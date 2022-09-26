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На місці російського удару по Первомайському знайдено уламки ракети "Іскандер М", – Нацполіція. ФОТО

На місці удару по цивільній інфраструктурі м. Первомайський знайдено уламки російської ракети "Іскандер-М".

Про це повідомив заступник начальника ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов, інформує Цензор.НЕТ.

На місці російського удару по Первомайському знайдено уламки ракети Іскандер М, – Нацполіція 01

"Військовослужбовці рф нанесли ракетний удар по об’єкту цивільної інфраструктури в Первомайську. На жаль, є загиблі, серед них Є пошкодження інфраструктури, а також частково зруйновані два житлових будинки - вибито вікна, пошкоджено дахи.

Слідчі працюють на місці, знайдені уламки ракети "Іскандер М", - повідомив поліцейський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок ракетного удару по Первомайському на Харківщині загинуло 7 людей, - ДСНС. ФОТОрепортаж

Автор: 

крилаті ракети (1073) обстріл (28449) Нацполіція (15164) Харківщина (6054)


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26.09.2022 23:57 Відповісти
И где же Амнести Интернешнл которая расскажет что мирные гражданские спровоцировали удар по себе потому что они прятались в своих домах а не выбежали в поле?
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27.09.2022 00:05 Відповісти
Розлючене ху@ло просто вбиває мирних мешканців і дітей в нашій краіні !Цього вилупка чекає страшна смерть за всі його злодіяння в нашій краіні !
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27.09.2022 00:27 Відповісти
І тих хто виконував його накази
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27.09.2022 00:45 Відповісти
І тим хто підтримував злочинців - всім страшна смерть !
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27.09.2022 00:47 Відповісти
коли прилітає по Донецьку, наприклад - то касапи пи...ть "нашли останки натовского снаряда 155 калибра" (десь так, а то й про HIMARS/GMLRS згадують), але фоток "останков" не подають.
А тут фотка, і спеціаліст елементарно розбереться, що то було.
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27.09.2022 01:19 Відповісти
сонне, напів-ватне містечко в харківській області, нікого не чіпало, вирощувало зерно, прихистило біженців із сусідньої окупованої Балаклії, з жахом дивилося на Ізюм, і от і йому прилетіло(
ще й цілий іскандер потратили, ссуки.
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27.09.2022 11:35 Відповісти
 
 