза!
Як там у них співають: "Кавьіляй патіхонєчку"? Оооось!
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26.09.2022 21:04 Відповісти
На первом фото на полу видны два автомобильных колеса, одно - запакованное и с резиной, другое - только диск. Росиянские военврачи с клятвой Гиппократа в сердце такие же мародеры как и остальная 3,14здобратия "2-й армии в мире".
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26.09.2022 21:05 Відповісти
Дикуни судячи по пейзажу ...
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26.09.2022 21:12 Відповісти
А ШО, СКРЄПНО 😁
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26.09.2022 21:22 Відповісти
Все как на Рассеюшке, порядок Срали только непонятно куда, в умывальник или за батарею?
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26.09.2022 21:43 Відповісти
они там просто ширялись
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26.09.2022 22:12 Відповісти
 
 