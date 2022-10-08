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Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж

розстріл

Чотирьох мирних мешканців окупанти розстріляли у погребі на Харківщині. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!

Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Харківську обласну прокуратуру

За попередніми даними, у смт Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.

"Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Управління СБУ в Харківській області спільно з криміналістами ГУНП в Харківській області виявили трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в ділянці грудної клітини та голови", - ідеться в повідомленні.

Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова.

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Загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.

Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому 01

Також дивіться: Два тіла з ознаками катувань виявили на заводі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж


Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому 02
Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому 03

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Автор: 

прокуратура (3676) катування (599) розстріл (267) смерть (6750) Харківщина (6054) жертви (1793) Куп’янськ (758)


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Топ коментарі
+8
Что на ето Маск скажет? Что все они хотели присоединения к разие?
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08.10.2022 15:39
+5
Не забудем, не простим.
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08.10.2022 15:31
+4
відомо що маск продав все житло у Каліфорнії потрібно подарувати йому житло на окупованій території, нехай приїде поживе там і дослідить все з середини, а то п.здіти у твітері за 10тис.км та робити політичні заяви це не серйозно..
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08.10.2022 16:00
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чы почекаты покы буба с офисом местный моссад вырастит?
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08.10.2022 15:31 Відповісти
Не забудем, не простим.
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08.10.2022 15:31 Відповісти
не простим по самый конец черенка лопаты...
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08.10.2022 15:41 Відповісти
*****... Пленных брать выстрелом в голову... Но нужен обменный фонд, несмотря на то, что путлер своих рашоорков отправляет в победобесие в один конец.
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08.10.2022 15:38 Відповісти
Что на ето Маск скажет? Что все они хотели присоединения к разие?
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08.10.2022 15:39 Відповісти
відомо що маск продав все житло у Каліфорнії потрібно подарувати йому житло на окупованій території, нехай приїде поживе там і дослідить все з середини, а то п.здіти у твітері за 10тис.км та робити політичні заяви це не серйозно..
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08.10.2022 16:00 Відповісти
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08.10.2022 15:56 Відповісти
🙏🙏🙏
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08.10.2022 16:59 Відповісти
Певно і катували ще
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08.10.2022 15:57 Відповісти
😢
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08.10.2022 17:05 Відповісти
 
 