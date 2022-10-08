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Новини Фото Війна
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Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 8 жовтня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Кураховому Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені 01

"Внаслідок удару 3 людини травмовано, пошкоджено 6 багатоповерхівок. На місці працюють піротехніки, рятувальники та поліція.

Вся територія Донецької області — в зоні підвищеного ризику! Прилетіли може будь-куди і будь-коли", - йдеться у повідомленні.


Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли 15 населених пунктів Донеччини. Серед вбитих - дитина. ФОТОрепортаж


Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені 03
Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені 04
Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені 05
Росіяни завдали ракетного удару по Кураховому на Донеччині: пошкоджені 6 багатоповерхівок, є поранені 06

обстріл (28472) Донецька область (8459) Кириленко Павло (907)


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Топ коментарі
+3
схоже на відповідь за міст
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08.10.2022 15:48
+3
ось у цьому вся раша
по військових в них не виходить, б'ють по цивільним
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08.10.2022 15:50
+2
Ці гниди довго будуть казитися.
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08.10.2022 15:49
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схоже на відповідь за міст
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08.10.2022 15:48 Відповісти
Ці гниди довго будуть казитися.
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08.10.2022 15:49 Відповісти
Відповідь жителям Донбаса від тварин даунбаса.
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08.10.2022 16:15 Відповісти
ось у цьому вся раша
по військових в них не виходить, б'ють по цивільним
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08.10.2022 15:50 Відповісти
Через Мелитополь на Запорожское направление оккупанты перевозят что-то в фурах. Об этом сообщает издание Риа-Мелитополь.

По одной из улиц города, Ломоносова, выстроилась колонна фур. Что перевозят в них россияне, не понятно.

Более того, вся парковочная площадка в районе АТБ по улице Ломоносова также заставлена фурами. По большей части на них написано МЧС Р....и, на других просто номера Ставропольского края, говорится в сообщении.

В Запорожском и Херсонском направлениях через Мелитополь едут бензовозы. Вчера через город в грузовиках везли российских мобилизованных, сообщает автор паблика.

«Пушечное мясо» ехало со спальниками и матрасами. А в пропагандистских ТГ-каналах к вечеру появились видео, в котором рашисты рассказали о подоспевшем пополнении на Запорожском направлении.

Вновь прибывшие военнослужащие РФ - дагестанцы и осетины.
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08.10.2022 15:51 Відповісти
Якщо те лайно випало з-під спідниці самки, яку завезли після 33-го року в умовний Харків, перед тим заморивши голодом справжніх етнічних українців, то воно не може називатись етнічним. Понаїхавше-ось його справжнє ім'я.
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08.10.2022 16:03 Відповісти
А ти етнічно хто?
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08.10.2022 16:16 Відповісти
Ти навіть не знаєш значення слова козачок.
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08.10.2022 18:01 Відповісти
Ето все на что способны русофашисты, воевать против мирных и безоружных жителей.
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08.10.2022 16:07 Відповісти
 
 