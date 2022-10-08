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У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі. ФОТО

В мережі опублікували супутникові знімки PlanetScope, які із супутника сфотографували Керченський міст 7 та 8 жовтня 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, кадри публікують користувачі соцмереж. 

У мережу потрапили супутникові знімки Керченського мосту до і після пожежі 01

Як повідомлялося, ранком 8 жовтня на Кримському мосту палала сильна пожежа. Рух мостом перекрили, окупанти збираються запустити поромну переправу. На АЗС на півострові утворилися величезні черги.

За версією росіян, пожежа сталася через підрив вантажівки з автоцистернами. Путін створив через пожежу урядову комісію.

Автор: 

супутник (295) Керченський міст (532)


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Топ коментарі
+34
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08.10.2022 21:26
+32
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08.10.2022 21:29
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08.10.2022 21:25
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8 жовтня набагато краще виглядає, майже як і треба
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08.10.2022 21:14 Відповісти
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08.10.2022 21:29 Відповісти
Їм нравицця, як там над морем всі суєтяцця.
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08.10.2022 21:31 Відповісти
KERCH BRIDGE ON FIRE В ПАБАХ АНГЛИИ ............

https://youtu.be/tKlLYfQcu9o
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08.10.2022 22:21 Відповісти
зажигательно пляшут англичане
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08.10.2022 23:57 Відповісти
хіба нас хвилює кацапське горе?
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08.10.2022 21:16 Відповісти
Воно нас радує...
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08.10.2022 23:05 Відповісти
Мені більше нравиться як воно горить))
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08.10.2022 21:17 Відповісти
Мамулічка, нада свалівать атсюда!
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08.10.2022 21:30 Відповісти
если на Козляндии у нас есть ударный беспилотник, желательно еще уничтожить останкинскую телебашню.
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08.10.2022 21:21 Відповісти
В октябре сезон закрыт.

Замерли курорты.

А в Крыму фашист сидит,

К берегам припертый.

Перерезали пути

Пушки да винтовки,

И фашисту не найти

Дверцы в мышеловке.

Он мечтал собрать в Крыму

Много винограда,

Но теперь уже ему

Ничего не надо.

Смотрит в даль морскую он,

Хмурый и печальный.

Для него теперь сезон

Настает купальный.

Самуил Маршак, 1943 год.

В тему дня!😉😁🔥
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08.10.2022 21:23 Відповісти
А ще згадав віршик з дитинства:
- А лисички взяли спички,
к морю синему пошли,
мост бетонный подожгли...)))
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08.10.2022 22:48 Відповісти
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08.10.2022 21:25 Відповісти
нужна петиция вовсем мире о переназвании расеи в козляндию
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08.10.2022 21:25 Відповісти
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08.10.2022 21:26 Відповісти
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08.10.2022 21:28 Відповісти
Я знайшов тільки чотири, на верхньому зображенні є два кораблі, один за одним пливуть, а на нижньому їх немає.
І навпаки на нижньому плавають два катери, яких немає на верхньому зображенні.
А ще є тільки на верхньому зображенні написано "Знайдіть 10 відмінностей".

Ще там і там показана дупа прутіна, але на нижньому зображенні вона пробита.

Більше нічого не знайшов, мабуть неуважний.
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08.10.2022 21:31 Відповісти
Ja w gawHo uge )))
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08.10.2022 21:35 Відповісти
Що там, вазабнавілі двіженіє чи нє?
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08.10.2022 21:38 Відповісти
пишут что открыли для автомобилей
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08.10.2022 21:41 Відповісти
Скотчем подмотали - и можно ехать ))
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08.10.2022 22:10 Відповісти
Скотчєм- то буржуйскоє! Сіняя ізолєнта - скрєпноє!
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08.10.2022 22:15 Відповісти
Склад з селітрою колись зніс половину міста. Фура з добривим теж спрацювала.
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08.10.2022 21:40 Відповісти
Тепер всі зрозуміли, навіщо Нам свій супутник...
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08.10.2022 21:52 Відповісти
От недарма вкраїнчики 20 гривень пану Притулі пересилали !
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08.10.2022 21:54 Відповісти
https://t.me/zloyodessit/17156 Версія?: Олександр Коваленко вважає, що підрив Кр.мосту - справа рук СБУ або нашого ГУР, в рамках протидії іранським БПЛА Shahed-136. Посилається на Романа Цимбалюка, який -
"https://www.facebook.com/RomanTsymbaliuk/posts/pfbid028EPqLVsh5wzqVqtjGr5oZhLEJ1feUaabrbG3XRg3ZwQzor1GAisxBbHY3mcctXSjl пишет о том, что грузовик, который якобы и стал причиной взрыва на Крымском мосту, перевозил БПЛА Shahed-136 .
Не подтвердить, не опровергнуть данную версию я не могу. Но могу сказать следующее.
Грузовик на видео, по объёму, мог разместить в среднем 25 Shahed-136.
В свою очередь, 25 БПЛА Shahed-136 - это более тонны взрывчатого вещества. По мощности взрыва и характеру разрушения как раз можно говорить примерно о тонне детонировавшего взрывчатого вещества.
Так же, очень важный аспект - прохождение грузовиком поста контроля. Я сегодня утром уже отмечал, что машина начинённая взрывчаткой его бы так просто не прошла, только если это не транспорт силовиков и всё было по согласованию.
То есть, Shahed-136 перевозились на ВОТ Крым под прикрытием гражданского транспорта. Но, во время перевозки, что-то пошло не так. И это, что-то пошло не так нам всем очень понравилось.
А потому, да, версия очень даже имеет право на жизнь".
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08.10.2022 21:58 Відповісти
И доставка Иранских беспилотников осуществляется вероятней всего через каспийское море наросию.
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08.10.2022 22:28 Відповісти
Не вероятно , а точно - на судах
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09.10.2022 00:01 Відповісти
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08.10.2022 22:59 Відповісти
со стороны кубани он ехал
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08.10.2022 23:01 Відповісти
Невірно, фура якраз Їхала з росіїї в Крим. Постаждала смуга з боку Азовського моря
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08.10.2022 23:03 Відповісти
Да, ошибка с моей стороны, действительно с стороны росии в крым.
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08.10.2022 23:37 Відповісти
25 БПЛА х 50кг вибухівки на кожного (та навіть 40кг)... І це при тому, що здетонувати вони повинні були одночасно (що мало ймовірно)... Сумарна вага БПЛА - 200кг на одиницю (https://fakty.com.ua/ru/ukraine/suspilstvo/20221005-guchni-ta-nepomitni-dlya-ppo-na-shho-zdatni-drony-kamikadze-shahed-136/ побачив тут )...
Вибух оцінюють у кілька тонн тротилового еквіваленту. А я щось сумніваюся, що "шахеди" тротилом знаряджують...

Десь щось в мене з такою математикою не збігається... Більше схиляюсь до диверсії. При тому автори диверсії - ті ж самі, що й з цукром (чи борошном) у підвалах житлових будинків на московії.
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08.10.2022 22:24 Відповісти
‼️‼️‼️КРИМСКИЙ мост частино разрушен .

1. Вариант , что его подорвали кацапы , возможен . С целью устроить разборки внутри страны.
Чисто кгбистское правило « разделяй и властвуй» сыграло с ****** злую шутку и он, поощряя крысиную грызню между своими ведомствами , лишился своей гордости - Крымского моста

2. Но есть вопрос - зачем кацапам лишатся моста , когда ЗСУ ведёт наступление в сторону Крыма и нужна логистика через мост ???? Ведь это резко ограничило возможности кацапов .
О какой-то антивоенной акции говорить тут не имеет смысла.

ТОГДА ПОЧЕМУ МОСТ РАЗРУШЕН ???

- кацапськое авось ПРОСТО НЕ РАСЧИТАЛО БЕЗОПАСНЫЙ НАПРАВЛЕННЫЙ ВЗРЫВ
- кацапы может и не подумали, что мост развалится. ТО ЕСТЬ ПРОЧНОСТЬ моста была не обеспечена в момент строительства ИЗ-ЗА воровства строительных материалов, заменой марок цемента и сечений арматур.
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09.10.2022 00:05 Відповісти
И Надежда фсб устроить небольшую диверсию с целью отыметь военных , превратилась в разрушение пролетов моста А ЭТО УЖЕ ИНАЯ ИСТОРИЯ . Здесь и Ротенберга могут убрать с поля 🤣🤣🤣
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09.10.2022 00:08 Відповісти
Конечно они смогут восстановить... Но главное создан ПРЕЦЕНДЕНТ...

Теперь каждый КАЦАП, незаконно въезжая в Крым по мосту, будет бздеть, что в любой момент может прелететь по мосту...
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08.10.2022 21:59 Відповісти
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08.10.2022 22:02 Відповісти
и зачем так чела ломаеш!!ведь он с утра таким счастливым встал!! что так ошибся!!(и плюшка неожиданно подоспела!сколько на ремонтах ещё попилить прийдётся!!)
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08.10.2022 22:18 Відповісти
Arkadiy Rotenberg is one stupid jew, some may say.
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08.10.2022 22:16 Відповісти
Еще бы до арок доехал

Там самое высокое место и скорее они упали бы

Но это на следующий раз )
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08.10.2022 22:23 Відповісти
Основной пролёт цел - мосту ещё работать и работать для блага Украины. Ясное дело - это самострой, но в хозяйстве пригодится.
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08.10.2022 23:18 Відповісти
Що трапилось з курськом?

Она утонула!

Що трапилось з мостом?

Он упал!
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08.10.2022 22:36 Відповісти
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08.10.2022 22:40 Відповісти
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08.10.2022 22:49 Відповісти
де там були автоцистерни ? чи нема різниці вагоноцистерни і автоцистерни ?
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08.10.2022 22:52 Відповісти
А на спутнике не могут чуть резкости добавить?
Чтобы видеть счастливые лица.
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08.10.2022 23:19 Відповісти
СБУ молодцы. Хорошо что чтобы напичкать грузовик взрывчаткой много ума не надо.
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09.10.2022 05:21 Відповісти
ось доказ що не фура зірвалась ..вибух стався під мостом ..на відео дивіться як фура їде і не вибухає але від взривної волни фура ударяється в відбійник і вона ще ціла в ту секунду як пролунав підрив
https://twitter.com/i/status/1578826190361890816 https://twitter.com/i/status/1578826190361890816



https://twitter.com/i/status/1578826190361890816
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09.10.2022 08:58 Відповісти
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09.10.2022 09:01 Відповісти
Та вони взагалі дарма на світ народились.
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09.10.2022 10:02 Відповісти
 
 