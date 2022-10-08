Росіяни розстріляли чотирьох мирних мешканців у погребі в Куп’янську-Вузловому. ФОТОрепортаж
Чотирьох мирних мешканців окупанти розстріляли у погребі на Харківщині. УВАГА! Новина містить кадри, не рекомендовані до перегляду особам до 21 року, вагітним та людям зі слабкою психікою!
Про це інформує Цензор.НЕТ і посиланням на Харківську обласну прокуратуру
За попередніми даними, у смт Куп’янськ-Вузловий у середині вересня російські військові розстріляли у погребі домоволодіння чотирьох мирних мешканців. Серед них — 73-річна власниця будинку та сусідська родина — 71-річна жінка, її онук та невістка.
"Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області та слідчі Управління СБУ в Харківській області спільно з криміналістами ГУНП в Харківській області виявили трупи з ознаками насильницької смерті. У всіх — кульові поранення в ділянці грудної клітини та голови", - ідеться в повідомленні.
Під час огляду погреба виявлено гільзи від автомату Калашникова.
Загиблих поховали родичі та сусіди на території їхніх домоволодінь. Наразі трупи направлено для проведення судово-медичної експертизи.
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