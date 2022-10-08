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У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі. ФОТО
В мережі опублікували супутникові знімки PlanetScope, які із супутника сфотографували Керченський міст 7 та 8 жовтня 2022 року.
Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікують користувачі соцмереж.
Як повідомлялося, ранком 8 жовтня на Кримському мосту палала сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.
За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.
Топ коментарі
+34 Перехватчик
показати весь коментар08.10.2022 21:26
+32 Фосфорная Горловка
показати весь коментар08.10.2022 21:29
+27 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар08.10.2022 21:25
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https://youtu.be/tKlLYfQcu9o
Замерли курорты.
А в Крыму фашист сидит,
К берегам припертый.
Перерезали пути
Пушки да винтовки,
И фашисту не найти
Дверцы в мышеловке.
Он мечтал собрать в Крыму
Много винограда,
Но теперь уже ему
Ничего не надо.
Смотрит в даль морскую он,
Хмурый и печальный.
Для него теперь сезон
Настает купальный.
Самуил Маршак, 1943 год.
В тему дня!😉😁🔥
- А лисички взяли спички,
к морю синему пошли,
мост бетонный подожгли...)))
І навпаки на нижньому плавають два катери, яких немає на верхньому зображенні.
А ще є тільки на верхньому зображенні написано "Знайдіть 10 відмінностей".
Ще там і там показана дупа прутіна, але на нижньому зображенні вона пробита.
Більше нічого не знайшов, мабуть неуважний.
"https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid028EPqLVsh5wzqVqtjGr5oZhLEJ1feUaabrbG3XRg3ZwQzor1GAisxBbHY3mcctXSjl пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136 .
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".
Вибух оцінюють у кілька тонн тротилового еквіваленту. А я щось сумніваюся, що "шахеди" тротилом знаряджують...
Десь щось в мене з такою математикою не збігається... Більше схиляюсь до диверсії. При тому автори диверсії - ті ж самі, що й з цукром (чи борошном) у підвалах житлових будинків на московії.
1. Вариант , что его подорвали кацапы , возможен . С целью устроить разборки внутри страны.
Чисто кгбистское правило « разделяй и властвуй» сыграло с ****** злую шутку и он, поощряя крысиную грызню между своими ведомствами , лишился своей гордости - Крымского моста
2. Но есть вопрос - зачем кацапам лишатся моста , когда ЗСУ ведёт наступление в сторону Крыма и нужна логистика через мост ???? Ведь это резко ограничило возможности кацапов .
О какой-то антивоенной акции говорить тут не имеет смысла.
ТОГДА ПОЧЕМУ МОСТ РАЗРУШЕН ???
- кацапськое авось ПРОСТО НЕ РАСЧИТАЛО БЕЗОПАСНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ
- кацапы может и не подумали, что мост развалится. ТО ЕСТЬ ПРОЧНОСТЬ моста была не обеспечена в момент строительства ИЗ-ЗА воровства строительных материалов, заменой марок цемента и сечений арматур.
Теперь каждый КАЦАП, незаконно въезжая в Крым по мосту, будет бздеть, что в любой момент может прелететь по мосту...
Там самое высокое место и скорее они упали бы
Но это на следующий раз )
Она утонула!
Що трапилось з мостом?
Он упал!
Чтобы видеть счастливые лица.
https://twitter.com/i/status/1578826190361890816 https://twitter.com/i/status/1578826190361890816
https://twitter.com/i/status/1578826190361890816