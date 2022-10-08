Дошкільник загинув разом з родиною у своїй квартирі в Запоріжжі під час російських обстрілів 6 жовтня. ФОТО
Під час обстрілу Запоріжжя 6 жовтня у квартирі в центрі загинула сім’я з чотирьох людей.
Про це повідомила у фейсбуці Ксенія Андреєва, яка була знайома з родиною, інформує Цензор.НЕТ.
"Це Тимофій Іванов. Він, його старша сестра Ксенія, мама Юлія і тато Дмитро загинули у своїй квартирі в будинку в Запоріжжі 6.10.22, в який поцілила ракета руської мразоти.
Тимофій був одногрупником мого сина в дитячому садочку. Мені подобався цей хлопчик і його родина. Вони були хорошими людьми.
І зараз моє серце палає.
Наша русофобія ніколи не буде достатньою.
Ніколи", - переконана жінка.
"Страшна війна щодня забирає життя сотень українців, як військових, так і мирних жителів. Трагедія, що сталася в нашому місті, забрала життя нашої випускниці, гарної, талановитої дівчини, аспірантки 4 курсу Іванової Ксенії та її родини: мами, тата, молодшого брата. Наші співчуття близьким загиблих у цьому страшному горі! Вічна памʼять", - повідомили на сторінці біологічного факультету ЗНУ.
Нагадаємо, зранку 6 жовтня окупанти вдарили ракетами по багатоповерхівках Запоріжжя. Розбір завалів триває. Станом на ранок 8 жовтня кількість загиблих досягла 17, серед них одна дитина.
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