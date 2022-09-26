На місці російського удару по Первомайському знайдено уламки ракети "Іскандер М", – Нацполіція. ФОТО

На місці удару по цивільній інфраструктурі м. Первомайський знайдено уламки російської ракети "Іскандер-М".

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Військовослужбовці рф нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури в Первомайську. На жаль, є загиблі, серед них Є пошкодження інфраструктури, а також частково зруйновані два житлових будинки - вибито вікна, пошкоджено дахи.

Слідчі працюють на місці, знайдені уламки ракети "Іскандер М", - повідомив поліцейський.

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