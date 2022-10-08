Протягом 8 жовтня по Сумщині випустили 55 ракет і снарядів, 1 людина зазнала поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом 8 жовтня по території 2 громад Сумської області було випущено 55 ракет та снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Ситуація станом на 21:30 8 жовтня 2022 55 приходів, із них - 28 некерованих ракет.

Гатили росіяни з САУ, мінометів та 4 авіаудари з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями.

Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА. ФОТО





