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Протягом 8 жовтня по Сумщині випустили 55 ракет і снарядів, 1 людина зазнала поранення, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом 8 жовтня по території 2 громад Сумської області було випущено 55 ракет та снарядів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі написав керівник Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він зазначив: "Ситуація станом на 21:30 8 жовтня 2022 55 приходів, із них - 28 некерованих ракет.

Гатили росіяни з САУ, мінометів та 4 авіаудари з гвинтокрилів, які не перетинали державний кордон. Під ворожим вогнем опинилися села Краснопільської та Великописарівської громад.

Внаслідок авіаудару по одному із сел Великописарівської громади поранено чоловіка. Його госпіталізували в лікарню з уламковими пораненнями.

Також пошкоджено декілька приміщень тракторної бригади одного із аграрних підприємств, сушарку для зерна, комбайн "Джондір" і трактор. Крім того, загорілося поле кукурудзи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські вертольоти випустили 18 ракет по території Сумщини, загинула людина, - ОВА. ФОТО

Протягом 8 жовтня по Сумщині випустили 55 ракет і снарядів, 1 людина зазнала поранення, - ОВА 01
Протягом 8 жовтня по Сумщині випустили 55 ракет і снарядів, 1 людина зазнала поранення, - ОВА 02
Протягом 8 жовтня по Сумщині випустили 55 ракет і снарядів, 1 людина зазнала поранення, - ОВА 03

Автор: 

обстріл (28472) Сумська область (3678) Живицький Дмитро (466)


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Лаптєногі сидят за поребриком і за нічого робити пуляють по українцям, руйнуючи все і всьо. А валька-полстакана скулить на G20 про якісь договори. Нікчеми хренові.
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09.10.2022 08:27 Відповісти
 
 