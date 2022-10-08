Правоохоронці-зрадники втекли з Вовчанська, кинувши свою російську форму та зброю. ФОТОрепортаж

Співробітники ДБР встановили особи десяти правоохоронців, які під час російської окупації Вовчанська Харківської області погодилися працювати на ворога. Тікаючи, вони залишили російську форму та амуніцію.

Про це повідомляє пресслужба ДБР, передає Цензор.НЕТ.

"Під час проведення 16 санкціонованих судом обшуків за місцем проживання правоохоронців, виявлено та вилучено формений одяг поліції РФ; символіку окупаційних військ; георгіївські стрічки; пропагандистські газети; комп’ютерну техніку; флеш-накопичувачі; зброю, у тому числі незаконно вилучену у місцевого населення тощо. Тривають слідчі дії, зокрема вживаються заходи щодо затримання зрадників", - йдеться в повідомленні.

Вирішується питання щодо повідомлення колишнім правоохоронцям про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України). Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює офіс Генерального прокурора.

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